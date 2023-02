Părinții lui Suhaib Mehsah, disperați după ce fiul lor a dispărut fără urmă. Ce probleme avea fostul iubit al Danielei Crudu

Povestea lui Suhaib Meshah face înconjurul internetului, însă chiar și așa, modelul este în continuare de negăsit.

Tatăl lui Suhaib Meshah susține că fiul său era amenințat

Cei mai îngrijorați sunt părinții acestuia. Se pare că fostul iubit al avea ceva probleme înainte de dispariție și tocmai din acest motiv, scenariile sunt din ce în ce mai sumbre.

Tatăl lui Suhaib Meshah a fost prezent la Xtra Night Show unde a vorbit despre calvarul prin care trece. Cei doi s-au văzut ultima oară în urmă cu mai bine de opt săptămâni, când părintele și-a vizitat fiul la Brașov.

Ulterior, cei doi nu au mai putut să ia legătura deloc. Curios este faptul că, potrivit bărbatului, fiul său avea niște dușmani care l-ar fi vrut mort.

Acesta nu a dat însă niciun nume, explicând că există deja în momentul de față niște acte depuse la DNA în acest sens.

“Eu nu știu nimic de el de trei luni. Am fost la Poliție, am fost peste tot, nimeni nu știe unde e. Băiatul meu are niște dușmani care vor să îl omoare. Nu spun numele pentru că am băgat actele la DNA.”, a spus tatăl lui Suhaib la Xtra Night Show.

Ce spune sora lui Suhaib Meshah despre amenințările primite

Bărbatul a mai povestit că fiul său câștiga foarte mulți bani și că nu îi lipsea nimic. Pe lângă job-ul de model, acesta vindea și aparate de fitness în Arabia Saudită, așa că îi mergea destul de bine.

Ulterior, sora lui Suhaib Meshah a vorbit și ea la Antena Stars despre o serie de amenințări. Nadina a dezvăluit că a fost un moment în care ea și fratele ei au fost atacați în apartamentul acestuia, însă oamenii legii nu au făcut nimic.

”Au intrat la noi în casă, la el în apartament, au intrat cu pistoale, i-au pus pistolul în față și i-au spus că îl omoară. Eu eram acolo, și mi-a zis că ne omoară pe amândoi. Poliția nu a făcut nimic.”, a dezvăluit la rândul ei, Nadina, sora lui Suhaib.

Menționăm faptul că Suhaib Meshah a dispărut în luna noiembrie, iar pe 4 decembrie, avocatul familiei acestuia a mers la Poliția Sectorului 1 din București, unde a oferit toate despre aspectul acestuia, dar și despre ultimele întrevederi cu familia.

Nici până acum însă, la aproape trei luni de la dispariție, nu s-a aflat unde ar putea fi tânărul și nici motivul pentru care a dispărut subit.