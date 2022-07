Părinții Roxanei Donisan, românca ucisă de rechin în Egipt, se pregătesc de înmormântare. Când va fi adus în țară trupul femeii

Autoritățile au demarat procesul de repatriere al trupului Roxanei Donisan, românca ucisă de rechin în Egipt.

Trupul Roxanei Donisan, românca omorâtă de rechin în Egipt, ar putea fi adus în țară vineri. Părinții femeii se pregătesc de înmormântare

În urmă cu mai puțin de o săptămână, vineri, 1 iulie, , o româncă de 44 de ani, a fost ucisă de un rechin, într-o stațiune din Egipt.

Femeia era din Suceava și lucra la Administrația Finanțelor Publice. Ea se afla singură în vacanță, fiind dată dispărută la aproximativ două zile după incident.

Demersurile de repatriere sunt în plină desfășurare, scrie care citează surse din Ministerul Afacerilor Externe.

Familia victimei a fost contactată telefonic de consulul României din Egipt, fiind anunțată că trupul fiicei lor va fi adus în țară vineri, 8 iulie, mai scrie sursa citată.

Părinții și colegii femeii din Suceava sunt șocați după tragedia din Egipt

După tragedia petrecută vinerea trecută, în golful din Sahl Hasheesh, un oraș de coastă de la Marea Roșie aflat la aproximativ 20 de kilometri sud de Hurghada, familia și colegii săi sunt dărâmați.

Mama ei povestește, în presa locală, că Roxana era îndrăgostită de această stațiune, era pentru a treia oară acolo, după ce a găsit o ofertă de ultim moment, cu ultimul loc liber în avion. Acum își rezervase două sejururi, pentru a avea timp suficient de relaxare.

”Îi plăcea foarte mult în Egipt, la Hurghada. Înainte de pandemie a făcut filmări cu delfini, scufundări…Trebuia să se întoarcă luni în țară, iar duminică s-a dus să înoate. Când am văzut la televizor știrea cu rechinul mi-a sărit inima din loc.

Am rugat-o pe o vecină care are un telefon performant să-i trimită un mesaj. N-a mai răspuns. Emilia, vecina, m-a liniștit, că probabil nu a luat telefonul la plajă, că nu merge internetul… ce să nu meargă… Joi am vorbit ultima dată cu ea… Duminică s-a dus la ultimul înot și s-a dus la moarte”, spune mama Roxanei pentru .

Și colegii Roxanei sunt cutremurați de moartea cumplită a colegei lor, pe care o știau plecată în vacanță și o așteptau să revină la muncă.

”Este o tragedie ceea ce s-a întâmplat, toți colegii sunt în stare de șoc. A fost o profesionistă, care se implica în toate activitățile serviciului. Era sufletistă, o fire energică și sportivă, iubea patinajul și apa, a fost dată de către părinți la înot încă de la 4 ani. Era foarte credincioasă, sociabilă și veselă, se făcea plăcută imediat”, au transmis colegii Roxanei, de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava.