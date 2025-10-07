Părinții șefei de cabinet a lui Ilie Bolojan, dați in judecată din cauza unor datorii. Ce motiv au invocat ca să nu plătească

Premierul Ilie Bolojan a semnat, la începutul lunii iulie, ordinul de numire a Anei Smărăndița Irina în funcția de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat. Irina lucrase, înainte să fie numită în funcția de la Guvern, ca „head of strategy management” la Poșta Română, între ianuarie 2023 și iulie 2025, iar între iulie 2021 și ianuarie 2023 ocupase funcția de consilier al directorului general al Poștei Române.

Firma familiei Irina nu a plătit drepturile de autor pentru piesele folosite la pensiune

De asemenea, Irina a mai fost membru în consiliile de administrație ale companiilor de stat EnergoNuclear și Nuclearelectrica Serv, aflate în subordinea Ministerului Energiei. În această vară, la puțin timp după ce fusese numită director de cabinet, Ana Smărăndița Irina a postat un anunț pe un site de imobiliare prin care a scos la vânzare o pensiune din județul Neamț, aflată în localitatea Viișoara, . Pensiunea nu se află în declarația ei de avere, Irina deținând la Viișoara un teren intravilan de 112 metri pătrați, cumpărat în 2022.

Pensiunea ce poartă numele de Smărăndița, care are 13 camere, conform prezentărilor de pe site-urile specializate, este administrată de părinții acesteia, prin intermediul firmei SC 2 Vabis SRL. Societatea comercială a familiei Irina a fost dată în judecată de Asociația Centrul Român pentru administrarea drepturilor artiștilor interpreți-CREDIDAM, obiectul dosarului înregistrat pe 3 iunie 2024 la Tribunalul București fiind „drept de autor și drepturi conexe”, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Firma a fost chemată în instanță deoarece s-au folosit piese muzicale pentru a întreține atmosfera la pensiune, fără a se plăti drepturi de autor.

CREDIDAM a solicitat ca SC 2 Vabis SRL să fie obligată la plata sumei de 3.753 Lei fără TVA reprezentând triplul remunerației datorate artiștilor interpreți sau executanți pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în perioada 01.06.2021 – 31.05.2024. În prezentul caz, a solicitat angajarea răspunderii civile delictuale a pârâtei SC 2 Vabis SRL pentru comunicarea publică în scop ambiental a fonogramelor publicate în scop comercial sau reproduceri acestora și a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în cadrul pensiunii turistice clasificată cu 3 flori și dotată cu 10 spații. În dosar se arată că SC 2 Vabis SRL a dotat spațiile administrate cu aparate care permit comunicarea publică în scop ambiental potrivit extraselor anexate care atestă prezența televizoarelor în spațiile administrate, respectiv referatul din data de 28.02.2023, extras Ministerul Turismului care atestă clasificarea obținută de pârâtă, precum și extrase agregator al unităților de cazare.

Prin notificarea din 03.02.2021, CREDIDAM a solicitat pârâtei să achite prejudiciul cauzat ca urmare a săvârșirii faptei ilicite de a comunica public în scop ambiental fonograme sau a reproducerile acestora și a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, însă aceasta nu a dat curs solicitărilor. Firma familiei Irina a arătat că fapta ilicită pentru care solicită stabilirea răspunderii civile delictuale constă în publicarea fonogramelor sau reproducerii acestora la sediul firmei S.C. 2 Vabis S.R.L., în perioada 01.06.2021-31.05.2024, lucru total neadevărat. Familia Irina a arătat că aceste fonograme și reproduceri au fost preluate de către CREDIDAM de pe site-ul pensiunii, astfel nu s-a deplasat nimeni la sediul firmei, în vederea unei eventuale colaborări sau încheieri de contracte.

Părinții Smărăndiței Irina au spus că au pensii de 1.634 lei, respectiv de 1.087 lei

De asemenea a menționat că nu are nici un contract cu CREDIDAM și nici nu a primit vreo notificare de la această firmă vreodată, nu cunoaște aceasta firmă sau vreun reprezentant al acesteia. Familia Irina a comunicat instanței că pensiunea a funcționat sporadic, deoarece atât pârâta (mama Smărăndiței) – a fost operată și a avut și covid cu internare în spital, cât și soţul său, în vârstă de 73 ani, a fost grav bolnav, cu internări repetate în spital (Covid, stimulator cardiac, AVC) și a anexat în copie ieșiri din spital cu scrisori medicale. Mama Smărăndiței Irina a susținut că în urma acestor probleme grave de sănătate a fost nevoită să îşi dedice aproximativ tot timpul îngrijirii soțului său. A mai arătat că nu au nici un salariat care să se ocupe de pensiune. Totodată, a menționat că pensiunea are contract de servicii pentru cablu TV.

Familia Irina a depus alăturat certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitul și taxele locale și alte venituri datorate la bugetul local, unde are o cotă de impunere de 50% din cota indiviză de 100%, întrucât pensiunea nu a funcționat, decât conform documentelor financiare depuse. A solicitat judecarea cauzei și în lipsă, din cauza stării de sănătate (nu se poate deplasa) și situația materială a firmei cât și personală. Părinții Smărăndiței Irina au menţionat că sunt pensionari, pârâta având o pensie de 1.634 lei, iar soțul său o pensie de 1.087 lei. În dosar se menționează că a anexat cupoane de pensie. De asemenea, a precizat că firma lor este înființată din 1992 și nu a avut niciodată datorii la stat, este o firma serioasă și sunt acuzați pe nedrept, întrucât nu sunt în cunoștință de cauză și nu are nici o legătură cu CREDIDAM sau cu învinuirea adusă lor.

Instanța a specificat că firma familei Irina, în desfăşurarea activităţii de cazare, a comunicat public fonograme sau reproducerile acestora şi prestaţiile artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental, fără a încheia în prealabil o licenţă neexclusivă cu reclamanta, în cadrul Pensiunii turistice Smărăndița. Tribunalul a reţinut că societatea comercială nu a solicitat încheierea autorizaţiei de licenţă neexclusivă în calitate de utilizator, desfăşurând activitatea fără a achita remuneraţia cuvenită reclamantei. Prin raportare la această conduită, sunt întrunite cerinţele răspunderii civile delictuale a pârâtei, fapta ilicită constând în neîndeplinirea obligaţiilor legale anterior menţionate, iar prejudiciul constă în remuneraţia neachitată.

Firma care administrează pensiunea a pierdut procesul, dar a făcut apel

Remunerațiile datorate pentru perioada 01.06.2021-31.12.2021, 01.05.2022-30.09.2022, 01.01.2023-31.05.2024 au fost determinate prin raportare la anexa din deciziile ORDA nr. 60/2019, nr. 6/2022 și nr. 35/2023. Astfel, potrivit acestei categorii nu are nicio relevanță asupra remunerațiilor datorate numărul de camere deținute și implicit numărul de camere în care sunt montate televizoare. Totodată, faptul că pârâta ar deține , nu o exonerează de obligația de a plăti o remunerație unică echitabilă artiștilor interpreți sau executanți ca urmare a comunicării publice a fonograme sau reproducerile acestora şi prestaţiile artistice din domeniul audiovizual, prin contractul de prestări servicii invocat nefiind solicitate sume cu acest titlu.

Potrivit calculului prezentat de CREDIDAM, remunerațiile datorate și solicitate pentru perioada 01.06.2021-31.12.2021, 01.05.2022-30.09.2022, 01.01.2023-31.05.2024 se ridică la suma totală de 3072 lei (3×1024 lei). În dosar se arată că, în ciuda faptului că pârâta a susținut că în anul 2021 a funcționat doar 2 luni, din jurnalul de venituri rezultă că au existat venituri în perioada iunie 2021-decembrie 2021, ceea ce înseamnă că pârâta a desfășurat activitate economică în toată această perioadă, contrar celor invocate. De asemenea, deși pârâta a susținut că în anul 2022 a funcționat doar 2 luni, din jurnalul de venituri rezultă că au existat venituri în perioada mai 2022-septembrie 2022, ceea ce înseamnă că pârâta a desfășurat activitate economică în toată această perioadă, se menționează în dosarul consultat de FANATIK.

Totodată, tribunalul a constatat că firma familiei Irina a susținut că în anul 2023 a funcționat doar 2 luni, însă la dosar nu a depus documente contabile care să privească fiecare lună în parte pentru anul 2023 deși i-au fost solicitate prin citația comunicată la data de 28.11.2024, depunând documente contabile doar pentru perioada iulie 2023-decembrie 2023, din care rezultă că au fost obținute venituri în ceea ce privește această din urmă perioadă. În ceea ce privește perioada ianuarie 2023-iunie 2023, în condițiile în care pârâta nu a depus documente contabile care să privească fiecare lună în parte pentru această perioadă, Tribunalul apreciază susținerile acesteia în sensul că nu a desfășurat activitate în această perioadă ca fiind nedovedite. Pe 7 mai 2025, Tribunalul București a admis cererea CREDIDAM și a obligat firma familiei Irina să achite 3.072 lei. SC 2 Vabis SRL a formulat apel, dosarul a ajuns la Curtea de Apel București, dar nu a fost stabilit următorul termen.