Părinții stilistului Bassam Dabbas se află în Siria! Ce se întâmplă cu familia vedetei după căderea lui Bashar al Assad: „Nu vor să plece”. Exclusiv

Bassam Dabbas a comentat situația din Siria, unde regimul lui Bashar al Assad a căzut, iar temerile liderilor lumii este că țara, aflată sub dictatură timp de zeci de ani, va intra pe mâinile teroriștilor.

Părinții lui Bassam Dabbas au supraviețuit războiului din Siria, iar acum toți speră la o schimbare pozitivă după plecarea lui Bashar al-Assad

Hair-stilistul vedetelor din România a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, ce a aflat despre ce se întâmplă în țara din care provine. A spus, totodată, că ai lui nu au de gând să plece din Siria. Cu atât mai mult acum, când oamenii speră că după plecarea lui Assad lucrurile vor reveni la normal.

Bassam Dabbas ne-a spus că părinții lui nu au dorit să abandoneze lupta pentru patria lor și că puteau să vină de mult în România, încă de când a început războiul civil, acum mai bine de 12 ani.

Stilistul a declarat că ține legătura cu cei dragi și că sunt în afara oricărui pericol, în ciuda haosului care s-a instalat acum în țară și a convulsiilor sociale care au avut loc în toți anii cu Assad la putere.

„Situația e destul de incertă”

„Ai mei sunt ok. Eu nu sunt acolo și nu știu exact care e situația. Pot spune doar că părinții mei sunt ok. Nu am nici eu prea multe informații decât ce se dă la televizor. Nu aș vrea să zic ceva concret, din moment ce nu știu nimic concret.

Evident, ținem legătura, dar nici ei nu știu prea multe încă. Nimeni nu știe concret ce se întâmplă pe mai departe. Situația e destul de incertă. Și, oricum, mie nu îmi place să intru în politică”, a declarat Bassam Dabbas, în exclusivitate pentru FANATIK.

După ce ne-a spus că, în ciuda euforiei taberei anti-Assad că dictatorl a părăsit țara și a pierdut puterea, situația e destul de confuză, Bassam a continuat vorbind despre situația părinților săi.

Bassam: „Deja oamenii încep să se întoarcă acolo, cum să plece ei?”

„Îți dai seama că dacă nu au plecat din țară de 15 ani, nu vor să plece acum când se întâmplă o schimbare pozitivă. Deja oamenii încep să se întoarcă acolo. Cum să plece ei?”, ne-a mai transmis Bassam Dabbas referitor la schimbarea politică din Siria.

în Siria după ce președintele a părăsit țara, cerând azil politic la Moscova, conform presei ruse. Ziarele din străinătate privesc cu îngrijorare ce se petrece în Orientul Mijlociu. Spunem asta deoarece gruparea care a reușit înlăturarea regimului Assad este considerată, de ONU și Statele Unite una drept teroristă.

Mai mulți diplomați și analiști politici au declarat pentru agenția Reuters că Occidentul se teme că rebelii conduși de gruparea HTS ar putea să instaureze un regim islamist extrem de dur, asemănător cu cel iranian.

Cine s-a luptat cu cine în Siria în ultimii 13 ani

Războiul civil din Siria a început de la demonstrațiile populației, pe 26 ianuarie 2011, împotriva guvernului condus de Bashar al-Assad. Protestatarii au vrut să facă o revoluție. Au dorit schimbarea acestuia, pe care l-au acuzat de conducere dictatorială.

Ulterior, conflictul a crescut în intensitate și a devenit unul global. Regimul lui Assad a fost susținut de Hezbollah, Iran și Siria. Assad a dus lupta împotriva rebelilor, care au fost ajutați de Armata Siriană Liberă, Forțele DFemocratice Kurde, SUA și alte state membre . De partea rebelilor au fost și câteva grupări jihadiste salafide precum Frontul al-Nusra și ISIS. În conflict au fost implicate și alte grupări din Turcia și Arabia Saudită. Turcia a ajuns ceva mai târziu în această conflagrație. Mai precis, din 2016, ocupând nordul Siriei și luptând împotriva kurzilor.