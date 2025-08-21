Părinții tinerilor uciși de Vlad Pascu, prima reacție după sentință: „Este foarte dureros. Copiii nu ni-i aduce nimeni înapoi, el va fi eliberat mai devreme”

Curtea de Apel Constanța a pronunțat joi, 21 august, sentința definitivă în cazul lui Vlad Pascu, autorul accidentului din 2 Mai, în urma căruia doi tineri și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți. Instanța a menținut pedeapsa de 10 ani de închisoare, după ce avocații inculpatului au cerut reducerea acesteia. Decizia vine la doi ani de la tragedia care a șocat întreaga țară.

Prima reacție a tinerilor uciși de Vlad Pascu, după sentința definitivă

părinții victimelor au avut primele reacții. Cătălin Dragomir, tatăl Robertei, a criticat dur modul în care s-a desfășurat procesul și încercările avocaților lui Pascu de a obține o pedeapsă mai mică. Cu toate acestea, bărbatul spune că se aștepta ca sentința lui Vlad Pascu să fie scăzută.

Întrebat dacă crede că lui Vlad Pascu îi pare rău pentru ceea ce a făcut, Cătălin Dragomir a răspuns: „Nu, nu, nu. Haide să vorbim aceeași limbă. În România există două tipuri de lege, două tipuri de judecată: pentru o anumită clasă socială și pentru noi, marea majoritate, oamenii normali. Deci cred că am spus tot. (…) Acolo unde este el (Vlad Pascu nr.), niciodată un om nu se va reabilita. Niciodată. Și mai ales pentru că provine dintr-o familie arogantă, care în acești doi ani și-au bătut joc de memoria acestor doi copii. Nici Sebi, nici Roberta nu se vor mai bucura de ce le putea oferi viața”.

La rândul său, tatăl lui Sebastian, Valentin Olariu, a spus că este foarte dezamăgit și că se aștepta la o pedeapsă mult mai mare. De asemenea, bărbatul este sigur că în câțiva ani Vlad Pascu va fi liber, în timp ce copiii decedați nu se vor mai putea bucura de viitor.

Tatăl lui Sebi, adolescentul ucis la 2 Mai: „În trei ani îl vom vedea pe Vlad Pascu pe străzi”

„Este foarte greu. Eu speram la o pedeapsă mai mare. Avocații lui au făcut tot posibilul ca să rămână până în 10 ani. El are facilități: un an de pușcărie va fi 9 luni, nu 12. Din cei 10 ani, 2 i-a făcut deja, îi mai scad încă 3. Îi mai rămân 5. Pentru bună purtare, peste 3 ani îl vom vedea iară pe străzi. Asta a fost lupta avocaților, să rămână pedeapsa până în 10 ani ca să aibă mai multe facilități. Prin câte manevre s-au făcut în acești doi ani, ne așteptam ca pedeapsa să fie chiar mai mică. Copiii nu ni-i aduce nimeni înapoi. Lăsăm pe Dumnezeu să-l judece și să primească pedeapsa pe care o merită”, a declarat Valentin Olariu, la

, când Vlad Pascu, aflat sub influența drogurilor, a urcat la volan și a intrat cu mașina într-un grup de tineri care mergeau pe marginea drumului. Impactul a fost devastator: doi adolescenți, Roberta și Sebastian, și-au pierdut viața pe loc, iar alți trei prieteni au fost răniți grav.

Vlad Pascu, drogat, a lovit mortal doi tineri în urmă cu doi ani

După accident, Vlad Pascu nu a oprit să le acorde ajutor victimelor. El a fugit de la locul tragediei și a fost găsit ulterior de polițiști în Vama Veche. Ancheta a arătat că tânărul consumase mai multe substanțe interzise înainte de a conduce. În plus, s-a descoperit că Pascu fusese oprit de două ori de poliție chiar în acea zi, înainte de accident. Cu toate acestea, oamenii legii l-au lăsat să își continue drumul, deși existau suspiciuni clare că se afla sub influența drogurilor.

Procesul care a urmat a durat aproape doi ani. Vlad Pascu a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere sub influența substanțelor interzise și părăsirea locului accidentului. În cele din urmă, a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare, dar familiile celor doi copii morți consideră că pedeapsa este mult prea mică.