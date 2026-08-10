Paris Aquatics Centre, arena revoluţionară în care înoată David Popovici: e construită cu uriaşe grinzi de lemn şi materiale reciclate, independentă energetic şi un acoperiş unic în lume

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în Paris Aquatics Centre din Saint-Denis. Arena a fost construită pentru Jocurile Olimpice de la Paris şi este unică în lume din mai multe puncte de vedere.

Paris Aquatics Centre, arena în care David Popovici înoată pentru aurul european

Bazinul este peste drum de Stade de France, stadionul naţional al „cocoşilor galici”. Iar cele două construcţii sunt legate de o pasarelă pietonală uriaşă care trece peste autostrada care desparte arenele. În timpul competiţiilor internaţionale Paris Aquatics Centre are o capacitate de 5.000 de locuri.

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Complexul a fost deschis şi publicului larg pentru lunile în care nu sunt găzduite competiţii interne sau internaţionale. Complexul include un bazin olimpic, un bazin de 25 de metri pentru inițiere, un turn de sărituri cu singura platformă permanentă de 10 metri din regiune și o zonă de joacă cu tobogane pentru copii. În plus, complexul dispune şi de un perete de escaladă, o sală de fitness uriaşă şi terenuri de padel.

Acoperiş unic în lume, susţinut de 91 de grinzi de lemn!

Paris Aquatics Centre este un etalon în ceea ce priveşte inovaţia arhitecturală şi eficienţa. Are un acoperiş unic în lume, concav, care prin forma lui specială reduce volumul de aer interior cu o treime, ceea ce scade drastic consumul pentru climatizarea arenei.

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Structura de susţinere a arenei este realizată din 91 de grinzi de lemn, unele dintre cele mai lungi din lume pentru o arenă, cu o deschidere de 90 de metri. Pentru construirea Paris Aquatics Centre s-au folosit peste 1.200 de tone de materiale bio-sustenabile.

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Arhitecţii au construit un bazin uriaş de 75 de metri, în loc să construiască două: de 50 şi 25 de metri. Este folosită o platformă mobilă şi pereţi despărţitori, care pot reconfigura atât lungimea bazinului, cât şi adâncimea apei.

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Clădire independentă energetic! Scaune realizate din dopuri de plastic

Clădirea este în proporţie de peste 90% independentă energetic datorită celor 5000 de metri pătraţi de panouri fotovoltaice de pe arenă. Costul total al Paris Aquatics Centre s-a ridicat la 170 de milioane de euro, fiind una dintre puţinele construcţii ridicate de la zero pentru Jocurile Olimpice din 2024.

Toate cele 5000 de scaune sunt realizate din dopuri de plastic reciclat. El a fost colectat în cadrul unei campanii ecologice din școlile din Saint-Denis. Mai mult decât atât, piesele de mobilier din diversele zone ale arenei au fost fabricate din resturi de material lemnos, recuperat de la grinzile şi la celelalte elemente de pe şantier.

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Astfel, Paris Aquatics Centre este un etalon de arhitectură ecologică modernă. O clădire uriaşă independentă energetic, prietenoasă cu mediul şi construită astfel încât pierderile să fie minime. , sărituri în apă şi înot artistic.