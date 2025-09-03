Pariu colosal pe câștigătorul de la US Open 2025. Un celebru rapper a mizat o sumă uriașă pe victoria lui Jannik Sinner

Jannik Sinner, care a fost , este văzut de mulți ca învingător la US Open 2025. Printre aceștia se află și un rapper renumit care chiar a pariat că liderul clasamentului ATP va ridica trofeul.

Rapper-ul Drake a pariat că Jannik Sinner va câștiga US Open 2025

Aclamat în urmă cu o lună de cântărețul și compozitorul Seal după , Jannik Sinner are parte și la US Open 2025 de susținere din partea unuia dintre cei mai celebri muzicieni ai momentului.

Este vorba de nimeni altul decât Drake, rapper-ul și producătorul de discuri care a construit un imperiu de milioane de dolari cu muzica. Conform , canadianul a pariat suma de 300.000 de dolari pe victoria finală a italianului, după ce acesta l-a învins pe Alexander Bublik în optimile de finală.

Având în vedere cota de 1.69 pe care o are Sinner pentru câștigarea turneului de Grand Slam, Drake ar putea încasa nu mai puțin de 507.000 de dolari. Pentru ca pariul să iasă, italianul va trebui să treacă în sferturi de conaționalul său Lorenzo Musetti, în semifinale de Felix Auger-Aliassime sau Alex de Minaur, pentru ca în finală să-l învingă pe unul dintre Novak Djokovic sau Carlos Alcaraz.

Drake a dat lovitura la Super Bowl

Drake a pariat și pe finala de anul trecut de la US Open, dar atunci a ales greșit să meargă pe mâna lui Taylor Fritz. Americanul a pierdut clar în fața lui Jannik Sinner, iar rapper-ul a pierdut suma de 210.000 de dolari.

Cântărețul canadian este binecunoscut pentru faptul că îi place să parieze pe evenimente sportive, iar pe cele câștigătoare le urcă de obicei pe rețelele de socializare. Rulajul său în acest domeniu este estimat la 2,5 milioane de dolari.

Printre cele mai notabile eșecuri la pariuri ale lui Drake sunt înfrângerea Canadei în fața Argentinei în semifinalele Copa America de anul trecut și înfrângerea lui Tyson Fury în fața lui Oleksandr Usyk în lupta pentru supremația greilor, care i-au adus o pagubă de 565.000 de dolari.

Drake s-a descurcat mai bine cu fotbalul american. El a pariat pe victoria echipei Kansas City Chiefs în Super Bowl-ul NFL din 2023 și a câștigat exorbitanta sumă de 2,3 milioane de dolari.