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Pariu nebun la CM 2026! A pus 2,74 milioane de dolari pe o cotă de 2,10 la Olanda – Japonia. Totul s-a decis cu un gol în minutul 89

Un parior de pe platforma Polymarket a șocat lumea pariurilor sportive după ce a investit nu mai puțin de 2,74 milioane de dolari pe o cotă de 2,10 la meciul dintre Olanda și Japonia
Cristian Măciucă
15.06.2026 | 01:04
Pariu nebun la CM 2026 A pus 274 milioane de dolari pe o cota de 210 la Olanda Japonia Totul sa decis cu un gol in minutul 89
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Pariu nebun la CM 2026! A pus 2,74 milioane de dolari pe o cotă de 2,10 la Olanda - Japonia. Totul s-a decis cu un gol în minutul 89. FOTO: hepta.ro
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Pariu nebun la primul meci din Grupa F la CM 2026. Un parior de pe platforma Polymarket a luat o decizie nebună și a investit nu mai puțin de 2,74 milioane de dolari pe victoria Olandei în duelul cu Japonia. Miza uriașă a fost plasată la o cotă de 2,10, câștigul așteptat fiind unul de-a dreptul impresionant.

Aproape 3.000.000 de dolari pierduți pe Olanda – Japonia

Piața pariurilor pentru Cupa Mondială 2026 a atins cifre record, iar duelul dintre Olanda și Japonia a produs unul dintre cele mai spectaculoase pariuri ale turneului final din SUA, Canada și Mexic. Potrivit informațiilor publicate de Polymarket Sport, un utilizator a riscat 2,74 milioane de dolari pe victoria naționalei Olandei. La o cotă de 2,10, câștigul total potențial depășea 5,75 milioane de dolari, ceea ce înseamnă un profit de peste 3 milioane de dolari în cazul în care „Portocala mecanică” ar fi câștigat în Dallas.

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Din nefericire, pariorul a pierdut biletul pe final de meci. Socotelile i-au fost stricat de golul din minutul 89 marcat de Daichi Kamada. Mijlocașul lui Crystal Palace a înscris cu capul, la un corner, într-un moment în care batavii păreau că se îndreaptă spre victorie. Kamada a făcut 2-2 și a stabilit scorul final, stricând astfel pariul nebun de aproape 3 milioane de dolari. Golurile Olandei au fost marcate de van Dijk (51) și Summerville (64), în timp ce pentru niponi a mai punctat Nakamura (57).

Pariurile au explodat la CM 2026

Interesul pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic a împins platformele de predicții și pariuri la niveluri fără precedent. Doar pe Polymarket, volumele de tranzacționare pentru piețele legate de CM 2026 au depășit pragul de 2 miliarde de dolari în ultimele săptămâni. Meciurile de la Mondial au atras sume uriașe, însă pariul de 2,74 milioane de euro pe Olanda – Japonia 2-2 este printre cele mai mari plasate până acum pe o singură partidă de la turneul final.

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Chiar dacă Olanda pornea cu prima șansă în fața Japoniei, cota de 2,10 arată că bookmakerii nu vedeau un succes facil al „Țării Lalelelor”. Pentru cele două naționale urmează meciurile din etapa a doua din Grupa F. Olanda va juca sâmbătă, 20 iunie, de la ora 20:00, împotriva Suediei, în timp ce japonezii vor înfrunta Tunisia, duminică, 21 iunie, de la ora 07:00.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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