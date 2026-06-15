Pariu SF la Cupa Mondială. A mizat o sumă uriașă pe debutul cu stângul al Spaniei și a câștigat 5 milioane de dolari!

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Când norocul dă peste tine te alegi cu 5 milioane de dolari. Dar pentru asta trebuie să ai curajul să pariezi împotriva Spaniei, una dintre cele mai bune naționale ale momentului, chiar dacă adversara din primul meci de la Cupa Mondială era modesta Capul Verde.

A luat 5 milioane de dolari cu un pariu ireal la Cupa Mondială

Cei mai mulți fani ai fotbalului s-au așteptat la o ploaie de goluri din partea campioanei Europei în partida cu reprezentativa Capului Verde, o debutantă la turneul final. Însă africanii au rezistat eroic și .

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Însă nu toată lumea a văzut Spania ca mare favorită în duelul de la Atlanta. Un parior de pe platforma Polymarket a ales surprinzător să plaseze pronosticul că trupa lui Luis de la Fuente nu va câștiga primul joc de la Cupa Mondială.

Și nu a fost un pariu făcut în glumă, pentru că a ales să mizeze impresionanta sumă de 427.952 de dolari, la o cotă de 9.00. Estre adevărat că a tremurat la atacurile în valuri ale ibericilor, dar la final a răsuflat ușurat când a văzut că în cont i-au intrat nu mai puțin de 4.702.769,23 de dolari.

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🚨BREAKING: Someone named “fishalive” put $400k on Spain NOT to win vs Cabo Verde at 9% odds… This trade just cashed out $4,702,769.23 on Polymarket — Polymarket Sports (@PolymarketSport)

Un milion de dolari pierduți pe Spania

Când unul e norocos, altul e ghinionist. Convins că Spania nu are cum să nu câștige în fața modestei formații a Capului Verde, un parior a decis să investească un milion de dolari pe succesul campioanei europene.

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Câștigul era unul deloc impresionant, de doar 1.085.943,48 de dolari, însă probabil că omul a considerat că pariul este extrem de sigur. S-a înșelat amarnic, deoarece africanii au făcut meciul vieții și l-au făcut să piardă o sumă colosală.

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🚨BREAKING: Someone just put $1M on Spain to WIN their match vs Cape Verde today This pays out is $1,085,943.48 on Polymarket — Polymarket Sports (@PolymarketSport)

Pariu nebun pierdut în minutul 89

Actuala ediție a Cupei Mondiale a adus câteva pariuri fabuloase. Unul dintre cele mai excentrice bilete s-a jucat la întâlnirea dintre Olanda și Japonia, acolo unde pe o cotă de 2.10.

Pariorul a ales să mizeze pe victoria ”portocalei mecanice”, iar un eventual câștig îi aducea peste 5,75 milioane de dolari. Și nu a fost departe de a da lovitura, batavii conducând cu 1-0 și 2-1. Niponii au obținut egalarea în minutul 89, cu golul reușit de Daichi Kamada, și i-au stricat frumusețe de bilet.

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