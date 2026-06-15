Sport

Pariu SF la Cupa Mondială. A mizat o sumă uriașă pe debutul cu stângul al Spaniei și a câștigat 5 milioane de dolari!

Spania a venit la Cupa Mondială din postura de principala favorită la câștigarea trofeului. Însă, un inspirat parior a prevestit startul cu stângul al ibericilor și a luat 5 milioane de dolari.
Traian Terzian
16.06.2026 | 00:26
Pariu SF la Cupa Mondiala A mizat o suma uriasa pe debutul cu stangul al Spaniei si a castigat 5 milioane de dolari
ULTIMA ORĂ
A câștigat 5 milioane de dolari cu un pariu inedit la Cupa Mondială. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Când norocul dă peste tine te alegi cu 5 milioane de dolari. Dar pentru asta trebuie să ai curajul să pariezi împotriva Spaniei, una dintre cele mai bune naționale ale momentului, chiar dacă adversara din primul meci de la Cupa Mondială era modesta Capul Verde.

A luat 5 milioane de dolari cu un pariu ireal la Cupa Mondială

Cei mai mulți fani ai fotbalului s-au așteptat la o ploaie de goluri din partea campioanei Europei în partida cu reprezentativa Capului Verde, o debutantă la turneul final. Însă africanii au rezistat eroic și au scos un nesperat 0-0.

ADVERTISEMENT

Însă nu toată lumea a văzut Spania ca mare favorită în duelul de la Atlanta. Un parior de pe platforma Polymarket a ales surprinzător să plaseze pronosticul că trupa lui Luis de la Fuente nu va câștiga primul joc de la Cupa Mondială.

Și nu a fost un pariu făcut în glumă, pentru că a ales să mizeze impresionanta sumă de 427.952 de dolari, la o cotă de 9.00. Estre adevărat că a tremurat la atacurile în valuri ale ibericilor, dar la final a răsuflat ușurat când a văzut că în cont i-au intrat nu mai puțin de 4.702.769,23 de dolari.

ADVERTISEMENT
Ce va face Adrian Veștea dacă nu primește susținerea PNL pentru postul de...
Digi24.ro
Ce va face Adrian Veștea dacă nu primește susținerea PNL pentru postul de premier

Un milion de dolari pierduți pe Spania

Când unul e norocos, altul e ghinionist. Convins că Spania nu are cum să nu câștige în fața modestei formații a Capului Verde, un parior a decis să investească un milion de dolari pe succesul campioanei europene.

ADVERTISEMENT
”Șters” din istoria Ucrainei, ”marele trădător” i-a dat lovitura țării sale și a...
Digisport.ro
”Șters” din istoria Ucrainei, ”marele trădător” i-a dat lovitura țării sale și a rupt tăcerea: ”Dreptatea a triumfat”

Câștigul era unul deloc impresionant, de doar 1.085.943,48 de dolari, însă probabil că omul a considerat că pariul este extrem de sigur. S-a înșelat amarnic, deoarece africanii au făcut meciul vieții și l-au făcut să piardă o sumă colosală.

ADVERTISEMENT

Pariu nebun pierdut în minutul 89

Actuala ediție a Cupei Mondiale a adus câteva pariuri fabuloase. Unul dintre cele mai excentrice bilete s-a jucat la întâlnirea dintre Olanda și Japonia, acolo unde s-au investit nu mai puțin de 2,74 milioane de dolari pe o cotă de 2.10.

Pariorul a ales să mizeze pe victoria ”portocalei mecanice”, iar un eventual câștig îi aducea peste 5,75 milioane de dolari. Și nu a fost departe de a da lovitura, batavii conducând cu 1-0 și 2-1. Niponii au obținut egalarea în minutul 89, cu golul reușit de Daichi Kamada, și i-au stricat frumusețe de bilet.

ADVERTISEMENT
  • 2.17 este cota SUPERBET pentru ”total goluri Spania: sub 2,5”, în meciul Spania – Arabia Saudită
Programul zilei la CM 2026. Ce meciuri se joacă marți, 16 iunie, și...
Fanatik
Programul zilei la CM 2026. Ce meciuri se joacă marți, 16 iunie, și cine le transmite la TV
Tragerea la sorţi turul 1 preliminarii UEFA Champions League, live video online. Cu...
Fanatik
Tragerea la sorţi turul 1 preliminarii UEFA Champions League, live video online. Cu cine pică U Craiova și când joacă. Ce adversar ar putea să aibă în turul 2
Iran – Noua Zeelandă, LIVE VIDEO în grupa G de la CM 2026....
Fanatik
Iran – Noua Zeelandă, LIVE VIDEO în grupa G de la CM 2026. Ultimele informații, statistici OPTA, live fază cu fază
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
A distrus o națională de la CM 2026: 'Catastrofală, cea mai grețoasă echipă!...
iamsport.ro
A distrus o națională de la CM 2026: 'Catastrofală, cea mai grețoasă echipă! Nici România lui Edi Iordănescu nu juca mai rău, era exclusă dacă exista un vot al publicului'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!