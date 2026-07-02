Sport

Pariu șocant! A pierdut o avere colosală la Belgia – Senegal, după cel mai nebun final din istoria Cupei Mondiale

Un parior a mizat o sumă imensă pe victoria Belgiei în meciul cu Senegal, însă formația pregătită de Rudi Garcia nu a reușit să se impună la finalul timpului regulamentar.
Bogdan Mariș
02.07.2026 | 06:40
Pariu socant A pierdut o avere colosala la Belgia Senegal dupa cel mai nebun final din istoria Cupei Mondiale
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Un parior a pierdut o sumă imensă după ce a mizat pe victoria Belgiei în meciul cu Senegal. FOTO: Hepta
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Un parior a mizat 7.3 milioane de dolari (aproape 6.5 milioane de euro) pe faptul că Belgia va reuși să se impună în meciul cu Senegal din 16-imile Cupei Mondiale. „Diavolii roșii” au avut o evoluție dezamăgitoare și au fost conduși cu 0-2, însă au revenit incredibil în ultimele minute și au egalat situația pe tabelă, iar apoi au dat lovitura în prelungiri. Din nefericire pentru parior, Belgia nu a reușit să câștige înainte de finalul timpului regulamentar, iar suma a fost pierdută.

Un parior a pierdut 7.3 milioane de dolari la Belgia – Senegal

După ce a pierdut aproape 2 milioane de dolari pe meciul dintre Mexic și Ecuador, deoarece a mizat pe o remiză și nord-americanii s-au impus cu 2-0, un parior a luat o decizie incredibilă înainte de jocul Belgia – Senegal. Acesta a mizat 7.3 milioane de dolari pe faptul că „diavolii roșii” vor reuși să se impună contra africanilor și avea speranța că va câștiga peste 15 milioane. Totul a fost dezvăluit de platforma Polymarket.

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Elevii lui Rudi Garcia au avut o evoluție ștearsă, iar senegalezii au condus cu 2-0 după reușitele semnate de Habib Diarra și Ismaila Sarr. Deși nu și-au îmbunătățit semnificativ jocul, europenii au reușit să puncteze de două ori spre finalul timpului regulamentar, prin Romelu Lukaku și Youri Tielemans, și au împins jocul în prelungiri, unde au dat lovitura prin același Tielemans, obținând calificarea în optimi. Revenirea nu a fost însă de ajuns pentru parior, care a pierdut întreaga sumă, deoarece avea nevoie ca Belgia să se impună la finalul celor 90 de minute.

Belgia, coșmarul pariorilor la Cupa Mondială

Meciul cu Senegal nu a fost primul la care un parior a mizat o sumă imensă pe naționala Belgiei la acest turneu final. În faza grupelor, „diavolii roșii” au înfruntat Egiptul și porneau cu prima șansă, iar un parior a decis să mizeze 8.6 milioane de dolari pe un succes al echipei pregătite de Rudi Garcia, având șansa de a câștiga peste 13 milioane.

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Din nefericire pentru acesta, a rămas fără întreaga sumă după ce duelul s-a încheiat la egalitate, 1-1. Au existat însă și pariori mai inspirați la acest turneu final, precum cel care a mizat pe faptul că Spania nu va învinge în duelul cu naționala din Insulele Capului Verde. Meciul s-a încheiat la egalitate, 0-0, iar acesta și-a asigurat o sumă uriașă.

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