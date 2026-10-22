Pariul de 300.000 de euro al lui Gigi Becali, revenire în forță! Cu cine ar urma să semneze

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Daniel Popa (31 de ani) este aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. Atacantul pentru care Gigi Becali (68 de ani) a plătit 300.000 de euro în vara anului 2024 este liber de contract și ar putea semna cu o formație din Liga 2, după o perioadă complicată a carierei.

Daniel Popa, aproape de revenirea în Liga 2! Cine îl vrea pe fostul atacant de la FCSB

Daniel Popa este în continuare liber de contract după ce, la finalul sezonului 2025-2026, s-a despărțit de . Atacantul în vârstă de 31 de ani nu a continuat la gruparea din Pantelimon, dar, acum, se pare că are de gând să dea totuși șansă unei experiențe în eșalonul secund.

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Conform Daniel Popa este foarte aproape să semneze cu FC Bihor. este pe locul 11 în Liga 2 după 10 etape. În cazul în care mutarea se va concretiza, lucrurile nu vor fi deloc simple pentru Popa. Atacatul mai are de lucrat din punct de vedere fizic, având în vedere că nu a mai jucat de 5 luni într-un meci oficial.

În plus, Daniel Popa a fost și accidentat în ultimele luni. Fostul fotbalist de la U Cluj sau FCSB a suferit o intervenție chirurgicală la un metatarsian, dar acum este refăcut complet.

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Daniel Popa, dispus să meargă și în Liga 3

Chiar dacă a ajuns la o vârstă la care ar trebui să fie mai aproape de apusul carierei, Daniel Popa se gândește totuși la o relansare. Vârful de 31 de ani are un CV bogat în care se regăsesc formații precum Dinamo, FC Botoșani, Chindia Târgoviște, Daejon, U Cluj, FCSB sau Genclerbirligi, dar nu exclude să joace chiar și în Liga 3 în acest moment.

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„Sunt bine, aștept să revin. În momentul de față, nu știu exact unde voi merge. Am avut mai multe discuții în ultima perioadă, dar am așteptat să fiu pregătit 100% și apoi să semnez. Dacă nu voi semna acum în Liga 1 sau Liga 2, este posibil să merg până în iarnă să joc undeva la Liga 3. Vreau să mă pun la punct cu pregătirea fizică, apoi voi vedea”, a spus Daniel Popa, recent, pentru digisport.ro.

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