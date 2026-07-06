Pariul fabulos pe care l-a pierdut Wayne Rooney. Râde toată lumea de ce trebuie să facă: „Dacă Norvegia ajunge în sferturi…”

Wayne Rooney (40 de ani) a pierdut un pariu după ce Norvegia a învins Brazilia cu 2-1 și s-a calificat în sferturile Cupei Mondiale. Fostul internațional englez a declarat că va vâsli în râul Mersey în cazul în care echipa lui Erling Haaland îi va învinge pe sud-americani. „Vikingii” vor înfrunta în sferturi chiar naționala Angliei.
Norvegia a revenit la Cupa Mondială după 28 de ani, iar „vikingii” au un parcurs fabulos în America de Nord. După ce a terminat pe locul 2 în grupa I, echipa lui Erling Haaland a învins Coasta de Fildeș în 16-imi, iar în optimi a produs surpriza contra Braziliei. Nordicii s-au calificat în sferturi pentru prima dată în istorie și vor înfrunta naționala Angliei.
Cu 4 zile înainte ca Norvegia să învingă Brazilia, fostul atacant Wayne Rooney, care activează ca expert BBC pentru Cupa Mondială, a făcut un pariu în direct. „Dacă Norvegia ajunge în sferturile de finală, voi merge pe râul Mersey și voi vâsli pe el”, a afirmat englezul, care a făcut o legătură cu modul în care fanii norvegieni au sărbătorit victoriile de la acest turneu final alături de jucători. Râul Mersey se întinde pe o distanță de 111 kilometri și trece prin Liverpool, orașul natal al lui Rooney.
Wayne Rooney a fost prezent la trei Cupe Mondiale alături de naționala Angliei, în 2006, 2010 și 2014, însă a reușit să marcheze un singur gol, chiar la ultimul său mondial, într-un meci din faza grupelor cu Uruguay, pierdut cu 1-2. Cel mai memorabil moment al său la CM a fost în 2006, când a văzut cartonașul roșu în sfertul de finală cu Portugalia după ce l-a călcat pe Ricardo Carvalho.
Rooney era ultimul jucător englez care fusese eliminat la Cupa Mondială înainte ca Jarell Quansah să vadă cartonașul roșu în duelul cu Mexic. Aflat la primul său turneu final, Erling Haaland a reușit să marcheze 7 goluri în primele sale 4 meciuri și s-a calificat în sferturi alături de Norvegia, egalând astfel cea mai bună performanță a Angliei din „era Wayne Rooney”.