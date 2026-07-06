Pariul fabulos pe care l-a pierdut Wayne Rooney. Râde toată lumea de ce trebuie să facă: „Dacă Norvegia ajunge în sferturi…”

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Wayne Rooney (40 de ani) a pierdut un pariu după ce Norvegia a învins Brazilia cu 2-1 și s-a calificat în sferturile Cupei Mondiale. Fostul internațional englez a declarat că va vâsli în râul Mersey în cazul în care echipa lui Erling Haaland îi va învinge pe sud-americani. „Vikingii” vor înfrunta în sferturi chiar naționala Angliei.

Ce pariu a pierdut Wayne Rooney după Brazilia – Norvegia 1-2

Norvegia a revenit la Cupa Mondială după 28 de ani, iar „vikingii” au un parcurs fabulos în America de Nord. După ce a terminat pe locul 2 în grupa I, echipa lui Erling Haaland a învins Coasta de Fildeș în 16-imi, iar în optimi a produs surpriza contra Braziliei. Nordicii s-au calificat în sferturi pentru prima dată în istorie și vor înfrunta naționala Angliei.

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Cu 4 zile înainte ca , fostul atacant Wayne Rooney, care activează ca expert pentru Cupa Mondială, a făcut un pariu în direct. „Dacă Norvegia ajunge în sferturile de finală, voi merge pe râul Mersey și voi vâsli pe el”, a afirmat englezul, care a făcut o legătură cu . Râul Mersey se întinde pe o distanță de 111 kilometri și trece prin Liverpool, orașul natal al lui Rooney.

We will be holding Wayne Rooney to this promise, if Norway beat Brazil…🤣 — Match of the Day (@BBCMOTD)

Ce realizări a avut Wayne Rooney la Cupa Mondială. Englezul, surclasat de Erling Haaland

Wayne Rooney a fost prezent la trei Cupe Mondiale alături de naționala Angliei, în 2006, 2010 și 2014, însă a reușit să marcheze un singur gol, chiar la ultimul său mondial, într-un meci din faza grupelor cu Uruguay, pierdut cu 1-2. Cel mai memorabil moment al său la CM a fost în 2006, când a văzut cartonașul roșu în sfertul de finală cu Portugalia după ce l-a călcat pe Ricardo Carvalho.

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Rooney era ultimul jucător englez care fusese eliminat la Cupa Mondială înainte ca . Aflat la primul său turneu final, Erling Haaland a reușit să marcheze 7 goluri în primele sale 4 meciuri și s-a calificat în sferturi alături de Norvegia, egalând astfel cea mai bună performanță a Angliei din „era Wayne Rooney”.

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