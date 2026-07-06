Sport

Pariul fabulos pe care l-a pierdut Wayne Rooney. Râde toată lumea de ce trebuie să facă: „Dacă Norvegia ajunge în sferturi…”

Wayne Rooney nu a avut încredere că Norvegia poate învinge Brazilia, însă „vikingii” au produs surpriza, iar fostul mare atacant a pierdut un pariu. Ce va trebui să facă englezul.
Bogdan Mariș
06.07.2026 | 09:00
Pariul fabulos pe care la pierdut Wayne Rooney Rade toata lumea de ce trebuie sa faca Daca Norvegia ajunge in sferturi
ULTIMA ORĂ
Wayne Rooney (40 de ani) a pierdut un pariu după ce Norvegia a învins Brazilia la Cupa Mondială. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Wayne Rooney (40 de ani) a pierdut un pariu după ce Norvegia a învins Brazilia cu 2-1 și s-a calificat în sferturile Cupei Mondiale. Fostul internațional englez a declarat că va vâsli în râul Mersey în cazul în care echipa lui Erling Haaland îi va învinge pe sud-americani. „Vikingii” vor înfrunta în sferturi chiar naționala Angliei.

Ce pariu a pierdut Wayne Rooney după Brazilia – Norvegia 1-2

Norvegia a revenit la Cupa Mondială după 28 de ani, iar „vikingii” au un parcurs fabulos în America de Nord. După ce a terminat pe locul 2 în grupa I, echipa lui Erling Haaland a învins Coasta de Fildeș în 16-imi, iar în optimi a produs surpriza contra Braziliei. Nordicii s-au calificat în sferturi pentru prima dată în istorie și vor înfrunta naționala Angliei.

ADVERTISEMENT

Cu 4 zile înainte ca Norvegia să învingă Brazilia, fostul atacant Wayne Rooney, care activează ca expert BBC pentru Cupa Mondială, a făcut un pariu în direct. „Dacă Norvegia ajunge în sferturile de finală, voi merge pe râul Mersey și voi vâsli pe el”, a afirmat englezul, care a făcut o legătură cu modul în care fanii norvegieni au sărbătorit victoriile de la acest turneu final alături de jucători. Râul Mersey se întinde pe o distanță de 111 kilometri și trece prin Liverpool, orașul natal al lui Rooney.

Ce realizări a avut Wayne Rooney la Cupa Mondială. Englezul, surclasat de Erling Haaland

Wayne Rooney a fost prezent la trei Cupe Mondiale alături de naționala Angliei, în 2006, 2010 și 2014, însă a reușit să marcheze un singur gol, chiar la ultimul său mondial, într-un meci din faza grupelor cu Uruguay, pierdut cu 1-2. Cel mai memorabil moment al său la CM a fost în 2006, când a văzut cartonașul roșu în sfertul de finală cu Portugalia după ce l-a călcat pe Ricardo Carvalho.

ADVERTISEMENT
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi...
Digi24.ro
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate

Rooney era ultimul jucător englez care fusese eliminat la Cupa Mondială înainte ca Jarell Quansah să vadă cartonașul roșu în duelul cu Mexic. Aflat la primul său turneu final, Erling Haaland a reușit să marcheze 7 goluri în primele sale 4 meciuri și s-a calificat în sferturi alături de Norvegia, egalând astfel cea mai bună performanță a Angliei din „era Wayne Rooney”.

ADVERTISEMENT
Vinicius s-a dus direct la Haaland, în timpul interviului. Gestul făcut în fața...
Digisport.ro
Vinicius s-a dus direct la Haaland, în timpul interviului. Gestul făcut în fața "Bestiei", cu zeci de reporteri prezenți

  • 1.90 este cota oferită de SUPERBET pentru pronosticul „Peste 2.5 goluri” în partida Norvegia – Anglia

Bellingham, direct în istorie! Ce performanță a reușit fotbalistul Angliei în meciul cu...
Fanatik
Bellingham, direct în istorie! Ce performanță a reușit fotbalistul Angliei în meciul cu Mexic
Ar fi mutarea secolului în fotbal! Tatăl lui Haaland, prima reacție despre transferul...
Fanatik
Ar fi mutarea secolului în fotbal! Tatăl lui Haaland, prima reacție despre transferul la Real Madrid
Europa e coșmarul Braziliei. Cum arată radiografia eșecurilor Selecao în drumul spre al...
Fanatik
Europa e coșmarul Braziliei. Cum arată radiografia eșecurilor Selecao în drumul spre al șaselea titlu mondial
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Parteneri
Trei fotbaliști au ajuns pe 'lista neagră' a lui Dinamo! Clubul negociază rezilierea...
iamsport.ro
Trei fotbaliști au ajuns pe 'lista neagră' a lui Dinamo! Clubul negociază rezilierea contractelor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!