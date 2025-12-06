Pariul făcut de Dumitru Dragomir cu Gigi Neţoiu: “Atâţia bani trebuie să-i dau dacă iese primar!”

ADVERTISEMENT

Bucureștiul „fierbe” înaintea alegerii noului primar general, care se va decide pe data de 7 decembrie. Ce pariu a făcut Dumitru Dragomir cu Gigi Nețoiu, candidatul independent.

Pariul lui Dumitru Dragomir cu Gigi Nețoiu

Capitala României este pregătită să intre într-o nouă eră odată cu data de 7 decembrie, când va fi ales noul primar general. Dumitru Dragomir, expert și în politică, a dezvăluit ce pariu a făcut cu Gigi Nețoiu.

Mai exact, fostul șef LPF a dezvăluit că îi va da personal 12 mii de euro lui Gigi Nețoiu, cel care dacă va ieși primar și se va afla în primii 3. În caz contrar, Nețoiu trebuie să îi dea 3 mii de euro.

„Am făcut pariu cu Nețoiu. Dacă iese primar îi dau 10.000 de euro plus încă 2 mii dacă iese în primii 3. Dacă iese primar ia 12 mii, dacă iese în primii 3, îi dau 2 mii, dacă nu vine în primii 3, el îmi dă 3 mii. Maxim 12 mii îi dau, toți odată.

De când e la primărie nu mai vrea să joace, a înnebunit. N-are nimeni ce să-i facă lui Băluță. Dacă îl trădează partidul, cred că vin Drulă sau Anca Alexandrescu. Dacă Nețoiu ajunge primar e bombă!”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Mesajul lui Gigi Nețoiu de Ziua Națională

Gigi Nețoiu a adresat un mesaj tuturor românilor cu ocazia zilei de 1 decembrie, Ziua Națională a României, sărbătorită chiar la începutul săptămânii, luni. Prezent la Monumentul Eroilor Apărării Patriei de la Academia Militară, acesta a depus o coroană cu flori și prin care a îndemnat întregul popor la solidaritate în vederea unui viitor mai bun.

„Această unire, din păcate, ne găsește poate în cea mai grea situație din istoria României. Eu fac un apel la toți cei implicați în destinele acestei țări să înțeleagă și să facă ceva pentru poporul român.

Să fie ziua în care să fim mai buni, mai îngăduitori unii cu alții, să vedem ce avem de făcut mai bun pentru țară, pentru popor. Slavă celor care s-au jertfit pentru patrie și pentru întregirea acestui neam!”, a fost o parte din cuvintele rostite de Nețoiu.