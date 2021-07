Pariul Georgetei Andrunache înainte de JO a fost câştigător: “Vor fi multe medalii, nu una singură. Luăm şi aur”. Exclusiv

Georgeta Andrunache este una dintre cele mai importante nume din canotajul românesc. A câştigat şase medalii olimpice dintre care cinci de aur, performanţă reuşită doar de Elisabeta Lipă şi Steven Redgrave.

Pariul Georgetei Andrunache înainte de JO a fost câştigător

care au precedat Jocurile Olimpice de la Tokyo, Georgeta Andrunache a avut un discurs optimist în ceea ce priveşte numărul de medalii pe care canotorii români le pot aduce.

Georgeta Andrunache spunea chiar că vom obţine măcar un titlu olimpic la canotaj şi că vor aduce mai multe medalii, ceea ce s-a şi întâmplat. Până acum, România a obţinut un aur şi două medalii de argint în probele de canotaj.

“Cred că vor fi mai multe medalii, nu una singură şi putem veni de la Tokyo chiar şi cu medalii de aur”

“Eu cred în generaţia asta şi în fete, dar şi în băieţi. Este o generaţie de excepţie, care a beneficiat de condiţii foarte bune. Au în spate o echipă mai bună decât am avut noi, lucrurile au evoluat de la an la an şi am încredere că vor veni de la această ediţie a Jocurilor Olimpice cu medalii.

Cred că vor fi mai multe medalii, nu una singură şi putem veni de la Tokyo chiar şi cu medalii de aur. Am mare încredere în ei”, a spus Georgeta Andrunache pentru FANATIK.

“Nu poţi rezista în sport fără muncă. Ai nevoie întotdeauna de oameni competenţi”

Fosta mare canotoare a României a vorbit şi despre performanţele reuşite în istoria acestui sport, spunând şi care este secretul celor şase medalii obţinute la Jocurile Olimpice:

“Multă, multă, multă muncă. Nu poţi rezista în sport fără muncă. Ai nevoie întotdeauna de oameni competenţi. Sportivul nu poate să îşi îndeplinească obiectivul fără o întreagă echipă în spate.

Sportivul este cel urcat pe podium, dar eu şi multe colege de ale mele mulţumeam antrenorului, în primul rând, când coboram de pe podium.

În primul rând antrenorului, pentru că el ne aştepta. Dar medalia sportivului se datorează într-o oarecare măsură întregii echipe“, a spus Georgeta Andrunache.

“Sportul mi-a dat tot ceea ce am şi ceea ce sunt. Este de datoria mea să dau mai departe”

Acum, Georgeta Andrunache este preşedintele Comisiei Tehnice la COSR şi din noua postură continuă să ajute la dezvoltarea canotajului românesc:

“Am rămas în lumea sportului. Sunt la Dinamo şi încerc să îi sprijin pe toţii sportivii, nu numai canotajul. Am o relaţie bună cu sportivii şi antrenorii de la club. Sunt şi preşedintele Comisiei Tehnice la COSR, sunt implicată pentru că mie sportul mi-a dat tot ceea ce am şi ceea ce sunt. Este de datoria mea să dau mai departe”.

