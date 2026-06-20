Pariul incredibil al lui Zlatan Ibrahimovic! Nimeni nu s-ar fi așteptat la naționala aleasă de suedez pentru câștigarea CM 2026

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Legendarul fotbalist suedez, Zlatan Ibrahimovic (44 de ani), a lansat o predicție extrem de surprinzătoare. Fostul mare atacant a declarat că prima reprezentativă a Statelor Unite ale Americii are forța necesară de a cuceri titlul mondial la turneul din această vară pe care îl co-organizează, asta după ce trupa lui Mauricio Pochettino a impresionat în primele două partide disputate în grupa D la .

Zlatan Ibrahimovic consideră că prima reprezentativă din SUA ar putea câștiga CM 2026!

Americanii, conduși de fostul tehnician al lui PSG, Chelsea și Tottenham, Mauricio Pochettino, au început excelent turneul final, înregistrând două victorii ce le-au asigurat deja calificarea în fazele eliminatorii ale competiției, după 4-1 cu Paraguay și 2-0 cu Australia. Astfel, Zlatan Ibrahimovic, analist TV la Fox Sports pe întreaga durată a Mondialului, a afirmat care pot fi atuurile celor din SUA și, mai mult decât atât, că elevii lui Pochettino ar putea produce chiar marea surpriză de a ridica marele trofeu.

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„Poate SUA să devină campioană mondială? Da. Dacă nu ați crezut pană acum, ar fi bine să începeți să credeți. Au țara în spatele lor și, atunci când beneficiezi de acest sprijin, este greu să te învingă cineva. Cu Australia au jucat bine, deși, sincer să fiu, Australia nu a reprezentat o amenințare deosebită. Am mai spus că nu contează ce s-a întâmplat înainte de Mondial. Important este ceea ce se întâmplă acum. Ei trebuie doar să continue să-și consolideze încrederea de la meci la meci. Vom vedea ce se va întâmpla în al treilea joc. Acolo, Mauricio va putea odihni unii dintre jucători, pentru că deja s-au calificat. Lucrurile arată bine pentru ei”, a declarat Zlatan, citat de sportal.bg.

SUA, Canada și Mexic, parcurs aproape perfect până acum în faza grupelor la CM 2026!

Cele trei țări-gazdă de la CM 2026 au început excelent turneul final. și Mexic au obținut victorii în primele două partide, în timp ce Canada a debutat cu o remiză (1-1 în fața Bosniei), după care a surclasat prima reprezentativă din Qatar cu un neverosimil 6-0. De asemenea, americanii și mexicanii au câștigat deja grupele D, respectiv A, iar canadieni urmează să dispute meciul decisiv cu Elveția din ultima etapă pentru a stabili care va fi învingătoarea grupei B.

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În momentul de față, Canada și Elveția sunt la egalitate de puncte, fiecare dintre ele având câte patru. În cazul unui rezultat de egalitate, câștigătoarea grupei va fi trupa lui Jesse Marsch, datorită golaverajului superior, realizat în succesul răsunător obținut împotriva qatarezilor.