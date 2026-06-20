Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Pariul incredibil al lui Zlatan Ibrahimovic! Nimeni nu s-ar fi așteptat la naționala aleasă de suedez pentru câștigarea CM 2026

Predicție-șoc făcută de Zlatan Ibrahimovic! Vezi pe site-ul FANATIK care este țara surpriză pe care mizează legendarul atacant suedez la câștigarea CM 2026.
Dragos Petrescu
20.06.2026 | 23:45
Pariul incredibil al lui Zlatan Ibrahimovic Nimeni nu sar fi asteptat la nationala aleasa de suedez pentru castigarea CM 2026
ULTIMA ORĂ
Zlatan Ibrahimovic consideră că prima reprezentativă din SUA ar putea câștiga CM 2026 // FOTO: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Legendarul fotbalist suedez, Zlatan Ibrahimovic (44 de ani), a lansat o predicție extrem de surprinzătoare. Fostul mare atacant a declarat că prima reprezentativă a Statelor Unite ale Americii are forța necesară de a cuceri titlul mondial la turneul din această vară pe care îl co-organizează, asta după ce trupa lui Mauricio Pochettino a impresionat în primele două partide disputate în grupa D la CM 2026.

Zlatan Ibrahimovic consideră că prima reprezentativă din SUA ar putea câștiga CM 2026!

Americanii, conduși de fostul tehnician al lui PSG, Chelsea și Tottenham, Mauricio Pochettino, au început excelent turneul final, înregistrând două victorii ce le-au asigurat deja calificarea în fazele eliminatorii ale competiției, după 4-1 cu Paraguay și 2-0 cu Australia. Astfel, Zlatan Ibrahimovic, analist TV la Fox Sports pe întreaga durată a Mondialului, a afirmat care pot fi atuurile celor din SUA și, mai mult decât atât, că elevii lui Pochettino ar putea produce chiar marea surpriză de a ridica marele trofeu.

ADVERTISEMENT

Poate SUA să devină campioană mondială? Da. Dacă nu ați crezut pană acum, ar fi bine să începeți să credeți. Au țara în spatele lor și, atunci când beneficiezi de acest sprijin, este greu să te învingă cineva. Cu Australia au jucat bine, deși, sincer să fiu, Australia nu a reprezentat o amenințare deosebită. Am mai spus că nu contează ce s-a întâmplat înainte de Mondial. Important este ceea ce se întâmplă acum. Ei trebuie doar să continue să-și consolideze încrederea de la meci la meci. Vom vedea ce se va întâmpla în al treilea joc. Acolo, Mauricio va putea odihni unii dintre jucători, pentru că deja s-au calificat. Lucrurile arată bine pentru ei”, a declarat Zlatan, citat de sportal.bg.

SUA, Canada și Mexic, parcurs aproape perfect până acum în faza grupelor la CM 2026!

Cele trei țări-gazdă de la CM 2026 au început excelent turneul final. SUA și Mexic au obținut victorii în primele două partide, în timp ce Canada a debutat cu o remiză (1-1 în fața Bosniei), după care a surclasat prima reprezentativă din Qatar cu un neverosimil 6-0. De asemenea, americanii și mexicanii au câștigat deja grupele D, respectiv A, iar canadieni urmează să dispute meciul decisiv cu Elveția din ultima etapă pentru a stabili care va fi învingătoarea grupei B.

ADVERTISEMENT
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie...
Digi24.ro
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de pace: „Lucrurile mergeau prost în Biroul Oval”

În momentul de față, Canada și Elveția sunt la egalitate de puncte, fiecare dintre ele având câte patru. În cazul unui rezultat de egalitate, câștigătoarea grupei va fi trupa lui Jesse Marsch, datorită golaverajului superior, realizat în succesul răsunător obținut împotriva qatarezilor.

ADVERTISEMENT
Ar fi o surpriză uriașă! Pe cine vede Ibrahimovic campioană mondială: ”Dacă nu...
Digisport.ro
Ar fi o surpriză uriașă! Pe cine vede Ibrahimovic campioană mondială: ”Dacă nu credeați până acum, începeți să credeți”
32,00 este cota BETANO pentru pronosticul „SUA va câștiga CM 2026”
Transferuri SuperLiga, mercato de vară 2026. UTA, peste FCSB! Jucătorul din Ligue 2...
Fanatik
Transferuri SuperLiga, mercato de vară 2026. UTA, peste FCSB! Jucătorul din Ligue 2 ajuns la Arad
Grupa E, LIVE BLOG de la CM 2026. Julian Nagelsmann, reacție virală despre...
Fanatik
Grupa E, LIVE BLOG de la CM 2026. Julian Nagelsmann, reacție virală despre șarpele ce a pătruns în cantonamentul Germaniei: „Era un ditamai anaconda!”. Video
Avem fazele eliminatorii de la Cupa Mondială: 16-imi, optimi, sferturi, semifinale, LIVE UPDATE...
Fanatik
Avem fazele eliminatorii de la Cupa Mondială: 16-imi, optimi, sferturi, semifinale, LIVE UPDATE după fiecare rezultat din grupe
Tags:
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Conducătorul din SuperLiga s-a dezlănțuit la adresa celor de la FCSB: 'M-am săturat...
iamsport.ro
Conducătorul din SuperLiga s-a dezlănțuit la adresa celor de la FCSB: 'M-am săturat de procesul lor ciudat! Au încălcat regulamentul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!