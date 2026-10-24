Pariul îndrăzneț pe care antrenorul revelației l-a pus cu elevii săi, după succesul de la Botoșani. Care e situația financiară la Petrolul

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Antrenorul ploieștenilor este convins că echipa sa își poate păstra acest loc chiar și la finalul turului.

Ricardo Sousa crede că Petrolul poate termina anul pe locul 4

”Am arătat calitate, valoare. E prima înfrângere acasă pentru Botoșani în acest sezon. Sunt foarte fericit. Am făcut un pariu cu jucătorii mei să terminăm anul pe locul patru. Trebuie să mai câștigăm încă două meciuri pentru a ne atinge acest obiectiv.

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Mă mai uit ce spune lumea la televizor. Toată lumea spunea că Petrolul va pierde cu Botoșani. Pare că lumea nu are încredere în noi. Am făcut un meci foarte bun cu Farul, apoi cu Sepsi nu am putut marca al doilea gol”, a declarat Ricardo Sousa, după meciul cu FC Botoșani.

Ploieștenii sunt cu banii la zi

”Nu este o problemă pentru noi, financiar. Din prima zi, tot ceea ce mi s-a promis a fost achitat. Nu e vorba doar de jucători, este vorba de tot grupul. Am arătat o anumită forță de când am început acest sezon. E foarte greu să rămânem aici, dar putem visa”, a mai afirmat Ricardo Sousa.

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Ricardo Andre de Pinho Sousa a semnat în vară un contract cu Petrolul, care este în vigoare până la finalul stagiunii 2026-2027. În vârstă de 47 de ani, Ricardo Sousa are în CV o carieră apreciată ca fotbalist, dar și o experiență consistentă ca antrenor.

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El a jucat peste 150 de meciuri în prima ligă din Portugalia, pentru FC Porto, Beira-Mar, Santa Clara, Belenenses și Boavista, precum și în Germania (Hannover 96, Offenbach), Olanda (De Graafschap), Cipru (Omonia Nicosia) sau Slovenia (Drava Ptuj).

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Portughezul antrenează de 11 ani

Cariera de antrenor și-a început-o în 2015, la Sanjanonse, iar mai apoi a condus echipe din eșaloanele inferioare, precum Lusitano VRSA, Anadia, Felgueiras și Beira-Mar, înainte de a face pasul către divizia a doua portugheză. A adunat, astfel, 99 de partide în Liga Portugal 2, acolo unde le-a antrenat pe Mafra, Feirense și, ultima data, Vizela, în prima parte a stagiunii 2025-2026. Are, de asemenea, o experiență și în Arabia Saudită, la Al-Ain, în sezonul 2024-2025.

După succesul de la Botoșani, Petrolul va juca marți în Cupa României, la Clinceni, cu Progresul Spartac, de la ora 17.00. Apoi, urmează meciul de sâmbătă, 31 octombrie, acasă, cu CFR Cluj, programat la ora 19.00. În ultima etapă a turului, pe 6 noiembrie, Petrolul va juca la UTA, de la ora 17.30.