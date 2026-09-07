Sport

Pariul lui Chivu a fost câștigător! Inter i-a prelungit contractul până în 2032

Conducerea lui Inter a decis să-i prelungească contractul lui Pio Esposito, atacantul promovat la echipa mare la insistențele lui Cristi Chivu. Vezi toate detaliile pe site-ul fanatik.ro
Dragos Petrescu
07.09.2026 | 09:05
Pariul lui Chivu a fost castigator Inter ia prelungit contractul pana in 2032
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Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano bucurându-se după o victorie Foto: Facebook Inter
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Inter Milano, campioana en-titre din Serie A și echipa antrenată de Cristi Chivu, a anunțat oficial prelungirea contractului lui Pio Esposito (21 de ani), fotbalistul promovat la echipa de seniori a grupării de pe Giuseppe Meazza chiar de tehnicianul român. Tânărul atacant italian va rămâne în curtea „nerazzurrilor” până în vara lui 2032.

Pio Esposito, pariul lui Cristi Chivu la Inter, rămâne la Milano până în 2032!

Clubul din Milano a anunțat oficial pe rețelele de socializare faptul că angajamentul lui Pio Esposito va fi prelungit până în vara lui 2032. Așadar, tânărul atacant italian în vârstă de 21 de ani va îmbrăca culorile lui Inter și în următoarele șase stagiuni, asta după ce în sezonul precedent făcea pasul la „echipa mare” sub comanda lui Cristi Chivu, tehnicianul cu care a colaborat și la grupele de juniori ale grupării de pe Giuseppe Meazza.

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Noul salariu anual al lui Esposito va fi de 2,7 milioane de euro. Până în momentul de față, vârful italian de 1,91 a strâns 53 de meciuri pentru Inter în toate competițiile, timp în care a izbutit să înscrie 12 goluri și să ofere 8 pase decisive. În sezonul proaspăt început, Esposito a evoluat în toate cele trei partide disputate de campioană în Serie A, punctând o dată, mai exact în duelul inaugural împotriva celor de la Monza, câștigat de echipa lui Chivu cu 4-1.

Pio Esposito a devenit un jucător important și pentru naționala Italiei

Până să facă pasul la echipa de seniori a lui Inter, Esposito a jucat sub formă de împrumut la Spezia timp de două sezoane, iar odată cu instalarea lui Chivu pe banca tehnică a „nerrazzurilor”, acesta și-a câștigat locul în lotul echipei milaneze. Ba mai mult, după prima stagiune convingătoare pe care a reușt-o la Inter, cota sa de piață a ajuns la 45 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate transfermarkt.com.

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De asemenea, Pio Esposito a început să fie o prezență constantă și la prima reprezentativă a „Squadrei Azzura”, pentru care a debutat în anul 2025. De atunci și până în prezent, acesta a strâns 9 selecții în tricoul Italiei, reușind să înscrie de 5 ori.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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