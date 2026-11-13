Sport

Pariul lui Chivu dă roade! Cifrele lui Pio Esposito sunt peste cele ale lui Kane și Lewandowski

Gabriel Neagu
13.11.2026 | 23:45
Pariul lui Chivu da roade Cifrele lui Pio Esposito sunt peste cele ale lui Kane si Lewandowski
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Pio Esposito a marcat nouă goluri din 14 meciuri la nivel internațional. sursa foto: hepta
Pio Esposito, jucătorul crescut de Cristi Chivu în academia lui Inter, a confirmat la echipa națională. Fotbalistul a depășit cifrele pe care le înregistraseră Harry Kane și Robert Lewandowski la 22 de ani.
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Italia a învins Franța, pe San Siro, în etapa cu numărul 5 din Liga Națiunilor, 3-1. Victoria ”Squadrei Azzurra” a fost asigurată de ”dubla” marcată de Pio Esposito (22 de ani). Tânărul jucător crescut de Cristi Chivu a punctat în minutele 26 și 75 (penalty), reușind să intre în istoria fotbalului mondial.

Pio Esposito i-a întrecut pe Lewandowski și Harry Kane

Se știe că fotbalistul lui Inter este una dintre speranțele pe termen lung ale fotbalului din ”Cizmă” și încrederea primită este confirmată. Cu cele două reușite contra Franței, Pio Esposito a ajuns la nouă goluri pentru prima reprezentativă a Italiei. Comparând cu cifrele obținute până la 22 de ani de vedetele din fotbalul mondial, Esposito este câștigător.

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Diferența dintre Pio și actualul deținător al trofeului Balonului de Aur este una covârșitoare. În timp ce italianul a marcat de nouă ori, Harry Kane avea numai un gol pentru naționala Angliei, la 22 de ani, contra Lituaniei. Mai aproape de performanța lui Pio Esposito a fost Robert Lewandowski. ”Vârful” Poloniei a marcat primul său gol, chiar la debut, împotriva lui San Marino, după doar opt minute de joc. Totuși, la 22 de ani, atacantul lui Chicago Fire avea doar șase reușite.

De asemenea, tânărul fotbalist are cifre mai bune și comparativ cu coechipierul său de la Inter, Lautaro Martinez. Sud-americanul a debutat într-un amical de coșmar al Argentinei, contra Spaniei, pe 27 martie 2018, 1-6. După acel eșec drastic, Lautaro Martinez a reușit să marcheze de șase ori până la vârsta de 22 de ani.

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Haaland l-a devansat categoric pe Pio Esposito

Deși italianul crescut de Cristi Chivu în academia lui Inter are cifre impresionante, el nu reprezintă apogeul atins până la vârsta de 22 de ani. Cele mai multe reușite au fost înregistrate în contul lui Erling Haaland. Norvegianul reușise să marcheze de nu mai puțin de 20 de goluri până în acel punct al carierei. Mai mult, în drumul său spre cifra istorică, a reușit un hat-trick împotriva naționalei României.

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Cu cifre mai bune decât Pio Esposito este și Cristiano Ronaldo. Cvintuplul câștigător al Balonului de Aur debutase, deja, la un turneu final: Campionatul European 2004. Mai mult, devenise un component de bază al primei reprezentative lusitane și și-a confirmat statutul la vremea respectivă. Cristiano Ronaldo a marcat de 15 ori până la 22 de ani. Peste performanța lui Pio Esposito a fost și Kylian Mbappe (16 goluri), dar și Wayne Rooney (14 goluri).

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