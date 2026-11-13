Pariul lui Chivu dă roade! Cifrele lui Pio Esposito sunt peste cele ale lui Kane și Lewandowski

ADVERTISEMENT

. Victoria ”Squadrei Azzurra” a fost asigurată de ”dubla” marcată de Pio Esposito (22 de ani). Tânărul jucător crescut de Cristi Chivu a punctat în minutele 26 și 75 (penalty), reușind să intre în istoria fotbalului mondial.

Pio Esposito i-a întrecut pe Lewandowski și Harry Kane

Se știe că fotbalistul lui Inter este una dintre speranțele pe termen lung ale fotbalului din ”Cizmă” și . Cu cele două reușite contra Franței, Pio Esposito a ajuns la nouă goluri pentru prima reprezentativă a Italiei. Comparând cu cifrele obținute până la 22 de ani de vedetele din fotbalul mondial, Esposito este câștigător.

ADVERTISEMENT

Diferența dintre Pio și actualul deținător al trofeului Balonului de Aur este una covârșitoare. În timp ce italianul a marcat de nouă ori, Harry Kane avea numai un gol pentru naționala Angliei, la 22 de ani, contra Lituaniei. Mai aproape de performanța lui Pio Esposito a fost Robert Lewandowski. ”Vârful” Poloniei a marcat primul său gol, chiar la debut, împotriva lui San Marino, după doar opt minute de joc. Totuși, la 22 de ani, atacantul lui Chicago Fire avea doar șase reușite.

De asemenea, tânărul fotbalist are cifre mai bune și comparativ cu coechipierul său de la Inter, Lautaro Martinez. Sud-americanul a debutat într-un amical de coșmar al Argentinei, contra Spaniei, pe 27 martie 2018, 1-6. După acel eșec drastic, Lautaro Martinez a reușit să marcheze de șase ori până la vârsta de 22 de ani.

ADVERTISEMENT

Haaland l-a devansat categoric pe Pio Esposito

Deși italianul crescut de Cristi Chivu în academia lui Inter are cifre impresionante, el nu reprezintă apogeul atins până la vârsta de 22 de ani. Cele mai multe reușite au fost înregistrate în contul lui Erling Haaland. Norvegianul reușise să marcheze de nu mai puțin de 20 de goluri până în acel punct al carierei. Mai mult, în drumul său spre cifra istorică, a reușit un hat-trick împotriva naționalei României.

ADVERTISEMENT

Cu cifre mai bune decât Pio Esposito este și Cristiano Ronaldo. Cvintuplul câștigător al Balonului de Aur debutase, deja, la un turneu final: Campionatul European 2004. Mai mult, devenise un component de bază al primei reprezentative lusitane și și-a confirmat statutul la vremea respectivă. Cristiano Ronaldo a marcat de 15 ori până la 22 de ani. Peste performanța lui Pio Esposito a fost și Kylian Mbappe (16 goluri), dar și Wayne Rooney (14 goluri).