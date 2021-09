Pariul lui Mirel Rădoi, lăudat de presa spaniolă: „E noul Cosmin Contra!”

Tânărul fundaș a fost titularizat în premieră de Mirel Rădoi pentru duelul cu Islanda, câștigat de tricolori la Reykjavik, scor 2-0.

Titularizarea lui Andrei Rațiu a ridicat mai multe semne de întrebare, însă jucătorul de la Huesca nu a dezamăgit și a făcut o partidă bună contra Islandei.

Pariul lui Mirel Rădoi, lăudat de presa spaniolă

Andrei Rațiu a fost pariul lui pentru duelul cu Islanda din calificările pentru Campionatul Mondial din Qatar, fotbalistul de la Huesca jucând 68 de minute până când a fost înlocuit de Cristi Manea.

Presa din Spania l-a lăudat pe Andrei Rațiu, pe care îl compară cu fostul selecționer Cosmin Contra, care a evoluat de-a lungul anilor la Atletico Madrid, Deportivo Alaves și Getafe.

„Este Cosmin Contra al viitorului! Este un jucător crescut de Villarreal și care stă de la 7 ani în orașul Aguaviva, iar fundașul a uimit la debut.

Este un pariu al selecționerului Mirel Rădoi, care l-a chemat la echipa mare după evoluțiile de la Jocurile Olimpice de la Tokyo”, au scris jurnaliștii de la cotidianul AS.

„Am aflat înainte de meci, nu credeam că voi fi titular!”

că a fost ales titular de Mirel Rădoi pentru partida cu Islanda și a povestit cum s-a simțit pe teren: „Am crezut că voi fi mai emoționat, dar, din păcate pentru ei, n-a fost așa și am făcut un meci bun.

Am aflat înainte de meci, nu credeam că voi fi titular din primul meci, dar m-am simțit bine. Mă înțeleg cel mai bine cu jucătorii de la tineret”.

„De la șapte ani am plecat în Spania, am venit în România doar la națională. Mai vorbesc în română, acum mai mult că am vorbit și la Tokyo.

E mai greu în română. Formulez în gând înainte, ca să zic bine. E foarte mare dorința de a ajunge la Mondial.

Nu știu dacă va fi mai greu în Macedonia, dar sigur își vor dori să câștige, mai ales că au făcut egal acum”, a mai spus Andrei Rațiu la finalul meciului de la Reykjavik.