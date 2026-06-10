Pariul lui Pancu la Rapid. Vrea să relanseze cariera unui fost internațional care fusese trecut pe „lista neagră”

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perioadă în care a fost însă conectat mereu cu șefii Rapid București, echipă pe care o va antrena în sezonul 2026-2027. În aceste zile, tehnicianul lucrează la strategia perioadei următoare.

Trei locuri ocupate în staff-ul lui Daniel Pancu la Rapid

Un prim aspect pe care șeful băncii tehnice rapidiste vrea să îl rezolve rapid este cooptarea în staff a unui preparator fizic. După ce Cristian Dragotă nu a plecat de la CFR Cluj, iar spaniolul Daniel de Castro Reyes a rămas în țara natală, Pancone, care colaborase cu cei doi la Cluj, respectiv Poli Iași, analizează acum alte variante.

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Reamintim, Daniel Pancu și-a stabilit deja celelalte trei nume importante cu care va colabora în staff. Marius Suller, fost la FC Argeș, va fi antrenor secund, la fel ca Geraldo Alves, promovat de la juniori, iar Leo Toader va fi antrenor de portari.

În paralel cu definitivarea staffului tehnic, Pe lângă mutările deja anunțate, Pancone a luat o decizie surprinzătoare la capitolul amintit.

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Pancu vrea să relanseze cariera lui Cristi Manea, care a trecut prin clipe grele în acest an

Deși multe voci afirmau că fundașul dreapta Cristi Manea va fi pus pe liber de Rapid, după ce jucase doar 26 de minute în play-off, Daniel Pancu vrea să-i acorde credit fotbalistului în vârstă de 28 de ani. Manea, care este format la Academia Hagi, va fi oprit în Giulești și va primi șanse pentru a se lupta pentru un tricou de titular.

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Cristi Manea a trecut prin clipe grele în acest an, când mama lui a decedat. Acum zece ani, fotbalistul își pierduse și tatăl. Manea are un CV solid: 27 de meciuri și două goluri la naționala de seniori, la care a debutat la 17 ani, 37 de partide la reprezentativele de juniori și tineret, 339 de jocuri oficiale în competiții de club de prim rang: cupe europene, campionate și Cupe din România și Belgia.