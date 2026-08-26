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Ararat Armenia și Universitatea Craiova se vor duela joi seară, la Erevan, în manșa secundă a play-off-ului Europa League. În tur, cele două echipe au remizat, scor 1-1. Antrenorul formației din Armenia a făcut o promisiune curajoasă înaintea meciului cu oltenii. Acesta a spus că își va da barba jos dacă echipa sa se califică.

Universitatea Craiova, obligată să câștige în Armenia pentru a se califica în Europa League

Universitatea Craiova pornea cu prima șansă la calificare în dubla cu Ararat Armenia. Oltenii au fost însă surprinși pe „Ion Oblemenco”. Adversarii au deschis scorul rapid, iar formația din Bănie a fost nevoită să alerge după egalare,

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Până la urmă, Universitatea Craiova a egalat și merge în Armenia cu gândul la calificare. Partida se anunță una tare, iar miza este uriașă. Formația care câștigă merge în Europa League. Cea eliminată se mulțumește cu un loc în Conference League.

Provocare lansată înainte de Ararat Armenia – Universitatea Craiova! Antrenorul și-a pus barba „la bătaie”

Manuel Tulipa, portughezul de pe banca celor de la , a prefațat duelul cu Universitatea Craiova din manșa secundă a play-off-ului Europa League și a lansat un pariu cu unul dintre jurnaliștii prezenți. Acesta a promis că se va bărbieri dacă echipa sa trece mai departe și l-a provocat pe reporter să facă același lucru.

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„Principalul talisman, dacă putem să-i spunem așa, pentru meciul de mâine este energia pozitivă pe care o are echipa care va intra în vestiar. Cu toții avem relații foarte bune unii cu ceilalți și vrem să transmitem această stare, această energie în jocul nostru. Până acum ne-a adus succes și sunt convins că ne va aduce și mâine. Am purtat acel tricou timp de 29 de meciuri și nu pierdeam, așa că nu aveam niciun motiv să-l schimb”, a precizat Manuel Tulipa la conferința de presă.

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Traducătorul prezent la conferința de presă a intervenit apoi și a dezvăluit provocarea lansată de Manuel Tulipa: „Antrenorul are o provocare. Spune că, dacă vom câștiga mâine, el și dumneavoastră vă veți bărbieri.”