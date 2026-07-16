Pariul nebun pe care l-a făcut Marc Cucurella dacă Spania va câştiga Cupa Mondială!

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Finala CM 2026 se va disputa între Spania și Argentina. Cele două echipe naționale au ajuns în ultimul act după multe dueluri tari pe parcursul competiției. Pentru a marca cu adevărat triumful, în caz că va câștiga trofeul, Marc Cucurella (27 de ani) a făcut o promisiune nebunească. Ce a declarat fundașul ibericilor.

Promisiunea lui Marc Cucurella dacă câștigă CM 2026

este un jucător care reușește mereu să iasă în evidență. Pe lângă prestațiile din teren, el este și un personaj extrem de colorat, ale cărui gesturi și declarații fac deliciul publicului. Ajuns cu Spania în marea finală de la CM 2026, el a făcut o promisiune uimitoare dacă câștigă trofeul.

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Campion deja la EURO 2024, Marc Cucurella vrea să imortalizeze pe viață o eventuală încoronare și la CM 2026. Mai exact, el a promis că își va tatua chipul selecționerului Luis de La Fuente pe corp. „Dacă vom câștiga Cupa Mondială, îmi voi TATUA chipul lui Luis de La Fuente pe corp”, a declarat el, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

🚨 Marc Cucurella: “If we win the World Cup, I will TATTOO Luis de La Fuente's face on my body”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Marc Cucurella a semnat în această vară cu Real Madrid

După un trecut la FC Barcelona, fundașul Marc Cucurella, fotbalist la Chelsea între 2022 și 2026, „Galacticii” au plătit către formația londoneză peste 50 de milioane de euro pentru transferul fundașului iberic.

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Cucurella, care mai avea încă 3 ani contract cu Chelsea, i-a costat pe cei de la Real Madrid 55 de milioane de euro, plus alte 5 milioane de euro bonusuri. Doar un meci bifase fundașul pentru echipa mare a Barcelonei (în preliminariile Cupei Spaniei, 2017).

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