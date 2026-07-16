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Pariul nebun pe care l-a făcut Marc Cucurella dacă Spania va câştiga Cupa Mondială!

Marc Cucurella e gata să facă o adevărată nebunie dacă Spania câștigă CM 2026. Promisiunea fundașului lateral înaintea finalei cu Argentina.
Mihai Dragomir
16.07.2026 | 19:48
Pariul nebun pe care la facut Marc Cucurella daca Spania va castiga Cupa Mondiala
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Marc Cucurella vrea să o facă și pe asta! Promisiunea nebună dacă câștigă CM 2026 cu Spania. Foto: Hepta.
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Finala CM 2026 se va disputa între Spania și Argentina. Cele două echipe naționale au ajuns în ultimul act după multe dueluri tari pe parcursul competiției. Pentru a marca cu adevărat triumful, în caz că va câștiga trofeul, Marc Cucurella (27 de ani) a făcut o promisiune nebunească. Ce a declarat fundașul ibericilor.

Promisiunea lui Marc Cucurella dacă câștigă CM 2026

Marc Cucurella, fotbalistul implicat într-o bătaie generală la începutul anului în Premier League, este un jucător care reușește mereu să iasă în evidență. Pe lângă prestațiile din teren, el este și un personaj extrem de colorat, ale cărui gesturi și declarații fac deliciul publicului. Ajuns cu Spania în marea finală de la CM 2026, el a făcut o promisiune uimitoare dacă câștigă trofeul.

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Campion deja la EURO 2024, Marc Cucurella vrea să imortalizeze pe viață o eventuală încoronare și la CM 2026. Mai exact, el a promis că își va tatua chipul selecționerului Luis de La Fuente pe corp. „Dacă vom câștiga Cupa Mondială, îmi voi TATUA chipul lui Luis de La Fuente pe corp”, a declarat el, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

Marc Cucurella a semnat în această vară cu Real Madrid

După un trecut la FC Barcelona, fundașul Marc Cucurella, fotbalist la Chelsea între 2022 și 2026, a semnat în vara acestui an cu rivala catalanilor, Real Madrid. „Galacticii” au plătit către formația londoneză peste 50 de milioane de euro pentru transferul fundașului iberic.

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Cucurella, care mai avea încă 3 ani contract cu Chelsea, i-a costat pe cei de la Real Madrid 55 de milioane de euro, plus alte 5 milioane de euro bonusuri. Doar un meci bifase fundașul pentru echipa mare a Barcelonei (în preliminariile Cupei Spaniei, 2017).

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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