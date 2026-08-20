Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Pariul pe care Adi Ilie l-a pus pe Bîrligea. „O să-l câștigi”. Cum poate profita Gică Hagi

Adrian Ilie mizează pe Daniel Bîrligea! „Cobra” a dezvăluit că a pariat pe atacantul de la FCSB. De câștigul fostului mare fotbalist poate profita inclusiv „Regele” Gică Hagi
Cristian Măciucă
20.08.2026 | 07:00
Pariul pe care Adi Ilie la pus pe Birligea O sal castigi Cum poate profita Gica Hagi
EXCLUSIV FANATIK
Pariul pe care Adi Ilie l-a pus pe Bîrligea. „O să-l câștigi”. Cum poate profita Gică Hagi. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea (26 de ani) s-a descătușat în meciul cu FC Botoșani, pe care FCSB l-a câștigat cu 3-2. Atacantul brăilean a marcat o „dublă” și pe lângă laudele venite din toate direcțiile a primit inclusiv susținerea lui Adrian Ilie (52 de ani). „Cobra” pariază pe „nouarul” roș-albaștrilor.

Daniel Bîrligea, pariul lui Adrian Ilie

Daniel Bîrligea a ajuns la cota 3 în acest sezon de SuperLiga, după ce a reușit o „dublă” în victoria FCSB-ului, scor 3-2, cu FC Botoșani. „Bîrli-Gol” nu mai marcase din 17 iulie, atunci când, în prima etapă, roș-albaștrii au învins-o cu 2-0 pe FC Argeș.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur și eu pentru Bîrligea. Eu am făcut un pariu cu mine și am zis că Bîrligea va ieși golgheter în acest sezon. Pariul meu e că Daniel Bîrligea va fi golgheterul campionatului. (n.r. – Minim 20 de goluri?) 18, minimum!

Nu m-am uitat să vadă dacă are cotă, dar sigur are. Mă bucur și pentru Gică Hagi pentru că golurile astea lui Bîrligea îl apropie foarte mult de echipa națională, de un post de titular”, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri...
Digi24.ro
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă”

Schimbă Hagi sistemul la echipa națională?

„Dubla” i-a determinat pe experții FANATIK SUPERLIGA să ceară o echipă cu doi atacați la prima reprezentativă a României. „Eu, sincer, aș juca cu doi atacanți. Cu Bîrligea și cu Louis Munteanu. Eu m-am plictisit de stilul ăsta pe care îl au toate echipele românești, cu un singur atacant. Joacă, mă, cu Bîrligea și cu Louis Munteanu!”, a transmis Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT
A căzut de la 70 de metri și a murit, la doar 34...
Digisport.ro
A căzut de la 70 de metri și a murit, la doar 34 de ani. Familia cere despăgubiri de 5.000.000 € din partea statului

„Poate joacă 5-3-2”, a intervenit Adi Ilie. „Trebuie să ai curaj să joci la ora actuală cu doi atacanți. Știi cum e cu curajul. Îl ai când ai rezultate pozitive. Când ai rezultate negative, nu prea ai curaj. E la început de drum și Gică și va fi și el puțin rezervat”, a transmis Dănuț Lupu.

ADVERTISEMENT

„Important e cum ajungi pe faza de atac cu cei doi atacanți. Pe apărare, sigur unul se retrage mai mult în mijlocul terenului. Important e cum te așezi pe faza de atac, dar eu îi văd compatibili pe amândoi”, a conchis „Cobra”.

  • 9 selecții și 2 goluri are Daniel Bîrligea la echipa națională a României

ANALIZA FCSB - FC Botosani 3-2 | SISTEMUL lui Gigi Becali A REZISTAT DOAR 45 de minute

Jucătorul de la Botoșani pe care Adi Ilie l-a transferat în Japonia: „Au...
Fanatik
Jucătorul de la Botoșani pe care Adi Ilie l-a transferat în Japonia: „Au intrat banii în club, iar el nu a plecat din România”
Omul care a adus 20 de milioane de euro în conturile lui CFR...
Fanatik
Omul care a adus 20 de milioane de euro în conturile lui CFR Cluj, avertisment pentru Șumudică: „E greu să repete ce a făcut Pancu!”
„Îl compătimesc pe Baciu! Nu știa dacă e victoria lui”. Fostul coleg de...
Fanatik
„Îl compătimesc pe Baciu! Nu știa dacă e victoria lui”. Fostul coleg de la Steaua nu l-a menajat pe antrenorul FCSB
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Emil Grădinescu a răbufnit: 'Nu te poți rățoi în halul acesta'
iamsport.ro
Emil Grădinescu a răbufnit: 'Nu te poți rățoi în halul acesta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!