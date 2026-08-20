Pariul pe care Adi Ilie l-a pus pe Bîrligea. „O să-l câștigi”. Cum poate profita Gică Hagi

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea (26 de ani) s-a descătușat în meciul cu FC Botoșani, pe care FCSB l-a câștigat cu 3-2. Atacantul brăilean a marcat o „dublă” și pe a primit inclusiv susținerea lui Adrian Ilie (52 de ani). „Cobra” pariază pe „nouarul” roș-albaștrilor.

Daniel Bîrligea, pariul lui Adrian Ilie

Daniel Bîrligea a ajuns la cota 3 în acest sezon de SuperLiga, după ce . „Bîrli-Gol” nu mai marcase din 17 iulie, atunci când, în prima etapă, roș-albaștrii au învins-o cu 2-0 pe FC Argeș.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur și eu pentru Bîrligea. Eu am făcut un pariu cu mine și am zis că Bîrligea va ieși golgheter în acest sezon. Pariul meu e că Daniel Bîrligea va fi golgheterul campionatului. (n.r. – Minim 20 de goluri?) 18, minimum!

Nu m-am uitat să vadă dacă are cotă, dar sigur are. Mă bucur și pentru Gică Hagi pentru că golurile astea lui Bîrligea îl apropie foarte mult de echipa națională, de un post de titular”, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Schimbă Hagi sistemul la echipa națională?

„Dubla” i-a determinat pe experții FANATIK SUPERLIGA să ceară o echipă cu doi atacați la prima reprezentativă a României. „Eu, sincer, aș juca cu doi atacanți. Cu Bîrligea și cu Louis Munteanu. Eu m-am plictisit de stilul ăsta pe care îl au toate echipele românești, cu un singur atacant. Joacă, mă, cu Bîrligea și cu Louis Munteanu!”, a transmis Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

„Poate joacă 5-3-2”, a intervenit Adi Ilie. „Trebuie să ai curaj să joci la ora actuală cu doi atacanți. Știi cum e cu curajul. Îl ai când ai rezultate pozitive. Când ai rezultate negative, nu prea ai curaj. E la început de drum și Gică și va fi și el puțin rezervat”, a transmis Dănuț Lupu.

ADVERTISEMENT

„Important e cum ajungi pe faza de atac cu cei doi atacanți. Pe apărare, sigur unul se retrage mai mult în mijlocul terenului. Important e cum te așezi pe faza de atac, dar eu îi văd compatibili pe amândoi”, a conchis „Cobra”.

9 selecții și 2 goluri are Daniel Bîrligea la echipa națională a României