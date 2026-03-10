Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Pariul pe care Horia Ivanovici i l-a propus în direct lui Gigi Becali: „Stai să vedem dacă pot”. Exclusiv

Horia Ivanovici i-a propus un pariu lui Gigi Becali după numirea lui Mirel Rădoi, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Patronul celor de la FCSB a ezitat, spunând că nu ştie dacă poată să se abţină.
Marian Popovici
10.03.2026 | 08:30
Mirel Rădoi urmează să fie numit antrenor la FCSB. Elias Charalambous şi-a dat demisia de la campioana României după eşecul cu U Cluj, scor 1-3, iar patronul FCSB l-a convins pe „fin” să preia echipa până în vară.

Pariul propus de Horia Ivanovici lui Gigi Becali după numirea lui Rădoi

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici i-a propus un pariu lui Gigi Becali, spunând că nu va putea să se abţină privind implicarea la echipă după venirea lui Mirel Rădoi. Patronul FCSB s-a abţinut, spunând că nu ştie dacă va putea fi în stare de asta:

Horia Ivanovici: Facem un pariu în direct, pe ce vreţi dumneavoastră. 

Gigi Becali: „La mine cuvântul e cuvânt. Gata! Sunt stăpân, mie îmi plăcea ce făceam, dar treaba e că nu mai ştiu să fac bine. Nu se ştie ce se întâmplă, de aia nu vreau să fac pariuri. 

Horia Ivanovici: Dacă faceţi pariu cu mine, o să îl pierdeţi.

Gigi Becali: Eu fac pariu pe ce câştig, pe ce nu sunt sigur nu fac. 

Horia Ivanovici: „Haideţi să facem un pariu, eu spun că n-o să vă schimbaţi. 

Gigi Becali: De aia am făcut pe trei luni. Să văd, finule, dacă pot să fac eu asta. I-am spus lui, stai să vedem dacă pot. Dacă nici eu nu sunt sigur de mine, nu vezi? Stai să vedem dacă pot. 

Horia Ivanovici: Aş fi câştigat şi eu un pariu uşor! 

Promisiunea lui Gigi Becali pentru Mirel Rădoi

Gigi Becali a dezvăluit că nu se va implica la echipă în următoarele două luni şi jumătate. Patronul FCSB i-a promis lui Mirel Rădoi că va sta liniştit şi nu va da telefoane, cel puţin până la finalul campionatului:

„Treaba e următoarea: când eu dau un cuvânt, eu îl dau. De aceea, când spun cuvântul meu, acela e cuvânt. Dacă am gândit și l-am sunat: ‘vino, finule, să mă ajuți!’ Atunci, la revedere! Păi, dacă eu îmi dau cuvântul, e cuvânt la mine. (n.r. 3 luni de zile nu veți mai da niciun telefon, nicio schimbare?) Nici măcar telefonul, să formez număr. Voi sta liniștit, îmi văd de treabă”, a dezvăluit Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
