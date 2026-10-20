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Pariul pe care l-a făcut Adrian Ilie în direct după FC Voluntari – FCSB 1-2: „De mult nu am văzut așa ceva!”

Cristian Măciucă
20.10.2026 | 11:09
Pariul pe care la facut Adrian Ilie in direct dupa FC Voluntari FCSB 12 De mult nu am vazut asa ceva
EXCLUSIV FANATIK
Pariul pe care l-a făcut Adrian Ilie în direct după FC Voluntari - FCSB 1-2: „De mult nu am văzut așa ceva!” FOTO: Fanatik
Adrian Ilie a făcut spectacol în direct la FANATIK SUPERLIGA! Fostul internațional a ironizat condiția fizică a jucătorilor de la FCSB și a tras un semnal de alarmă după victoria roș-albaștrilor, scor 2-1, cu FC Voluntari
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Adrian Ilie nu i-a menajat pe jucătorii de la FCSB, chiar dacă formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a reușit să obțină maximum de puncte în ultimele două partide, cu Oțelul și cu FC Voluntari. „Cobra” a criticat dur condiția fizică a roș-albaștrilor și a lansat o ironie savuroasă în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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FCSB câștigă, dar nu convinge. Adrian Ilie a analizat problemele pe care le-a remarcat în jocul echipei lui Reghecampf, după victoria cu FC Voluntari, scor 2-1. Fostul atacant consideră că roș-albaștrii suferă serios din punct de vedere fizic, iar acest lucru se reflectă atât în ritmul de joc, cât și în numeroasele greșeli individuale.

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„Vreau să propun un pariu la Superbet că eu alerg mai repede decât echipa FCSB-ului”, a fost ironia lui Adrian Ilie, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Fotbaliștii de la FCSB, „rupți” la antrenamentele lui Reghecampf

Totodată, „Cobra” a luat în calcul posibilitatea ca jucătorii FCSB-ului să resimtă efectele antrenamentelor intense conduse de Laurențiu Reghecampf. Chiar și așa, Adi Ilie a subliniat că cele șase puncte obținute în ultimele două meciuri sunt extrem de importante în lupta pentru calificarea în play-off.

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„Important e pentru Reghecampf, că îl cunosc, faptul că echipa a câștigat. Șase puncte din două meciuri. A câștigat greu, dar de mult nu am mai văzut o echipă care să nu poată să alerge și să greșească atât de ușor pasele. Acum două săptămâni se spunea că Reghe îi antrenează foarte bine sau dur și că au început antrenamentele forță pentru a recăpăta ritm de joc. În momentul de față nu au aceș ritm, dar sper să se pună la punct cu condiția fizică.

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(n.r. – Poate sunt prea încărcați?) Și eu cred. Și eu am trecut prin aceste faze. Sunt prea încărcați, dar e important că au luat punctele și rămân în lupta la play-off. (n.r. – Echipa a arătat rău. Ca o formație de play-out) Așa arată de mult timp. Ca o formație de play-out”, a adăugat fostul mare internațional.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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