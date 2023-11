Pariul pus de Mitică Dragomir cu fiul său pe Israel – România: „L-am ars!”

Mitică Dragomir a anticipat . „Oracolul” a lovit din nou după ce a pariat pe „tricolori”. Fiul său, Bogdan, a trebuit să îi facă cinste cu o masă la restaurant. Detalii la „Maxprofețiile lui Mitică”.

Mitică Dragomir se laudă cu o nouă „profeție” după Israel – România: „Am spus că o să câștigăm cu 2-1”

Horia Ivanovici a dezvăluit ce i-a spus fiul lui Dumitru Dragomir după calificarea României la Euro: „M-a sunat Bogdan după emisiune și mi-a zis: ‘Bă, nu mai fac cu tata nimic! Bine ia-ți spus Oracolul de la Bălcești’. Îi zic: ‘Păi tu nu îl știi pe tac-tu?’”.

Mitică Dragomir a ghicit rezultatul partidei cu o săptămână înainte: „În emisiunea ta înainte de meci eu am spus că o să câștigăm cu 2-1 împotriva Israelului. Ăștia că ‘măcar meci nul’. Nu, domne, câștigăm. Am citit și ce am spus săptămâna trecută”.

Apoi a dezvăluit discuția cu fiul său la scorul de 1-0 pentru Israel: „În timpul meciului, la 1-1, mă sună fii-miu. ‘Auzi, măi, Oracole, nu vrei să facem un pariu?’. ‘Rămâne scorul așa sau dau Israel un gol. Pe o masă’”.

Mitică Dragomir l-a făcut pe fiul său să scoată banii din buzunar: „Dacă puneam de 10-12 ori în timpul meciului…”

Fostul președinte al LPF crede că : „’Bine, bă, dar pierzi’. ‘De ce?’. ‘Păi în minutul 90 așa, dăm gol’. ‘Dacă se întâmplă și asta, pe onoarea mea dacă nu te oblig să jucăm la Maxbet’. Dacă puneam de 10-12 ori în timpul meciului…”.

Dragomir a mai povestit un episod cu un fost acționar al lui Dinamo în prim plan: „Păi jucam table cu Nețoiu și tot îl suna pe unul. Era un meci prin minutul 70 și i-am spus să puna ambele marchează. A câștigat vreo 100 de milioane. Zice: ‘Băi, Corleone, mă înnebunești!’. Așa și cu fii-miu”.

„Oracolul din Bălcești” a explicat de ce a avut atât de multă încredere în jucătorii lui Edi Iordănescu: „I-am zis că le dăm gol. ‘Păi de ce?’. Ei sunt în criză de timp. Vor ieși și nouă ne convine meciul egal. Să vezi ce spații ne crează ăștia.

Ieri a dat masa. M-a dus la un restaurant de carne din Pipera absolut extraordinar, lângă un restaurant de sushi foarte bun. Și a plătit, ca să se învețe să nu mai facă pariuri cu mine. Cu toate că el plătește toate mesele când ne ducem: ‘Du-te bă, de-aicea. Lasă-ne sau spune-mi să pun eu pariu’.

Dumitru Dragomir, nouă profeție la Israel - România