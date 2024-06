Ilian Iliev, selecționerul Bulgariei, a avut un discurs optimist despre naționala României la conferința de presă . În vârstă de 55 de ani, Ilian Iliev este ferm convins că „tricolorii” vor depăși faza grupelor la EURO 2024.

Pariul selecționerului Bulgariei după 0-0 cu România: „Sunt absolut sigur”. Ce a spus Ilian Iliev despre parcursul „tricolorilor” la EURO 2024

România a înregistrat o remiză în primul amical al verii, înainte de EURO 2024, scor 0-0 cu Bulgaria. Dennis Man, cel mai în formă „tricolor”, .

Deși jocul „tricolorilor” nu a fost unul impresionant, Ilian Iliev, selecționerul Bulgariei, a prezis un parcurs reușit la EURO 2024 pentru naționala lui Edi Iordănescu. „Eu sunt absolut sigur că echipa naţională a României va depăşi faza grupelor.

Şi chiar îi urez succes în acest sens. A face o surpriză la EURO este mult spus. Eu cred că România trebuie să îşi facă jocul său şi sunt încrezător că lucrurile vor ieşi foarte bine”, a declarat Ilian Iliev.

Ilian Iliev, mulțumit după România – Bulgaria 0-0

Bulgaria a ajuns la 5 meciuri consecutive fără înfrângere. În ultimele două etape din preliminariile EURO 2024, naționala din țara vecină a remizat cu Ungaria (2-2) și Serbia (2-2). Ilian Iliev s-a declarat mulțumit de jocul naționalei sale din ultimele partide.

“Consider că e diferenţă foarte mare între momentul în care am jucat împotriva Serbiei şi Ungariei şi cel de acum, când am întâlnit România. Dar pot spune că toate cele trei echipe au fost la un nivel bun şi ne-au pus suficient de multe probleme.

Eu consider că în faţa celor trei reprezentative am obţinut rezultate bune. Am pregătit meciul cu foarte mare seriozitate, am fost disciplinaţi şi pot spune că în mod special mi-a plăcut modul în care a fost respectat planul în defensivă. Fotbaliştii noştri au jucat bine, s-au dăruit pe teren”, a mai spus Ilian Iliev.

Ce a scris presa din Bulgaria după 0-0 cu Românina

Bulgaria nu este calificată la EURO 2024. Sâmbătă, 8 iunie, naționala lui Ilian Iliev va disputa un meci amical cu Slovenia. Presa din Bulgaria a lăudat echipa națională pentru remiza cu România din Ghencea, scor 0-0.

”Românii, care se numără printre finaliștii EURO 2024, încă nu au câștigat împotriva echipei noastre din 1989”, au titrat jurnaliștii de la sportal.bg. ”Echipa națională de fotbal a Bulgariei a jucat un meci puternic împotriva participantului de la EURO 2024, România, și a terminat la egalitate, scor 0-0.

Astfel, echipa noastră continuă să fie neînvinsă de la începutul anului după victoria 1-0 contra Tanzaniei și remiza 1-1 cu Azerbaidjan. Românii au fost și cel mai dificil adversar pentru naționala noastră până acum în 2024, dar echipa bulgară a făcut față provocării”, au mai scris bulgarii.