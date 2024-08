Pariuri la Los Angeles! Ei sunt rezerva de aur a României pentru următoarele Jocuri Olimpice

Lotul olimpic al României a depăşit aşteptările la Jocurile Olimpice de la Paris care s-au terminat duminică, 11 august, zi în care . Pornind cu un obiectiv de minim 6 medalii, ţara noastră a obţinut 9, dintre care 3 de aur, 4 de argint şi 2 de bronz, bilanţ cu care România a încheiat pe locul 23 în clasamentul pe medalii.

Vlad Covaliu, pe urmele tatălui Mihai Covaliu, campion olimpic la spadă

Evident, Paris 2024 a rămas în spate, gândurile tuturor îndreptându-se încă de pe-acum la următoarele Jocuri Olimpice, programate în 2028 în oraşul american Los Angeles. În afara performerilor din prezent, România va propune cu siguranţă peste patru ani câteva nume de sportivi care excelează la nivel de juniori.

Un prim exemplu în acest sens este Vlad Covaliu, nimeni altul decât fiul actualului preşedinte COSR, Mihai Covaliu. Tânărul de 18 ani a călcat deja apăsat pe urmele tatălui, devenind în 2024 campion mondial de juniori la sabie, în urma competiţiei care a avut la Riad, în Arabia Saudită.

”O performanță extraordinară. Mă bucur mult pentru el că, la vârsta lui, a reușit să mă depășească”, a spus la acea vreme Mihai Covaliu, campion olimpic la sabie în 2000, pentru . ”La 18 ani este deja mai înalt decât am fost eu vreodată, are în plus cam 7-8 centimetri. E mai elastic decât mine, are o alonjă mult mai mare”, și-a caracterizat Mihai Covaliu fiul, conform .

Gimnasta Amalia Lică are patru medalii de aur la Europene

O altă campioană de care vom mai auzi cu siguranță în perioada următoare este Amalia Lică, la gimnastică ritmică, disciplină în care România n-a mai performat de pe vremea Irinei Deleanu, actuala președintă a Federației. La ultimele Europene de juniori, la Budapesta, românca de 15 ani a luat patru medalii de aur, una cu echipa și trei la individual, la cerc, măciuci și panglică.

”Este un moment istoric pentru gimnastica ritmică românească. Suntem mândri de Amalia și Lisa (n.r. Lisa Gorac, cu care Amalia Lică a câștigat aurul la echipe). Amalia ne-a șocat în mod pozitiv cu titlurile ei”, a recunoscut Irina Deleanu despre tânăra speranţă a României, care a impresionat prin eleganţă şi tehnică.

La 16 ani, înotătorul Robert Badea e dublu campion european şi a fost în Top 10 la Mondialele de seniori

Mai departe, ajungem la Robert Badea, noul puşti-minune al nataţiei româneşti, cu un parcurs care aminteşte de consacratul David Popovici, care la 19 ani este deja multiplu campion european şi mondial, .

Robert Badea, care are doar 16 ani, a dat lovitura la Campionatele Eurpene de juniori de la Vilnius, câştigând probele de 200 şi 400 de metri mixt. Remarcabil e şi faptul că Badea a concurat la începutul anului 2024 la Mondialele de seniori, reuşind să intre în Top 10, pe locul 9, la 400 de metri mixt.

Elena Zaharia, marea speranţă a României la tenis de masă

Tenisul de masă din România a trăit o mare dezamăgire la Paris, după eliminarea echipei feminine în optimi, însă viitorul se anunţă strălucitor. Din spate vine o nouă generaţie care împreună cu consacrata Bernadette Szocs pot aduce ţării noastre mult dorita medalie olimpică.

Astfel, la ultimele Europene de juniori, vicecampioana mondială la simplu Elena Zaharia a jucat nu mai puţin de trei finale. Pe două le-a pierdut, cucerind însă aurul în proba de dublu, alături de Bianca Mei-Roşu. ”La simplu îmi poare rău că oboseala și-a spus cuvântul. Am jucat aici de nota 9, dacă luam și aur la simplu ar fi fost 10. Așa este în sport, privesc partea plină a paharului”, a spus Elena Zaharia după competiţia din Macedonia de Nord.