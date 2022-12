Pariuri Mondiale pe întâlnirea Portugalia – Elveția. La ultimul turneul final, Ronaldo visează la marele trofeu

Lusitanii nu au mai făcut lucruri mărețe la un turneu final mondial de 16 ani, iar acum, la ultima apariție a lui Cristiano Ronaldo, încearcă să dea marea lovitură.

Portugalia – Elveția vine cu Pariuri Mondiale de top

Meciul Portugalia – Elveția, din optimile de finală ale Cupei Mondiale, se va juca marți, 6 decembrie, de la ora 21:00, pe „Lusail Iconic Stadium”, iar Betano aduce o serie de Pariuri Mondiale extrem de atrăgătoare.

Portughezii și-au câștigat cu destulă lejeritate grupa și și-a permis să odihnească o serie de titulari la partida în fața Coreei de Sud, pierdută cu un gol venit în prelungiri și despre care s-a spus că a fost un cadou pentru selecționerul asiaticilor, nimeni altul decât portughezul Paulo Bento.

Elveția a prins locul secund, în spatele Braziliei, după o . Trupa lui Murat Yakin a arătat multă calitate la acel joc, dar a și consumat multă energie.

Portugalia are unul dintre cele mai echilibrate loturi, iar pe fază ofensivă are jucători letali. Fernando Santos a arătat că știe să-și folosească vedetele și pornind de la aceste aprecieri propunem varianta ”1 pauză / 1 final”, care are la Betano o cotă de 3,05.

Ronaldo, pregătit să-i ducă pe portughezi în sferturi

Lusitanii au suferit pierderi importante în lot. Otavio și Danilo Pereira nu sunt disponibili pentru jocul de marți seară, în timp ce Nuno Mendes nu va mai juca la Cupa Mondială. Sunt jucători importanți, dar Santos a găsit întotdeauna soluții.

De partea cealaltă, Murat Yakin are ceva probleme cu portarul Yann Sommer, care este incert la această oră. Este de așteptat ca elvețienii să cedeze posesia și să lovească letal pe contraatac, specialitatea casei. În aceste condiții, vom alege pronosticul ”total goluri: 2-3”, care are o cotă de 1,98 la Betano.

La 37 de ani, pentru Cristiano Ronaldo este la ultimul mare bal din carieră, mai ales că se vehiculează tot mai mult că viitorul său este legat de zona Golfului. Ceea ce înseamnă că își cam ia adio de la echipa națională.

Deși s-a scris că a avut un la meciul împotriva Coreei de Sud, superstarul a negat vehement și a spus că e pregătit să dea totul pentru un rezultat istoric. Se știe că CR7 este ”nebun” după cifre și de aceea propunem ”Cristiano Ronaldo marchează oricând”, care are la Betano o cotă de 2,55.