SuperGigi a făcut biletul pentru etapa cu numărul 23 din Superliga. Analistul va paria pe partida dintre Rapid și Universitatea Craiova, dar și pe meciul FCSB-ului cu UTA Arad, .

Pariurile lui Super Gigi pentru etapa 23 din SuperLiga! Ce a mizat la Rapid – Universitatea Craiova și UTA – FCSB

În cadrul , SuperGigi a analizat etapa cu numărul 23 din Superliga și a pregătit cele mai interesante pariuri. Biletul pe rezultatele finale aduce o cotă de 1.548.

„Eu văd „X” la ambele meciuri de astăzi, Gloria Buzău – Slobozia și Dinamo – U Cluj. Mâine văd „X”, la fel, la Poli Iași – Hermannstadt și Rapid – Universitatea Craiova. La Sepsi – Oțelul merg pe „1 solist”, iar la UTA – FCSB văd „2 solist”. La meciurile de luni Petrolul Botoșani, „X solist”, iar la CFR – Farul „1 solist”.

E o cotă de 1.548, e ok! Dacă iau 2 sau 3 „X-uri”, tot faci ceva. Îți trebuie noroc la genul acesta de pariu, dar vom face și un bilet în care vom evita scorul final și numărul de goluri.

Cotă de 67 pentru meciurile de vineri, 24 ianuarie

La Gloria Buzău – Slobozia voi merge pe total cornere, minim 8, iau cartonașe, minim 4, și merg în ofsaiduri, unde iau 3. Am făcut 2,40 și nu mă interesează cât se termină scorul final.

La Dinamo cu U Cluj voi face un bet-builder, voi lua 7 cornere, sub 6,5 galbene, Nistor că va trimite un șut pe poartă, Cîrjan un șut pe poartă, care are o cotă peste 2, am pus că Olsen va face un fault în meci, un fault Patriche, un fault Artean și peste 3 ofsaiduri. Avem o cotă de 28, cu 2,40 de la Slobozia, care va face o cotă de 67.

Cotă de 700 pentru partidele de sâmbătă, 25 ianuarie

Mâine, la Poli Iași cu Hermannstadt aș vedea să fie un șut din partea lui Chițu pe poartă, 8 cornere, 4 cartonașe, 3 ofsaiduri care ne fac o cotă de 4.

La Rapid – Universitatea Craiova punem că Petrila va avea un șut pe poartă, două șuturi pe poartă Mitriță, două faulturi Hromada, Christensen tot două faulturi, Ciobotariu că va face un fault, Cicăldău și el va face un fault, luăm că va face Oshima 2 faulturi, Cicăldău șut pe poartă, vor fi 9 cornere, 5 cartonașe și 4 ofsaiduri. Avem o cotă de 175, iar cota totală este de 700 cu tot cu Poli Iași – Hermannstadt.

Meciurile de duminică, 26 ianuarie, aduc o cotă de 540

Duminică, Sepsi cu Oțelul, este un meci de 1 solist. Văd două goluri în meci, El Sawy șut pe poartă, Matei șut pe poartă, Oberlin șut pe poartă, două faulturi Sota, 5 cornere Sepsi și 2 ofsaiduri Sepsi. Avem o cotă 18 de aici, de la Sepsi cu Oțelul.

La UTA – FCSB luăm 2 plus, șut pe poartă Omondi, șut pe poartă Băluță, șut pe poartă Toma, un fault Edjouma, un fault Șut, 8 cornere în meci, 4 cartonașe și 4 ofsaiduri. Avem cota 30, care înmulțit cu cota 18 de la Sepsi – Oțelul ne oferă o cotă de 540.

Cotă de 54 pentru ultimele meciuri ale etapei 23

Petrolul – Botoșani, vom lua 2 plus, peste 8 cornere, punem că înscrie Irobiso și am făcut o cotă de 4.50. Nu vom mai lua 2 plus și vom merge pe pariul GG și avem o cotă 6.

Ajungem la ultimul meci, CFR – Farul. CFR trebuie să câștige și luăm 1 solist aici, două șuturi pe poartă Louis Munteanu, șut pe poartă Korenica, 8 cornere, 4 cartonașe și 3 ofsaiduri. Obținem o cotă de 9, care ne aduce o cotă de 54 pe meciurile de luni”, spus SuperGigi la FANATIK SUPERLIGA.

