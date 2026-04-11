Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Parlamentarul ajuns în spital din cauza modificării Legii 4: „A trebuit să îmi pun un stent la inimă!”

Legea Stroe este contestată vehement de fanii fotbalului din România. Parlamentarul care s-a luptat direct cu această normă a ajuns la spital din cauza ei. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Mihai Dragomir
11.04.2026 | 15:20
Parlamentarul ajuns in spital din cauza modificarii Legii 4 A trebuit sa imi pun un stent la inima
EXCLUSIV FANATIK
Legea 4 l-a trimis direct în spital. Ce a pățit parlamentarul care a luptat un an de zile să o modifice. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Fotbalul românesc intră într-o nouă eră, după ce miercuri, 1 aprilie, Legea 4 sau „Legea Dragomir” a fost modificată în Senat. Ciprian Paraschiv, președintele Comisiei de Sport și Tineret, s-a luptat timp de un an și a făcut demersuri pentru schimbarea acesteia. Vezi pe Fanatik.ro ce a pățit din cauza întregului proces de reglementare.

Ciprian Paraschiv, probleme cu inima din cauza Legii 4

Odată cu modificarea în Senat a Legii 4, se vor lua măsuri drastice și se vor acorda pedepse mult mai dure pe stadioanele de fotbal din România. Momentele deosebite precum spectacolele pirotehnice din timpul meciurilor vor dispărea. Ciprian Paraschiv a vorbit despre cât de apăsător a fost impactul schimbării acestei legi în calitate de președintele al Comisiei de Sport și Tineret, dar mai ales ca fost fotbalist și iubitor al sportului rege.

„Vă dezvălui ceva. Exact în ultima zi de activitate parlamentară, în decembrie, cu o zi înainte de Crăciun, a fost depus proiectul Stroe. Am fost atât de amărât, dar m-am consumat atât de mult când am văzut mizeria asta încât în februarie a trebuit să îmi pun un stent la inimă. M-a certat cineva că pun totul la suflet.

Dar nu am cum altfel, când eu țin la lucruri și ai muncit atâta timp. Ca să adun eu toate cluburile din SuperLiga a fost foarte greu. Clujul avea meci la Constanța, FCSB avea la Petrolul. A trebuit să găsesc o zi să fie toți aproape de București să vină la dezbatere”, a spus Ciprian Paraschiv, la FANATIK SUPERLIGA.

Cea mai mare anomalie din noua Lege 4. Semnal de alarmă tras în direct

În cadrul aceleiași intervenții telefonice la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Ciprian Paraschiv a spus și care este cea mai mare anomalie din actuala Lege 4. Potrivit acestuia, Jandarmeria ar putea decide oricând ca un meci să se joace cu porțile închise sau ca uneia dintre galerii să îi fie refuzat accesul pe stadion.

„Nicăieri în lume nu există chestia asta. Tu trebuie să ai o comisie generală care să decidă acest lucru. Jandarmeria poate decide ca ambele echipe să nu aibă dreptul să intre pe stadion”, a mai spus Ciprian Paraschiv.

Parlamentarul ajuns în spital din cauza modificării Legii 4

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
