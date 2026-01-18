Parma – Genoa, live de la 13:30 în etapa a 21-a din Serie A. Iese echipa lui Dan Șucu din criză?

Genoa continuă sezonul din Serie A, iar etapa cu numărul 21 îi aduce o deplasare la Parma. Vezi pe Fanatik.ro cine se va impune și mai ales dacă echipa lui Dan Șucu va ieși din criză.
Genoa are un sezon extrem de modest până acum. „Grifonii” s-au aflat preț de câteva etape pe loc de retrogradare și abia recent au reușit să se ridice puțin peste zona „fierbinte” din clasament.
Clubul unde Dan Șucu este aproape de o mutare de senzație a acumulat doar 19 punte în 20 de etape. În ceea ce privește deplasările, bilanțul este unul dezastruos.
Din 9 partide disputate pe teren străin, „grifonii” au câștigat doar 2, au obținut 3 remize și au pierdut 4. Deși a marcat 13 goluri, Genoa nu stă bine nici la golaveraj, încasând alte 16.
Genoa a început sezonul cu Patrick Vieira, care a fost demis în etapa a 9-a după 0-2 cu Cremonese. Daniele De Rossi a preluat Genoa în etapa a 11-a, iar primul său meci a însemnat o remiză, 2-2 cu Fiorentina.
De atunci și până acum, italianul a strâns 13 puncte și a reușit să ducă echipa până pe poziția a 15-a. De partea opusă, Parma ocupă locul 14 cu 22 de puncte.
Dintre ultimele 5 întâlniri directe, două s-au consumat în Serie B. Genoa a stat mai bine, cu 2 victorii în fața Parmei. Iată scorurile înregistrate: