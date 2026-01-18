Sport

Parma – Genoa, live de la 13:30 în etapa a 21-a din Serie A. Iese echipa lui Dan Șucu din criză?

Echipa lui Dan Șucu întâlnește fosta echipă a lui Cristi Chivu în deplasarea din etapa cu numărul 21 din Serie A. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meciul „grifonilor”.
Mihai Dragomir
18.01.2026 | 09:15
Parma Genoa live de la 1330 in etapa a 21a din Serie A Iese echipa lui Dan Sucu din criza
Serie A, etapa 21: Parma - Genoa. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Genoa continuă sezonul din Serie A, iar etapa cu numărul 21 îi aduce o deplasare la Parma. Vezi pe Fanatik.ro cine se va impune și mai ales dacă echipa lui Dan Șucu va ieși din criză.

Ce rezultate a obținut Genoa în deplasare, în Serie A

Genoa are un sezon extrem de modest până acum. „Grifonii” s-au aflat preț de câteva etape pe loc de retrogradare și abia recent au reușit să se ridice puțin peste zona „fierbinte” din clasament.

Clubul unde Dan Șucu este aproape de o mutare de senzație a acumulat doar 19 punte în 20 de etape. În ceea ce privește deplasările, bilanțul este unul dezastruos.

Din 9 partide disputate pe teren străin, „grifonii” au câștigat doar 2, au obținut 3 remize și au pierdut 4. Deși a marcat 13 goluri, Genoa nu stă bine nici la golaveraj, încasând alte 16.

Ce bilanț are Genoa cu Daniele De Rossi antrenor

Genoa a început sezonul cu Patrick Vieira, care a fost demis în etapa a 9-a după 0-2 cu Cremonese. Daniele De Rossi a preluat Genoa în etapa a 11-a, iar primul său meci a însemnat o remiză, 2-2 cu Fiorentina.

De atunci și până acum, italianul a strâns 13 puncte și a reușit să ducă echipa până pe poziția a 15-a. De partea opusă, Parma ocupă locul 14 cu 22 de puncte.

Ultimele rezultate directe dintre Parma și Genoa

Dintre ultimele 5 întâlniri directe, două s-au consumat în Serie B. Genoa a stat mai bine, cu 2 victorii în fața Parmei. Iată scorurile înregistrate:

  • Genoa – Parma 0-0 (19 octombrie 2025 / Serie A)
  • Genoa – Parma 1-0 (12 ianuarie 2025 / Serie A)
  • Parma – Genoa 0-1 (4 noiembrie 2024 / Serie A)
  • Parma – Genoa 2-0 (5 februarie 2023 / Serie B)
  • Genoa – Parma 3-3 (3 septembrie 2022 / Serie B)
