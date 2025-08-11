Parma și-a luat adio de la Dennis Man! Ce au publicat italienii în ziua în care acesta semnează cu PSV: „Magie pură”. Video

După patru ani și jumătate în care a îmbrăcat tricoul celor de la Parma, Dennis Man este gata să facă un nou pas în cariera sa. , care vor achita în schimbul său suma de 9 milioane de euro.

Parma și-a luat deja rămas-bun de la Dennis Man

La începutul anului 2021, Parma plătea către FCSB suma de 12,6 milioane de euro în schimbul lui Dennis Man. La primul său sezon în Italia, gruparea retrograda din Serie A, dar tot el a pus umărul la revenirea echipei în primul eșalon, la finalul sezonului 2023/24.

După mai bine de patru ani petrecuți în Italia, românul a dat curs ofertei venite de la PSV Eindhoven, care a fost de acord să plătească suma de 9 milioane de euro pentru aducerea sa.

Cei de la au scris duminică faptul că , iar clubul a publicat pe contul oficial de YouTube un video cu golurile marcate de Man.

„De la prima atingere până la lovitura finală: magie pură de la Dennis Man. Retrăiți cel mai memorabil gol al său în culorile noastre, un moment care a făcut fanii să erupă și care va rămâne pentru totdeauna în amintirile noastre”, au scris cei de la Parma.

Dennis Man, cifre bune în tricoul celor de la Parma

În cei patru ani și jumătate în care a îmbrăcat tricoul lui Parma, Dennis Man a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei de pe Stadio Ennio Tardini.

El a adunat 142 de meciuri pentru gruparea care este acum în Serie A și a marcat 28 de goluri. De asemenea, Dennis Man a oferit și 17 assist-uri pe perioada șederii sale la Parma.

