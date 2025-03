Partenera de afaceri a lunetistului lui Călin Georgescu, implicată într-un dosar de partaj. Ce avere uriașă are femeia care are legături cu militarii ceceni

La finalul săptămânii trecute, magistrații ICCJ au dispus arestarea preventivă a 16 persoane din anturajul lui Călin Georgescu. Cu câteva zile înainte fuseseră efectuate percheziții acasă la Horațiu Potra, dar și la alte adrese. Una din percheziții a fost făcută la sediul din Timișoara al firmei Hugo Models Management SRL, bănuită că ar fi implicată în finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

O firmă aflată în faliment a cerut partajul bunurilor Dorinei Mihai și soțului acesteia

Hugo Models Management SRL îi are ca asociați, cu 50% fiecare, pe Marin Burcea, supranumit “Lunetistul lui Călin Georgescu”, , la diverse evenimente, și Dorina Mihai, o femeie din Timișoara. Burcea și Mihai dețin și calitatea de administratori ai firmei percheziționate sub coordonarea procurorilor din Parchetul General. Procurorii susțin că Dorina Mihai ar fi fost militar începând cu anul 1983 în cadrul trupelor de desant, activând în diverse teatre de operațiuni sub comanda generalului maior Grigore Bastan.

S-a mai aflat că Dorina Mihai deține un brevet de parașutist, e expert în economie și că a fost 8 ani pe front în fosta Iugoslavie. Pe paginile de socializare, Dorina Mihai a postat mai multe fotografii făcute în compania unor militari ceceni din anturajul lui Razman Kadîrov, liderul Ceceniei, și al generalului Zamid Alievici Chalaev, acestea fiind realizate în timpul unei vizite făcute de Dorina Mihai în orașul cecen Groznâi. Numele Dorinei Mihai apare ca pârât într-un dosar înregistrat pe 9 iulie 2021 la Judecătoria Timișoara, obiectul acestuia fiind “partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial”, conform daelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

Reclamant figurează o societatea comercială aflată în faliment, iar ca pârât, alături de Dorina Mihai, este soțul acesteia, Daniel Mihail. Prin cererea înregistrată, reclamanta, aflată în faliment, prin lichidator judiciar, a solicitat în contradictoriu cu pârâții Dorina Mihai și Daniel Mihai, partajul bunurilor imobile aparținând pârâților în cote egale, să se dispună partajarea bunurilor imobile prin atribuirea acestora către pârâta Dorina Mihai și obligarea acesteia la plata unei sulte către pârâtul Daniel Mihai, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, firma reclamantă a arătat că, prin sentința civilă din 8.06.2018, pronunțată de Tribunalul Timiș, s-a deschis procedura generală de insolvență a Murani Agro SRL, prin aceeași hotărâre fiind numit în calitate de administrator judiciar un cabinet individual de insolvență, iar prin încheierea civilă din 7.02.2019 s-a luat act de decizia creditorilor și numirea lichidatorului judiciar al reclamantei. Prin sentința civilă din 3.10.2019 s-a dispus obligarea pârâtului Daniel Mihai și a pârâtei Dorina Mihai la plata din averea personală a acestora a pasivului Murani Agro SRL, în faliment, a sumei de 904.129,38 lei.

Dorina Mihai deține 13 terenuri în localitatea Pișchia

Firma reclamantă a mai arătat că în cadrul procedurii de executare silită au fost identificate mai multe bunuri imobile cu privire la care solicită efectuarea partajului, împărțirea bunurilor fiind necesară în condițiile în care aceste bunuri sunt în coproprietatea pârâților. Reprezentantul reclamantei a solicitat, iar instanța a aprobat, încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la dosar, cu interogatoriile pârâţilor şi cu expertiza în specialitatea evaluarea proprietății imobiliare.

Astfel, instanța a decis ca expertul să stabilească valoarea de circulație a dreptului de proprietate deținut de pârâți asupra a 13 terenuri înscrise în cartea funciară a localității Pișchia: terenul extravilan în suprafață de 13.000 mp, terenul extravilan în suprafață de 8.000 mp (să stabilească expertul valoarea de circulație a dreptului de uzufruct deținut de pârâți asupra terenului extravilan în suprafață de 11.500 mp), terenul extravilan în suprafață de 2.200 mp, terenul extravilan în suprafață de 5.000 mp, terenul extravilan în suprafață de 5.000 mp, terenul extravilan în suprafață de 12.500 mp.

De asemenea, vizate au mai fost terenul extravilan în suprafață de 5.000 mp, terenul extravilan în suprafață de 1.778 mp, terenul extravilan în suprafață de 2.000 mp, terenul extravilan în suprafață de 2.300 mp, terenul extravilan în suprafață de 2.800 mp și terenul extravilan în suprafață de 39.500 mp. La interpelarea instanţei, Dorina Mihai a arătat că numita SC Murani Agro SRL se referă la unul dintre terenurile în litigiu, dar că acest teren s-a vândut, însă nu s-au întocmit actele la notar.

Firma a făcut cerere de renunțare la judecată

La termenul din 13.11.2024, reprezentantul reclamantei a depus la dosar cerere scrisă de renunțare la judecată. La interpelarea instanței, reprezentantul reclamantei a specificat că va depune la dosar, până la termenul următor, cererea de renunțare în original și dovada mandatului. Această cerere a fost comunicată pârâților cu mențiunea de a-și exprima poziția, se specifică în dosarul consultat de FANATIK.

Instanța a menționat că reclamantul poate să renunţe oricând la judecată, în tot sau în parte, fie verbal în şedinţă de judecată, fie prin cerere scrisă, iar judecarea se face cu participarea procurorului. Atunci când reclamantul renunţă la judecată, procurorul poate cere continuarea judecăţii. Constatând că, în cauză, reclamanta a renunțat la cererea de chemare în judecată, iar pârâții nu și-au exprimat poziția cu privire la cererea de renunțare la judecată, instanţa a specificat că va da eficiență principiului disponibilității procesului civil şi va lua act de renunțarea reclamantei la cererea de chemare în judecată.

Pe 19 decembrie 2024, Judecătoria Timișoara a luat act de renunțarea reclamantei Murani Agro SRL – în faliment prin lichidator judiciar Insolv Group SPRL la judecarea cererii de chemare în judecată în contradictoriu cu pârâții Mihai Dorina și Mihai Daniel, . Hotărârea a fost cu drept de recurs la instanţa superioară, cerere care se va depune la Judecătoria Timişoara în 30 zile de la comunicare. Cum nici una dintre părți nu a formulat recurs, dosarul s-a finalizat.