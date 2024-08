Parteneriatul Ionela Cozmiuc – Gianina van Groningen a ajuns la final cu argintul de la JO: “E prima şi ultima medalie”

Ionela Cozmiuc şi Gianina van Groningen au cucerit medalia de argint în ultima lor cursă olimpică împreună. De altfel, proba de dublu vâsle categorie uşoară va dispărea din programul olimpic începând cu Los Angeles 2028.

Parteneriatul Ionela Cozmiuc – Gianina van Groningen a ajuns la final cu argintul de la JO

Considerate mari favorite la medalii, româncele şi-au respectat statutul. Au încheiat în cursă după Marea Britanie, dar înaintea Greciei, care a obţinut medalia de bronz. Este prima şi ultima medalie olimpică a Ionelei Cozmiuc şi a Gianinei van Groningen.

ADVERTISEMENT

Asta pentru că în acest an, Ionela Cozmiuc se va retrage, dar o face în stil mare, cu medalia olimpică la gât, singura care îi lipsea din palmares, cele două canotoare fiind campioane mondiale şi europene.

Ionela Cozmiuc şi soţul ei, Marius Cozmiuc, se retrag din activitate

Într-un interviu acordat pentru FANATIK înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris, este momentul retragerii:

ADVERTISEMENT

“30-ul (n.r. 30 de ani) bate la uşă şi ne dorim şi noi să ne mărim familia. Cred că am dat canotajului unii dintre cei mai frumoşi ani din viaţă.

Nu ne pare rău pentru că iubim acest sport şi ceea ce am făcut, am făcut cu drag. Însă, trebuie să ştii când e momentul să faci şi altceva pentru tine, sufleteşte. Nu doar pentru ţară, pentru sport…”, a spus Ionela Cozmiuc.

ADVERTISEMENT

Sportiva este căsătorită cu un alt canotor, Marius Cozmiuc. Cei doi au fost portdrapel la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris.

Pentru Marius, ultima cursă olimpică va fi la 8+1 masculin: “Vreau să mă retrag în glorie”

De cealaltă parte, olimpică din carieră la 8+1 masculin, în finală. Canotorul participă la a patra ediţie a Jocurilor Olimpice şi a reuşit să obţină un argint la Tokyo în proba de dublu rame masculin, alături de Ciprian Tudosă:

ADVERTISEMENT

“Nu mai vreau să pun nicio presiune pe mine ca şi în anii trecuţi. Ceea îmi doresc este ca la Paris să mă retrag în glorie. Va fi ultimul meu concurs.

O perioadă vreau să nu fac nimic, doar să stau. Apoi, îmi doresc să continui în Poliţie şi să facem copii”, a povestit Marius Cozmiuc pentru FANATIK.

Gianina van Groningen a revenit în canotaj pentru a urca pe podiumul olimpic: “Simt că îmi datorez această medalie!”

Este posibil ca şi Gianina van Groningen să pună capăt carierei după această ediţie a Jocurilor Olimpice. Canotoarea s-a lăsat pentru 10 luni după ediţia de la Toyko, dar a revenit în barcă pentru a obţine ultima medalie care îi lipseşte din palmares:

“Într-adevăr, este singura care ne lipseşte mie şi Ionelei. Ar însemna un vis suprem îndeplinit. Eu simt că îmi datorez această medalie, simt că munca pe care am depus-o în toţi aceşti 16 ani trebuie să fie încununată cu această medalie.

Fac tot posibilul pentru a o lua. Nu ştii niciodată dinainte dacă o să ai medalia la gât, dar consider că am făcut tot ce am putut şi fac tot ce pot pentru a lua acea medalie”, FANATIK, înaintea Jocurilor Olimpice.

“Mi-am dorit foarte mult o medalie, iată că e la gâtul nostru. Culoarea e mai puțin importantă. E prima noastră medalie olimpică. Prima și ultima. Așa că ne bucurăm de moment”, Ionela Cozmiuc

3 este numărul de ediţii de JO la care au participat Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc

4 medalii a adus până acum canotajul românesc la JO 2024