Partenerii italieni ai lui Victor Pițurcă în afacerea măștilor aduse din China dețin un magazin de arme. Au livrat mașini de muniție către o fabrică de armament

Victor și Alexandru Pițurcă, precum și directorul Romarm, Gabriel Țuțu, sunt plasați sub control judiciar în dosarul măștilor neconforme aduse din China. Conform procurorilor DNA, pe 15 aprilie 2020, între SC PAV Green Energy SRL, firma administrată de Alexandru Pițurcă, și Interarms Impex SRL, reprezentată de Andrea Barsanti și Riccardo Barsanti, a fost încheiat încheiat un contract de asociere în participațiune pentru a importa măștile de protecție din China în scopul revânzării acestora.

Firma fiului lui Victor Pițurcă și-a împărțit profitul cu Interarms

În contract se specifica faptul că Interarms Impex SRL , Sichuan Lingtong Intelligence Enviromental Protection Industry CO LTD, iar SC PAV Green Energy va finanța produsele și costul transportului, profitul urmând a fi împărțit de asociați astfel: 40 % SC Interarms și 60% SC PAV Green Energy SRL. Pe 16 aprilie 2020, Victor Pițurcă a împrumutat firma fiului său cu 1.605.407 euro și 163.406 lei, bani ce reprezentau contravaloarea măștilor și transportul acestora cu avionul.

ADVERTISEMENT

Tot în aprilie 2020, Interarms a mai intermediat un contract cu firma din China, conform unei investigații Rise Project, pentru livrarea unor linii de producție pentru măști ce urmau să fie fabricate la uzina de armament de la Dragomirești, controlată de Romarm. Interarms Impex SRL a derulat mai multe contracte cu statul, cele mai importante fiind efectuate în data de 13 decembrie 2019. Conform datelor de pe platforma achizițiilor publice, e-licitatie.ro, consultată de FANATIK, firma italienilor Barsanti a parafat cinci contracte cu Uzina Mecanică Sadu, o fabrică de armament ce produce muniție de infanterie, calibru EST și NATO, arme de infanterie și elemente pirotehnice.

Astfel, Interarms Impex SRL a livrat mașini de împachetat muniție de infanterie (utilaje destinate împachetării cartușelor), valoarea contractului fiind de 3.188.500 lei, mașini de încărcat muniție de infanterie (în valoare de 4.306.500 lei), mașini de capsulat muniție de infanterie (în valoare de 2.252.250 lei), mașini de etanșat muniție de infanterie (1.663.200 lei) și mașini de aspect vizual muniție de infanterie (1.039.500 lei).

ADVERTISEMENT

Practic, Interarms Impex SRL a semnat într-o singură zi contracte în valoare totală de 12.449.950 lei, adică de aproximativ 2,6 milioane de euro, cu fabrica de armament de la Sadu. Prin firma reprezentată de Andrea Barsanti și Riccardo Barsanti își derulează activitatea și magazinul lor de arme, deschis în Pipera la începutul lui 2017, Interarms Impex SRL fiind importator oficial al mărcii Beretta în România.

Magazinul de arme al Interarms este cel mai mare din România

Magazinul, care are o suprafață de 300 metri pătrați și un depozit de 100 metri pătrați, este cel mai mare de acest gen din România. Acesta comercializează produse pentru autoapărare, vânătoare și tir, în portofoliul său aflându-se zeci de modele de lunete, muniție, haine și diverse accesorii. Investiția în magazin a fost de câteva sute de mii de euro. Între 2014 și 2017, magazinul de arme a funcționat în Calea Moșilor, dar proprietarii și-au dorit un magazin cu o suprafață mai mare.

ADVERTISEMENT

Magazinul de arme funcționează și online, în ofertă existând 79 tipuri de arme (din care cele mai multe sunt 45 tipuri de carabine, 36 tipuri carabine Bolt Action, 32 tipuri arme cu țeavă Lisa și 18 tipuri de arme semiautomate). Cea mai scumpă armă aflată la vânzare pe site-ul Interarms este o carabină de vânătoare Chapuis ROLS Deluxe, care poarte fi achiziționată cu 21.466 lei, adică aproximativ 4.300 euro.

În ultimii ani, Interarms Impex SRL a încheiat mai multe contracte cu Federația Română de Tir Sportiv, conform datelor de pe platforma achizițiilor publice, consultată de FANATIK. Astfel, firma a livrat țintă pușcă Kruger, cartușe de tir sportiv și talere, dar valoarea contractelor a oscilat între câteva sute și câteva mii de euro. Pe 14 iunie 2019, Interarms Impex SRL a livrat puști de tir sportiv 12 mm către Unitatea militară 02301, valoarea contractului fiind de aproximativ 5.000 euro, dar și talere și cartușe 12 mm de aproximativ 7.500 euro.

ADVERTISEMENT

Reprezentantul Interarms a participat la semnarea contractulului dintre Romarm și Beretta Holding

Pe 10 iunie 2019, autoritățile din România au anunțat că Uzina Mecanică Plopeni, filială a Romarm, va începe să producă arme de asalt Beretta, în baza unui memorandum de înțelegere semnat cu compania italiană Beretta Holding, italienii urmând să investească 6,5 milioane de euro. La eveniment au participat ministrul Economiei, Alexandru Bădălău, ministrul Apărării, Gabriel Leș, șeful companiei Beretta Holding, Franco Gussalli Beretta, dar și Riccardo Barsanti, implicat la Interarms Impex SRL, importatorul oficial al mărcii Beretta în România.

ADVERTISEMENT

Tot în aceeeași perioadă, despre Roberto Barsanti s-a scris că ar fi reprezentantul în România al companiei italiene Fincantieri. Aceasta a participat, alături de olandezii de la Dramen și de francezii de la Naval Grup, la licitația pentru atribuirea unui contract în valoare de 1,6 miliarde euro cu Ministerul Apărării . Nici până astăzi nu a fost semnat contractul, premierul Nicolae Ciucă explicând că “este doar o chestiune tehnică la nivelul comisiilor de negociere până când părţile vor conveni să se semneze acest contract”.

Andrea Barsanti, celălat asociat al Interarms Impex SRL, a fost, în perioada 2015-2017, director de proiecte al asocierii Tirrena Scavi SpA-Societa Italiana per Condotte D‘acqua SpA, care a realizat autostrada Timişoara-Lugoj. Conform datelor de la Ministerul de Finanțe, cel mai bun an al Interarms Impex SRL, înființată în 2016, a fost 2020, primul an al pandemiei, când a realizat o cifră de afaceri de aproximativ 15 milioane lei și un profit net de 1.363.071 lei. În 2021, firma a bifat o cifră de afaceri de aproximativ 5 milioane lei și un profit net de 386.491 lei.