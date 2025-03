Partenerul Doiniței Oancea de la ”Te cunosc de undeva” dă din casă: „Lumea are impresia că nu muncesc”

Partenerul Doiniței Oancea de la ”Te cunosc de undeva” nu știe nici el cum a aterizat în platoul de la Antena 1, însă a prins gustul emisiunii și promite transformări din ce în ce mai spectaculoase.

Partenerul Doiniței Oancea de la Te cunosc de undeva nu credea nici în glumă că va ajunge în emisiune

Hair-stylist-ul Marian Capet este una din surprizele noului sezon al unde vedetele imită alte vedete. Recunoaște că nu are niciun talent în zona artistică, în afară de priceperile sale legate de coafură.

Coechipierul actriței Doinița Oancea ne-a zis că nu ar fi crezut, nici măcar în glumă, că va face parte din . Întrebat dacă îi dau frisoane personajele feminine pe care trebuie să le interpreteze, Capet ne-a mărturisit că a trecut deja de faza de a-i fi teamă să meargă pe tocuri sau să se îmbrace în rochii. Emoțiile sunt atât de mari atunci când ajunge la filmări, că nici nu mai contează pe cine trebuie să imite.

„Mi-a plăcut dintotdeauna să cânt, să dansez”

„Sincer, nu mă așteptam să mă văd la Te cunosc de undeva, darămite să mă vadă alții! Nu aș fi putut nici în glumă să fac acolo ceva.

Sunt mulți factori care m-au convins să particip. E o provocare mare pentru mine, cu mine. Mi-am dorit să facă niște lucruri care să mă scoată din cotidian. E experiența în sine. Am știut că e o experiență deosebită și că trăiești niște lucruri pe care nu ai cum să le trăiești altfel. Este o altfel de adrenalină.

Eu sunt în zona artistică prin propria meserie, mai ales că am trăit printre artiști. Nu cred că am vreun talent, dar oamenii tot timpul mă încurajează, îmi spun că sunt talentat. Mi-a plăcut dintotdeauna să cânt, să dansez. Cred că fiecare dintre noi a visat la un moment dat să cânte sau să danseze, să se ducă în zona asta artistică. Dar nu cred că am un talent deosebit în zona asta”, a declarat partenerul Doiniței Oancea de la Te cunosc de undeva, pentru FANATIK.

Ce regret are Marian Capet: „Îmi pare rău”

Marian ne-a spus și care este regretul său la TCDU. A început să se atașeze foarte mult de personajele care i-au picat la ruletă, încât pe unele ar vrea să le reia pentru că se gândește că le-ar fi făcut mult mai bine.

„Sunt emoții, dar nu legate de personaje, ci legate de tot ce se întâmplă acolo. Când ajungi acolo nu te mai gândești cine o să fii, dacă o să ai tocuri sau rochie. Emoțiile sunt atât de mari în legătură cu tot ce e acolo, încât nu mai ai timp să îți fie rușine vizavi de personaje.

Nu am un personaj pe care aș vrea să îl fac, mă atașez foarte repede de fiecare personaj. De la săptămână la săptămână totul trece foarte repede și îmi pare rău că nu am făcut mai mult pentru personajul care a trecut. Încă suntem în perioada aia de acomodare în care vedem ce se întâmplă”, ne-a mai povestit Marian Capet.

„Lumea are impresia că nu muncesc”

Atunci când nu e la filmări sau la salon, Capet dispare brusc din peisaj, iar activitatea lui preferată este… dormitul! că din cauza faptului că se plânge mai tot timpul de câte ceva, mai ales când vine vorba de muncă, cei din jur au senzația că nu face mai nimic.

„Cel mai mult îmi place să dorm. Aș sta toată ziua întins pe canapea, chiar dacă par unul dintre cei mai activi oameni din lume. Sunt hiper-activ, dar la muncă. Hobby-ul meu e să stau, să lenevesc. Ăsta e hobby-ul meu.

Mi-ar plăcea să stau pe canapea și să îmi pice bani din cer, dar, din păcate, lucrul ăsta nu se poate. Muncesc foarte mult, de asta și par hiper-activ. Mă vait foarte tare și lumea are impresia că nu muncesc, dar eu chiar muncesc”, a încheiat Marian Capet.