Partenerul Emmei Răducanu, luat la ochi de un coleg din circuit: “Îi plac fetele și petrecerile!”

Spaniolul Carlos Alcaraz, care va juca la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon, cu Emma Răducanu, a fost luat în colimator de australianul Nick Kyrgios. În ciuda faptului că ieri a obținut a 21-a victorie consecutivă în circuit.

Kyrgios: „Lui Alcaraz îi plac foarte mult fetele”

Într-un podcast găzduit de Patrick Mouratoglu, acesta a fost întrebat care jucător, dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, va avea o carieră mai bună în tenis. Kyrgios a mizat pe Sinner, motivând că lui Alcaraz îi plac fetele și petrecerile.

“Aș spune Sinner, pentru că lui Alcaraz îi plac foarte mult fetele. S-ar putea să fie distras, s-ar putea să petreacă mult în acest domeniu. Eu îl văd pe Sinner ca fiind mai concentrat”, a spus Kyrgios, care are în continuare probleme din cauza unei serii lungi de accidentări.

Spaniolul nu s-a supărat pentru vorbele colegului său, spunând că sunt comentarii amuzante și că “nu este un secret” că Jannik are mai puține suișuri și coborâșuri decât el. Dar a promis că va încerca să și le corecteze.

Spaniolul recunoaște că are mai puțină constanță decât Sinner

“Râd de ceea ce spune Kyrgios. Din când în când face comentarii care sunt amuzante, mai ales că vin de la el”, a punctat Carlos Alcaraz, care s-a calificat în optimile de finală de la Wimbledon, după ce a trecut în 4 seturi de Jan Lennard Struff, scor 6-1, 3-6, 6-3, 6-4.

“Nu este un secret că Jannik are întotdeauna mai puține suișuri și coborâșuri decât mine. Este ceva la care am de lucrat. Nu are nimic de-a face cu lumea vieții de noapte, deși evident îmi place să mă bucur de ea”, a adăugat spaniolul.

De aceeși părere cu Kyrgios a fost și Moratoglou, dar s-a remarcat ca și mentor al Serenei Williams, în cea mai bună perioadă a americancei. El consider că Sinner este mai “consecvent” și că această consecvență face parte din “mentalitatea” sa.

Mouratoglu mizează tot pe Jannick Sinner

“Dacă te uiți la sezonul lor, Alcaraz pierde mai multe meciuri decât Sinner, mult mai multe. De ce? Pentru că uneori pare că nu este acolo. În timpul meciurilor, are suișuri și coborâșuri, în timp ce Sinner este consecvent”, a spus francezul.

În ciuda părerilor care nu sunt în favoarea sa, Carlos Alcaraz domină rivalitatea cu Jannick Sinner. El are 8-4 la meciuri directe și a câștigat ultimele cinci întâlniri. În plus, spaniolul are în palmares cinci Grand Slam-uri câștigate, în vreme ce Sinner se mândrește doar cu trei.

“Ea va fi șefa. US Open ne-a oferit oportunitatea de a juca la dublu mixt. Sunt foarte încântat de asta. Cred că va fi grozav. O știu pe Emma de foarte mult timp, ne cunoaștem. Am o relație foarte bună cu ea, va fi interesant. Nu cred că aș fi putut avea o parteneră mai bună decât Emma”, a spus Carlos Alcaraz.

Presa britanică a speculat mult timp despre o posibilă relație dintre cei doi, dar sportivii nu au confirmat.