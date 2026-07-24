Partenerul lui Neluțu Varga recunoaște: „Ne confruntăm cu mari probleme financiare”

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Neluțu Varga, acționarul majoritar al celor de la CFR Cluj, nu are probleme doar în România. Clubul din Gruia a primit interdicție la transferuri din cauza datoriilor către jucători. În plus, fondatorul academiei de fotbal Salitas din Burkina Faso, unde Varga este acționar majoritar, a declarat că echipa se confruntă cu dificultăți financiare serioase.

Vești proaste pentru Neluțu Varga. Anunțul venit din Africa

Parteneriatul dintre CFR Cluj și Salitas FC a început în toamna anului 2023, când o delegație a clubului din Burkina Faso, condusă de fondatorul Yacouba Ouédraogo, a vizitat România și a semnat un acord de colaborare cu gruparea din Gruia.

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În schimb, clubul din Burkina Faso urma să păstreze procente dintr-un eventual transfer ulterior al fotbaliștilor. Pe lângă schimbul de jucători, partea română și-a asumat și sprijinirea dezvoltării infrastructurii clubului african. Mai mult, CFR Cluj a promis că va contribui la construirea unui stadion cu o capacitate de 25.000 de locuri.

În februarie 2024, Neluțu Varga Investiția pentru achiziționarea a 51% din acțiuni s-a ridicat la 700.000 de euro.

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„Eu am 51% din Academie, restul de 49% aparțin unui om minunat de aici, din Burkina Faso, care iubește fotbalul cu aceeași patimă ca și mine. Sperăm să scoatem jucători de mare valoare, adevărate perle, care, după ce vor juca la CFR Cluj, să ajungă să evolueze la marile echipe ale Europei”, spunea omul de afaceri.

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Partenerul lui Neluțu Varga din Burkina Faso a vorbit despre problemele financiare

Acum, același Yacouba Ouédraogo, fondatorul Salitas FC, a recunoscut pentru presa locală că echipa se confruntă cu mari probleme financiare și că investițiile partenerilor nu mai sunt la același nivel, astfel că viitorul grupării din Burkina Faso este incert.

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„Principala noastră dificultate este financiară. Resursele nu mai sunt aceleași ca în trecut și companiile partenere trec și ele printr-o perioadă complicată. Ne descurcăm cu mijloacele disponibile, continuând să menținem proiectul în viață. Contăm pe sprijinul partenerilor noștri, al prietenilor noștri și pe subvențiile acordate de Federație. Acest lucru ne permite să ne continuăm activitățile în ciuda constrângerilor economice”, a declarat Yacouba Ouédraogo, potrivit