Partenerul Nataliei Mateuț s-a anturat cu nepotul celebrului Pablo Escobar: „Eram obișnuit cu astfel de cerințe”

Partenerul Nataliei Mateuț, prezentatoare la Antena Stars, s-a tras în poză cu unul din nepoții lui Pablo Escobar. FANATIK a stat de vorbă cu prietenul vedetei și a aflat ce i-a cerut nepotul legendarului traficant de narcotice din Columbia.

Partenerul de emisiune al Nataliei Mateuț a intrat în cercul nepotului lui Pablo Escobar, pentru o seară

Mădălin Petroiu, cunoscut mai degrabă publicului larg sub numele DJ Stone, este partenerul de emisiune și bunul prieten al Nataliei Mateuț, la Bărbatul care mixează melodii în show-ul tabloid difuzat în fiecare weekend, pe , a fost unul dintre invitații de la Cannes, în cadrul galei iSucces International Awards.

DJ Stone relatat, pentru FANATIK, cum a fost întâlnirea cu nepotul lui Escobar, una de care își amintește cu zâmbetul pe buze. „E o poveste frumoasă, pentru că s-a întâmplat pe repede înainte. Am fost invitat să pun muzică la evenimentul din Cannes, unde am întâlnit mai multe vedete. Cu nepotul lui Escobar a fost în felul următor.

A venit la mine să îmi ceară să pun o piesă anume, iar eu, fiind obișnuit în România cu astfel de cerințe, am zis că da, voi pune acea piesă. După un timp, am văzut că tot veneau persoane de la petrecere să mă întrebe dacă e adevărat că e prezent la party nepotul lui Escobar.

Eu, setat pe muzică, nu am stat să fac razie să văd cine pleacă, cine vine. Am coborât la parterul vilei unde se țineau after-party-urile și mă tot striga ”Bro, you are the best!”. Organizatorul petrecerii mi-a zis ”Vezi că te-ai pus bine, se cam distrează nepotul lui Escobar”. Iar eu am rămas mască! Pe bune că el este? Pe urmă am fost la fel, am făcut cunoștință. I-am zis să facem o poză”, a declarat Mădălin Petroiu, în exclusivitate pentru FANATIK.

DJ Stone s-a văzut la Cannes și cu actorii din Vikingii

Întrebat dacă a fost vreo secundă arogant când i-a zis că vrea să se fotografieze cu el, DJ Stone ne-a zis că nu a simțit asta, ba chiar că nepotul lui Escobar era destul de modest și se purta foarte normal.

În cadrul galei de la Cannes, partenerul de emisiune al Nataliei Mateuț s-a văzut și cu actorii din serialul Vikingii, care face furori pe Netflix. „Au fost acolo și Daniel Stisen, Mishael Lopez Cardozo, Vincent de Paul și mulți alții. Ce pot să zic? Eu sunt plimbat și prin showbiz-ul românesc de câțiva ani buni. Pot spune cu tărie că la noi nu există cu adevărat persoane publice de talie internațională. Poate o să-mi iau hate… Dar la noi e multă gargară și fițe pe nimic”, ne-a spus DJ Stone.

Cum a ajuns Mădălin să se învârte în lumea selectă a showbiz-ului internațional

Bărbatul a povestit, în continuare, cum a ajuns să se învârtă în lumea asta în care a dat, printre alții, de nepotul fostului lider al mafiei narcoticelor, Pablo Escobar. „Eduard Irimia m-a cooptat să pun muzică la galele iSucces, organizate de Oana Irimia și Covaciu Flavia. Am zis că poate visez, știind ce fel de petreceri face. Nu m-a speriat această propunere, ci faptul că o să trec de la evenimentele naționale la cele internaționale. Este o diferență majoră între ce faci la tine în țară și ce faci în afară.

Imaginează-ți că până acum m-am pozat cu Bianca Drăgușanu, Cătălin Botezatu, și așa mai departe, iar acolo am întâlnit influenceri precum Hofit Holan sau mari actori. În plus, am locuit pentru cinci zile într-o vilă evaluată la 20 de milioane de euro. Pot spune că doar în filme am văzut așa ceva”, ne-a mai zis partenerul de show al Nataliei Mateuț.

DJ Stone, care a pus până acum muzică la are planuri mari și pe plan personal. Mădălin e împreună cu o tânără pe nume Ștefania, căreia i-a dăruit deja inelul de logodnă. Chiar dacă au avut și momente de cumpănă în doi, spune că Dumnezeu i-a dat tăria psihică pentru a trece peste absolut orice.