Nicușor Bancu, sincer după U Cluj – Universitatea Craiova 1-1: „Mă bucur că nu am pierdut”

. Cele doua echipe s-au confruntat în ultimul meci din etapa cu numărul 10 din Superliga României. Chiar dacă Oshima le-a furat două puncte clujenilor, ardelenii rămân în fruntea clasamentului.

Takuto Oshima: „Am dat tot ce e mai bun”

. Mamadou Thiam a trimis mingea în plasa laterală după o pasă excelentă executată de Dan Nistor. Până în repriza a doua, echipa care a dominat jocul de la cap la coadă a fost trupa gazdă.

O dată cu începutul celei de-a doua părți a jocului, Universitatea Craiova și-a revenit în fire. A început să joace fotbal, iar noul intrat Andrei Ivan i-a oferit o pasă decisivă colegului său, Takuto Oshima. Japonezul din Bănie a echilibrat scorul pe tabelă în minutul 67.

După fluierul final, mijlocașul Craiovei venit sezonul acesta de la Cracovia s-a bucurat de reușita sa. Însă, a rămas dezamăgit că oltenii nu s-a putut bucura și de o victorie: „Am fost fericiți să marcăm, dar, sigur. Nu sunt satisfăcut, pentru că puteam câștiga. Nu am putut câștiga, doar am putut să luam un punct. Am dat tot ce e mai bun”, a spus Oshima conform Digi Sport.

Japonezul are încredere în colegii săi indiferent de ce se întâmpla pe teren. În viziunea sa, Craiova trebuie să înfrunte fiecare adversar în mod egal pentru a urca cât mai sus în clasament: „Trebuie să dăm tot ce e mai bum și să arătăm ce e mai bun. Nu contează contra cui jucăm”, a încheiat japonezul.

Nicușor Bancu a vorbit despre moralul scăzut la echipă

Căpitanul Craiovei, Nicușor Bancu a fost integralist în partida din deplasare de la Cluj. Fundașul care activează și la prima selecționată a României a analizat jocul și a recunoscut că este fericit cu un egal: „Până la urmă este bine că nu am pierdut. Am întâlnit liderul campionatului, joacă acasă foarte bine. Nu suntem mulțumiți cu egalul, speram la o victorie, dar la ce s-a intâmplat pe teren este echitabil”, a declarat Bancu.

În plus, căpitanul din Bănie s-a pronunțat nemulțumit de prima repriză practicată de trupa lui Costel Gâlcă. Nicușor Bancu a spus că moralul reprezintă o parte importantă într-un meci de fotbal și că, la final, este fericit că nu a pierdut toate punctele.

„Prima repriză a fost a lor, a doua a fost a noastra. Sper ca la meciul de acasă să jucam și în prima repriză. Nu este bine când pierzi. În 3 meciuri un punct, nu e bine ca echipă. Moralul este foarte scăzut după. Am intrat puțin timorați, jocul a fost puțin mai slab. Am încercat să revenim și să înercăm să câștigăm. Mă bucur că nu am pierdut”, a continuat Bancu.

Lupta la titlu se amplifică din ce în ce mai tare. Bancu a vorbit despre situația din clasament și de șansele pe care Universitatea Craiova le are la titlu. De asemenea, a analizat greșelile care i-au făcut pe olteni să primească mingea în plasă.

„Toate echipele sunt bune. Nicio echipă nu mai pleacă favorită. Este un campionat dificil, toate echipele sunt puternice. Trebuie să ne dea încerdere și să acumulăm puncte. Trebuie să lucrăm la anumite faze. Iar am primit gol, un lucru negativ pentru noi. O fază fixă, banală. Din păcate așa s-a întâmplat”, a încheiat Nicușor Bancu.