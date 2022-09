Partida Gloria Buzău – Dinamo a fost reprogramată. Când va avea loc meciul din etapa a 7-a a Ligii 2

Partida dintre Gloria Buzău și Dinamo București, din etapa a 7-a a Ligii 2 Casa Pariurilor, nu va avea loc marți, 20 septembrie, așa cum se anunțase inițial, ci se va disputa cu două zile mai devreme. Dinamo are nevoie de victorie în eșalonul secund din România, după ce a adunat doar 6 puncte în 6 partide.

Meciul dintre Gloria Buzău – Dinamo București a fost reprogramat

în derby-ul cu CSA Steaua București. „Câinii roșii” au pierdut pe Arena Națională cu 1-2 și rămân în a doua jumătate a clasamentului din Liga 2 Casa Pariurilor, pe locul 15.

ADVERTISEMENT

Formația antrenată de Ovidiu Burcă speră să ia cele trei puncte în partida cu formația condusă de Cristi Pustai, într-un meci care va avea loc duminică, 18 septembrie, de la ora 11:00. Federația Română de Fotbal programase inițial partida marți, 20 septembrie, de la ora 20:00. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a dinamoviștilor.



Înaintea duelului cu Gloria Buzău, din etapa a 7-a a Ligii 2 Casa Pariurilor, Dinamo va evolua în Cupa României cu Tunari miercuri, de la ora 16:30.

ADVERTISEMENT

Dinamo București, în coada clasamentului din Liga 2 Casa Pariurilor

Deși a cheltuit peste 60.000 de euro pentru închirierea Arenei Naționale, , potrivit informațiilor în exclusivitate anunțate de FANATIK. Chiar dacă a deschis scorul, Dinamo a pierdut în fața a 15.000 de fani, după ce Pacionel și Chipirliu au adus victoria Stelei.

Dinamo a suferit prima retrogradare din istorie la finalul sezonului trecut, iar suporterii sperau ca „roș-albii” să fie principalii favoriți la promovarea în SuperLiga. Totuși, după 6 etape disputate în eșalonul secund, Dinamo se află pe locul 15, cu 6 goluri marcate și 10 primite.

ADVERTISEMENT

Antrenorul dinamovist Ovidiu Burcă nu ia în calcul plecarea de la echipă, chiar dacă situația nu este una favorabilă. „Nu iau în calcul să plec. Știu ce am găsit aici când am venit. Cred că toată lumea observă progresul din joc. Punctele vin în timp. Nu am putut să luăm jucătorii pe care i-am vrut, ne-au refuzat o grămadă de fotbaliști, a declarat Ovidiu Burcă după meciul cu CSA Steaua București.

Dinamo nu are unde să joace! „Arcul de Triumf”, printre variante

Dinamo a închiriat Arena Națională pentru meciul cu CSA, însă „câinii roșii” nu își permit să cheltuiască câte 60.000 de euro pentru fiecare meci de pe teren propriu. Profitul obținut de pe urma închirierii Arenei Naționale va fi subțiat și de amenda de 60.000 de lei primită de la Jandarmeria Capitalei pentru evenimentele neplăcute de la derby-ul cu CSA.

ADVERTISEMENT

Formația antrenată de Ovidiu Burcă nu are unde să joace în meciurile de pe teren propriu și așteaptă un semn de la Ministerul Sportului pentru a evolua pe ”Arcul de Triumf”, stadion pe care fotbaliștii lui Dinamo și-ar dori să joace.

ADVERTISEMENT