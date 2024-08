Partida Romilor anunță pe cine va susține la alegeri: ”Este nevoie de asta!”. Anunțul vicepreședintelui Gruia Bumbu

Asta, după ce Gruia Bumbu a refuzat din start orice colaborare cu AUR și s-a poziționat alături de coaliția de guvernare PSD – PNL. Ioan Gruia Bumbu, vicepreședinte al Partidei Romilor Pro-Europa, a fost prezent în emisiunea Actualitatea de pe , unde a analizat atacurile venite în ultima vreme din interiorul coaliției PSD – PNL.

Partida Romilor anunță pe cine va susține la alegeri: ”Este nevoie de asta!”

“Eu consider că toate aceste incidente fac parte dintr-o … ca și o strategie de campanie. Este normal că trebuie fiecare să crească în sondaje și atunci există această temă de neînțelegere, dar în continuare, noi, ca Partida Romilor, susținem actuala coaliție și sperăm că această coaliție va continua să guverneze în România pentru că este nevoie.

Același mesaj pe care noi îl avem în continuare, că noi nu vom susține AUR și nici USR-ul. Este clar că este o campanie electorală și fiecare dintre candidați încearcă să câștige din ce în ce mai mult electorat”, a explicat Bumbu. Liderul Partidei Romilor a comentat și scenariul în care PSD ar ajunge la guvernare alături de AUR.

. Cred că, până la urmă, cei care vor vota vor decide pentru că la sfârșit se vor număra voturile și este normal că după finalizarea numărării voturilor, se va decide cine este premier și cine este președintele României. Sunt tot felul de discuții referitoare la Alianța de dreapta cu PNL, USR, chiar și un pic de doamna Șoșoacă.

Este un scenariu în care domnul Geoană este ‘obligat’ să-și facă un partid politic care să ia cel puțin 10-15 % din electorat. Sunt tot felul de discuții, adică este ușor să facem brainstorming și să vorbim despre posibilități. Cert ce este, în acest moment, că în continuare PSD și PNL se găsesc într-o rază de încredere în populație.

George Simion se simte apropiat de minoritatea romă, înainte de alegerile parlamentare

Au reușit să mențină starea de normalitate pentru România, chiar dacă avem, să spunem, un deficit destul de mare, de 6,6 %. El este discutabil, dar, în continuare, România se află într-o stare de stabilitate și Partida Romilor speră în continuare ca această coaliție va guverna și după alegeri, și noi o să fim alături de această coaliție. Mai mult decât atât, o să rămână să vedem ce se va întâmpla”, a completat liderul Partidei Romilor.

Interesant, între timp George Simion declara că se simte apropiat de minoritatea romă pe care ar dori să o ajute cu orice preț, aici dând exemplul colonia de romi de la Pata Rât (Cluj-Napoca). Mai mult, Simion recunoștea că ar fi avut un bunic de etnie romă, considerând că nici măcar nu ar trebui ca cineva să discute despre etnie, pentru că asta contează prea puțin în 2024.

…Nu sunt (n.r. român pur, rasă ariană). Am explicat despre Ciolacu că nu e nicio rușine să fii ”țigan”. Bunicul din partea tatălui era destul de închis la culoare. Am mulți prieteni, s-ar putea ca bunicul meu să fi fost de etnie romă. N-ar fi nicio rușine dacă ar fi fost toți bunicii. Noi românii nu suntem rasiști, xenofobi.

Eu dacă ar fi să urâsc pe cineva, nu urăsc pe criterii de etnie, doar pe cei care au condus România. Am fost în colonii de români, chiar i-am zis domnului Mexicanu’ (n.r. Florin Manole). Am fost chiar la Pata Rât la Cluj-Napoca. Acolo sunt copii și merită șanse egale. Dreptul de a trăi decent, nu merităm să avem 33% din populație sub rata sărăciei”, a declarat George Simion în emisiunea moderată de Denise Rifai.