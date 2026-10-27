Partida Rromilor Pro Europa sare în apărarea lui Marius Șumudică după incidentele de la CFR Cluj – Dinamo: „Ne-am săturat!”

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Bogdan Olteanu, coordonatorul parteneriatului dintre LPF și Partida Rromilor Pro Europa, a contactat FANATIK și a avut o reacție extrem de acidă după un nou scandal rasist și xenofob de la meciul dintre CFR Cluj și Dinamo, încheiat la egalitate, scor 2-2.

Partida Rromilor Pro Europa, scandalizată de scandările rasiste împotriva lui Marius Șumudică

Bogdan Olteanu a vorbit despre derapajele la adresa lui Marius Șumudică, dar a ținut să vorbească și despre ceea ce s-a întâmplat pe Arena Națională: „Vrem să ne expunem și noi punctul de vedere, mai ales că am fost prezenți pe stadion la derby-ul FCSB – Rapid. Noi, Partida Rromilor, avem un parteneriat cu LPF privind discriminarea și ura rasială pe stadioane, iar eu chiar sunt coordonatorul acțiunii. Sunt de asemenea consilierul domnului președinte Nicolae Păun de la Comisia Drepturilor Omului din Parlament.

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Este momentul să ne facem vocea auzită privind toate aceste scandări pentru că ni se par atât de grosolane încât credeți-ne că ne-am săturat și noi să mergem la stadion și să vedem la fiecare meci aceleași scandări de la aceleași galerii”, a declarat Olteanu pentru FANATIK.

Reprezentantul ONG-ului propune și câteva soluții, dar ridică și niște mari semne de întrebare: „Dorim ca Jandarmeria, Comisia de Disciplină a FRF și toate celelalte instituții abilitate ale statului să ia act de aceste manifestații rasiste de pe stadioane. Sunt bannere care au făcut referire la Holocaust și nu înțelegem cum trec acele bannere de controlul de la firma de pază. Sunt unii oficiali ai clubului care le transportă și le dau apoi galeriei”.

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Până și compania eAD susține acest demers al comunității rrome: „Trebuie să ne facem și noi auzit punctul de vedere și să promovăm această campanie împotriva rasismului din fotbalul românesc, care începe să devină o problemă. Chiar am discutat și cu domnul Orlando Nicoară și avem susținerea totală a deținătorilor de drepturi TV. Avem și susținerea cluburilor”, a mai spus Bogdan Olteanu.

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Partida Rromilor Pro Europa îi ia apărarea lui Marius Șumudică după scandările din CFR Cluj – Dinamo

Bogdan Olteanu s-a referit apoi la cazul antrenorului lui CFR Cluj: „Cred că nimeni nu e în măsură să judece etnia cuiva. Nici lui Marius Șumudică, nici altcuiva nu trebuie să i se aducă astfel de insulte. Pe stadioanele din afară se oprește meciul imediat! De ce la noi nu se aplică regulamentele? Marius Șumudică e îndreptățit să ceară măsuri pentru că este unul dintre cei mai lezați, fiind înjurat mereu pe stadion. Clubul Dinamo nu e în niciun caz la prima abatere. Există o aripă galeriei care numai cu așa ceva se ocupă. Ei chiar urăsc rromii și se duc pe stadion numai pentru așa ceva. Ce v-a făcut fraților etnia rromă?! Dar nu ne mai potolim odată cu ura asta rasială din România?! De ce doriți moartea rromilor? Cu ce v-au greșit?”

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Asociația susține că autoritățile stau cu mâinile în sân: „Să vezi în 2026 că se folosește o entitate etnică pe stadion ca rivalitate mi se pare de-a dreptul stupid. Această chestiune trebuie semnalizată cât mai mult. Nimeni de la CNCD nu a făcut absolut nimic, deși am trimis atâtea sesizări. Cei care dau tonul manifestărilor rasiste, care afișează bannere pot fi foarte simplu depistați de pe camerele de supraveghere de pe stadion. Se pare însă că toate aceste instituții nu doresc acest lucru. Cum să aduci jigniri tuturor persoanelor unei entități etnice. De ce să folosești asemenea lozinci? Țin să mai precizez ceva. Giuliano Dumitru nu este de la Partida Rromilor și noi nu cerem sancționarea jucătorilor sau depunctarea FCSB-ului. Noi cerem doar respect și să nu mai fim arma de bătaie a suporterilor prin asemenea situații!”, a conchis Bogdan Olteanu.

Marius Șumudică a explodat la conferința de presă după CFR Cluj – Dinamo 2-2

și a felicitat sarcastic galeria adversă, susținând că a fost făcut în repetate rânduri „Ți**n”. Totodată, în stilul său caracteristic, Marius Șumudică a făcut haz de necaz și a dezvăluit că mama sa l-a sfătuit de mai multe ori să ia niște calciu pentru că este mult prea alb la față. Antrenorul celor de la CFR Cluj a ținut să-i contrazică, astfel, pe cei care au avut scandări rasiste la adresa sa, fiind de părere că astfel de comportamente nu au ce căuta pe stadioane, ba chiar