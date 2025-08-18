Partidele care au rămas în campania electorală și au dat bani pe clipuri electorale. Cum arată cursa pe Facebook

Deși ultima campanie electorală s-a încheiat încheiat în luna mai, odată cu alegerile prezidențiale, unele partide au ales să investească în continuare bani în online pentru promovarea mesajelor politice. Sumele nu sunt semnificative, la nivelul campaniilor electorale, dar arată interesul unor formațiuni pentru ca mesajele lor să ajungă la electorat.

Partidele care au rămas încă în campanie electorală

Ultimele săptămâni au scos la lumină tensiunile adânci care există la nivelul actualei coaliții de guvernare, cu PSD luând în discuție chiar ieșirea de la guvernare, cel puțin la nivel declarativ. Încă de la formarea actualei coaliții, . În plus, chiar dacă scenariul unor alegeri anticipate este încă departe, multe partide au conduceri interimare.

Este și cazul celor de la PSD. Partidul condus acum de Sorin Grindeanu a plătit celor de la Google promovarea a șapte clipuri politice. Primele trei au rulat timp de patru zile, în perioada 15 – 18 iulie, și au inclus segmente din discursul lui Sorin Grindeanu în Parlament, la dezbatere moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Deși PSD face parte din actuala coaliție și, cel puțin teoretic, a căzut de acord asupra măsurilor luate de guvern, Sorin Grindeanu a criticat atunci unele dintre măsurile de austeritate promovate de premierul Bolojan. „Reţineţi, oricâte taxe ar pune Guvernul Bolojan, ele nu vor fi niciodată suficiente dacă unii vor risipi în continuare banii”, a spus acesta.

Potrivit datelor din Google Ads Library, cele trei clipuri cu fragmente din discursul lui Grindeanu au avut o audiență de circa 300.000 de persoane.

Alte patru clipuri, fragmente din declarațiile date presei de către Sorin Grindeanu au rulat în perioada 23-26 iulie, adunând o audiență de maxim 800.000 de persoane. În aceste clipuri, liderul PSD critică unele măsuri de austeritate și susține că investițiile din programul Anghel Saligny contribuie la creșterea economică. „

„Dacă unii au furat, să se ducă la puşcărie! Dar nu opreşti toată România pentru că cineva nu ar fi respectat legea. Aceasta nu este reformă, ci o greşeală administrativă”, declara liderul PSD în 22 iulie, apărând programul de dezvoltare locală.

Suma plătită pentru fiecare clip a fost de câteva sute de euro.

Ce reclame au plătit USR și PNL

Cei de la PNL nu au mai plătit pentru promovarea mesajelor de către Google. A făcut-o în schimb filiala PNL București, care a promovat intens „Jurnalul de ministru” al liderului organizației, Sebastian Burduja. Ultimul clip promovat a fost în perioada 24 iunie – 8 iulie, episodul 18 al jurnalului, rulând de aproape 900.000 ori. Suma plătită a fost de circa 200 de euro.

Cei de la USR au avut și ei după luna mai câteva advertoriale promovate pe Google. Trei dintre acestea sunt clipuri cu mesajul președintelui Dominic Fritz în care acesta declară că USR se opune creșterii taxelor. Clipurile acestea au rulat la finalul lunii mai și începutul lunii iunie câte trei zile fiecare. În total, acestea au rulat de circa 200.000 ori.

În luna august, cei de la USR au avut două clipuri promovate. , plus încă unul în perioada 7 – 9 august cu campania partidului „Vara asta mergem prin țară”. Acesta a rulat de doar 60.000 ori. Cel mai mult a plătit pentru clipul cu președintele Dan, 350 euro.

Cum s-au promovat cei de la AUR

Dacă cei de la POT nu au investit niciun leu în promovarea politică pe Google, cei de la AUR sunt partidul care a cheltuit cel mai mult. Începând cu luna iunie, cei de la AUR au plătit pentru 22 de clipuri politice pe Google.

Cele mai multe la număr, zece, au fost pentru promovarea campaniei partidului „Meritocrația salvează România”, prin care și-au propus „să atragă profesioniști, români competenți și onești, care să contribuie la dezvoltarea țării”. Acest mesaj a fost promovat intens, spre exemplu, în perioada 7 – 10 iunie, clipul politic a rulat de 8 milioane de ori, cei de la AUR plătind 1.500 de euro.

După 10 iunie, cei de la AUR au promovat șase clipuri politice cu declarațiile liderului Marius Lulea la diverse emisiuni. Clipurile au fost promovate modest, cu sume între 100 și 200 de euro, și nu au rulat de mai mult de 100.000 de ori.

La finalul lunii iunie însă, partidul condus de George Simion și-a promovat intens primele două episoade din ceea ce pare a fi un documentar despre alegerile anulate din decembrie 2024. „Cum ne-au furat alegerile. Marea Manipulare” – un documentar de 55 de minute a fost promovat cu 125.000 lei timp de 10 zile, adunând peste 10 milioane de rulări (reclama politică). pentru promovarea celor două episoade a documentarului propriu.

Cum arată cursa între partide pe Facebook

În ceea ce privește Facebook, trebuie precizat că Meta va interzice începând cu toamna acestui an reclamele politice, electorale și legate de probleme sociale în Uniunea Europeană, inclusiv România. Chiar dacă suntem în , paginile principalilor actori politici ne arată ce resurse alocă pentru comunicarea pe această platformă.

Spre exemplu, pagina oficială a PSD, cu peste 200.000 de urmăritori are 15 administratori. Aceștia pot fi lideri ai partidului sau specialiști în comunicare însărcinați cu postarea mesajelor politice pe această rețea socială. Pagina lui Sorin Grindeanu, unde sunt 108.000 urmăritori, are și ea 14 administratori.

În ceea ce privește pagina de Facebook a celor de la USR, unde sunt 318.000 urmăritori, sunt 14 administratori. Pagina liderului partidului, care are doar 187.000 de urmăritori, are însă 15 administratori.

Spre comparație, PNL, care are aproape jumătate de următori de Facebook, are doar 10 administratori. Pagina oficială a lui Ilie Bolojan, care are puțin peste 300.000 de urmăritori, are doar 8 administratori, indicând o echipă de comunicare mai restrânsă.

Doar cei de la POT au mai puțini administratori pe pagină, doar 6 pe pagina partidului care are doar 13.000 de urmăritori. Pagina Aneimaria Gavrilă, președinta POT, care are peste 150.000 de urmăritori, are doar 4 administratori.

Și la capitolul Facebook, AUR este partidul care a alocat cele mai multe resurse. Pagina oficială a partidului are 37 de administratori, 36 de România și unul din Moldova. În ceea ce privește pagina liderului partidului, George Simion, pagină cu peste 1,7 milioane de urmăritori, aceasta are 60 de administratori, 59 din România și unul din Republica Moldova.