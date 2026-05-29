Partidele politice din România, finanțate de firme aproape falimentare sau de persoane cu datorii. Cine sunt creditorii din umbră

Firme cu datorii de milioane de lei, cifre de afaceri infime sau chiar fără venituri declarate au ajuns să împrumute partidele politice din România cu sume uriașe, de ordinul milioanelor de lei. FANATIK a analizat raportul Expert Forum privind finanțarea partidelor în 2025 pentru a scoate la iveală un mecanism prin care companii aflate pe pierdere și persoane fizice fără resurse financiare vizibile devin finanțatori politici.

Cum să devii finanțator la partide, dar să nu ai venituri în firmă

Cel mai frapant tipar identificat de FANATIK în raportul Expert Forum este că dintre cei mai mari 50 de finanțatori ai partidelor, aproximativ 60% sunt persoane juridice, multe dintre ele cu cifre de afaceri mult sub valoarea împrumuturilor acordate, fără venituri relevante sau chiar aflate în pierdere. Practic, firme care abia supraviețuiesc economic au ajuns să crediteze partidele politice cu milioane de lei.

Unul dintre cele mai spectaculoase exemple este Euphorich World SRL, societatea care a oferit împrumuturi de 1,75 milioane de lei în 2025 către PSD. SRL-ul este controlat de Jean Sasu coproprietar al grupului NUBA, conform datelor de la Registrul Comerțului. Firma a fost înființată pe 20 aprilie 2023 și are ca obiect principal de activitate restaurantele. Compania este deținută de Jean Sasu, coproprietar al grupului NUBA. Potrivit datelor financiare, societatea a avut venituri de doar 30.692 de lei în 2023 și nu a înregistrat niciun venit în 2024. În schimb, firma a acumulat pierderi de aproape 100.000 de lei în perioada 2023–2024, creanțe de aproximativ 1,6 milioane de lei, active circulante de 1,6 milioane de lei și datorii de circa 1,7 milioane de lei, conform raportului Expert Forum din 2024. Compania a împrumutat Partidul Social Democrat cu suma de 1,6 milioane de lei și în 2024.

Tot din grupul Nuba face parte și ISC Estate SRL. Compania a împrumutat Partidul Social Democrat cu 1,75 milioane de lei în 2025. Societatea a fost înființată pe 3 iunie 2024 și este înregistrată în București, având ca obiect principal de activitate dezvoltarea și promovarea imobiliară. Compania este deținută de Jean Sasu și de cetățeanul grec Ilias Valaris. Potrivit datelor financiare, societatea nu a înregistrat niciun venit în 2024 și a raportat o pierdere de 35.117 lei. Cu toate acestea, firma figura cu datorii de aproximativ 6,7 milioane de lei și active de aceeași valoare, de circa 6,7 milioane de lei. În ciuda lipsei veniturilor, compania a împrumutat Partidul Social Democrat cu suma de 1,6 milioane de lei și în 2024.

Și tot printre firmele din jurul Nuba se afla și societatea BAV IT Business Consulting SRL, care a acordat anul trecut PSD un împrumut de 1,5 milioane de lei, deși firma avea un singur angajat și venituri de doar 242.204 lei în 2024. Mai mult, pe întreaga perioadă de funcționare, compania acumulase venituri totale apropiate chiar de valoarea împrumutului acordat partidului. Firma este deținută de Alexandru-Valentin Besciu, al cărui nume apare în conexiuni imobiliare alături de Jean Sasu și Alexandru Ștefan Nanu, conform Expert Forum.

Trade Sphere Brokers SRL a acordat, în 2025, PSD un împrumut de 1,7 milioane de lei la numai două luni după înființare. Firma avea o cifră de afaceri de 890.172 lei și datorii de 180.429 lei, însă a devenit aproape imediat unul dintre marii creditori politici ai PSD. Compania este deținută de Laura Adriana Niculae, care ocupă funcția de Network Director / Events Director în cadrul grupului Nuba.

Finanțatori care au schimbat conturile în care transferă banii la partide

O situație atipică este la firma Les Fleurs de Marie Concept SRL, care în 2024 a transferat bani în contul PSD, pentru ca în 2025 să transfere banii în conturile AUR. Societatea a împrumutat, în 2025, partidul condus de George Simion cu 1,6 milioane de lei, în condițiile în care înregistrase venituri de doar 67.725 lei și datorii de exact 1,6 milioane de lei. Compania este legată de familia Mîndroc, cunoscută și pentru finanțări anterioare acordate PRO România. Firma a împrumutat PSD cu 1,6 milioane de lei în 2024.

Și firmele din zona medicală sau fashion apar în topul finanțatorilor politici. DR Preda IClinic SRL, firmă medicală din Caraș-Severin, a împrumutat PSD cu 1,5 milioane de lei în cursul anului trecut, deși înregistra datorii de 2,4 milioane de lei și venituri de doar 1,2 milioane de lei. În 2024, firma a împrumutat Partidul Social-Democrat cu suma de 1,5 milioane de lei.

Almaz Design Management SRL, compania creatoarei de modă Nicoleta Olaru, a acordat PSD 1,7 milioane de lei în condițiile în care avea pierderi de aproape 400.000 de lei și datorii de 4,6 milioane de lei. În 2025, cifra de afaceri a crescut la aproximativ 1,5 milioane de lei, iar datoriile au scăzut la circa 3,6 milioane de lei.

Art Design Euro Construct SRL a împrumutat PSD cu un milion de lei, deși firma de construcții a înregistrat venituri de doar 52.842 lei și datorii de 7,2 milioane de lei în 2024 – raportul Expert Forum marchează acest caz cu. Firma este înregistrată în 2020, în București, și are ca obiect principal de activitate lucrările de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Compania este deținută de Mircea Marica. Potrivit datelor financiare, societatea a avut în 2024 venituri de doar 52.842 de lei, însă figura cu datorii de aproximativ 7,2 milioane de lei.

Expo-Rent CSA 2017 SRL, firmă de comerț auto din Chiajna, a împrumutat PSD cu 995.440 lei, în condițiile în care cifra de afaceri a fost de doar 185.297 lei în 2024, iar datoriile depășeau 3,3 milioane de lei. Firma este înregistrată în Chiajna și are ca obiect principal de activitate comerțul cu autoturisme. Compania a fost înființată în anul 2017 și este deținută de Călin Teodor-Alexandru. Potrivit datelor financiare, societatea a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 185.297 de lei, datorii de aproximativ 3,3 milioane de lei și active circulante de circa 1,1 milioane de lei.

Politicieni care au în conturi 80.000 de lei, dar finanțează partidul cu 800.000 de lei

Raportul Expert Forum ridică semne de întrebare și asupra persoanelor fizice care au finanțat partidele. Senatorul AUR Dumitru Spău declara venituri lunare de 2.775 lei, însă a împrumutat partidul cu 800.000 de lei. Consilierul local Valeriu Alexandru Târnăvetchi avea economii declarate de 86.000 lei, dar a acordat AUR un împrumut de 800.000 lei. Medicul Cornel Găvănescu, cu venituri și economii totale de aproximativ 120.000 lei, a împrumutat partidul cu 642.000 lei.

Medicul Găvănescu Cornel, candidat la Senat din partea AUR, declara venituri salariale de aproximativ 60.000 de lei și economii de aproximativ 60.000 de lei, însă a acordat partidului un împrumut de 642.000 de lei. Solomon Iulia, candidată AUR la alegerile parlamentare, a împrumutat partidul cu 597.250 de lei, deși în declarația de avere depusă în septembrie 2024 figura cu venituri de aproape 50.000 de lei – de aproximativ douăsprezece ori mai mici decât suma acordată.

Negru Ionică, vicepreședinte al Consiliului Județean Mehedinți, a împrumutat Partidul Social Democrat cu 500.000 de lei, deși declarația de avere din decembrie 2025 indica venituri salariale de aproximativ 190.000 de lei, un împrumut personal de restituit în valoare de 210.000 de lei și un alt împrumut anterior de 240.000 de lei acordat tot PSD. Practic, acesta figura simultan cu datorii personale și cu împrumuturi consistente acordate partidului. Graur Cătălin, senator PSD și fost director al DSP Vrancea, a împrumutat partidul cu 500.000 de lei. Expert Forum arată explicit că declarațiile sale de avere din iunie și decembrie 2024 nu conțin venituri care să justifice suma acordată.

Ce arată raportul Expert Forum

Raportul „Finanțarea partidelor politice în anul 2025 și nevoia urgentă de reformă”, realizat de , analizează mecanismele prin care partidele politice sunt finanțate în România și evidențiază dependența tot mai mare de împrumuturi și finanțări greu de justificat economic. Documentul urmărește atât finanțările provenite de la persoane juridice, cât și pe cele acordate de persoane fizice, comparând sumele cu datele financiare publice și declarațiile de avere.

Raportul arată că unui sistem paralel de creditare politică, în care firme fără activitate relevantă sau persoane cu venituri modeste acordă împrumuturi de sute de mii sau milioane de lei. Expert Forum avertizează că lipsa unor controale reale asupra originii banilor și asupra capacității financiare a creditorilor poate transforma sistemul de finanțare politică într-un mecanism opac, vulnerabil la influență economică și la finanțări indirecte mascate.

Topul celor mai mari 20 de finanțatori ai partidelor în anul 2025

Analiza celor mai mari de finanțatori ai partidelor românești în 2025 relevă că PSD este marele beneficiar al topului, concentrând mare parte din sumele totale – cu precădere prin împrumuturi de câte 1,5-2 milioane de lei acordate de firme cu cifre de afaceri modeste sau cu datorii uriașe față de sumele împrumutate.

AUR ocupă locul secund, finanțat atât de persoane fizice cu venituri declarate incompatibile cu sumele acordate, cât și de firme din construcții, transport și industria lemnului. PNL apare predominant prin contribuțiile candidaților la propriile campanii electorale, iar USR și PUSL rămân în afara topului, dar USR primește ca și număr mai multe împrumuturi.

1. Altex Service Center SRL a dat la PSD suma 2.000.000 lei. Altex este o firmă administrată de Dan-Constantin Ostahie, proprietarul Altex, Media Galaxy și Brico Depot. Altex împarte primul loc cu alte 6 companii, fiecare a contribuit cu 2 milioane de lei la PSD

2. CMI Unlimited Holding SRL a dat la PSD | 2.000.000 lei Holding înregistrat în București, cu datorii de 129 milioane de lei și active de 136 milioane de lei în 2024. Deținut de Țîrvuloiu Cosmin.

3. DPA Capital Consulting Projects SRL a dat la PSD – 2.000.000 lei. Firmă de construcții înregistrată în 2021, cifră de afaceri de 7 milioane de lei în 2024. Deținută de Dicu Edward Constantin. Până în 2018 a fost asociat și Moise Costin Sebastian. Cei doi au fost beneficiarii unui PUZ pe strada Floreasca nr. 71, privind construirea unei clădiri de birouri cu cinci etaje în zonă protejată. În 2018, Curtea de Apel București a anulat definitiv autorizația de construire.

4. Gourmet Food SRL a dat la PSD a dat la 2.000.000 lei. Cifră de afaceri de aproape 21 de milioane de lei în 2025. Deținută de Meință Antoin-Maurice și Mailat Călin. Conform presei, Călin Mailat ar fi fost în trecut un apropiat al lui Sorin Ovidiu Vântu, iar restaurantul Casa di David, deținut în asociere, este frecventat de politicieni și vedete.

5. High Sorting SA a dat la PSD | 2.000.000 lei. Firmă de colectare deșeuri, cifră de afaceri de 32 milioane lei în 2024. Conform presei, în 2023 era deținută de Ivanciu Augustin, juristul grupului Grivco al lui Dan Voiculescu, și tatăl său Dumitru. Ivanciu Augustin-Emanuel a fost candidat AUR la alegerile parlamentare din 2020.

6. Redpoint Management Solutions SRL a dat la PSD – 2.000.000 lei. Cifră de afaceri de 47 milioane de lei în 2024. Deținută de Dicu Ionela-Laura, fostă membră în consiliul de administrație al Companiei Municipale Parcuri și Grădini, fiica Elenei Moise și sora deputatului PMP Sebastian Costin Moise.

7. Venom Volta SRL a dat la PSD – 2.000.000 lei. Deținută de Meință Antoin-Maurice, Nasta Nicolae și Culeafă Mihai. Mihai Culeafă este nașul de cununie al președintelui PNL Ilfov, Marian Petrache. Nicolae Nasta a fost parlamentar PNL și șef al Romtehnica. În declarația sa de avere figurează un împrumut de 245.000 euro acordat unui cetățean cercetat de DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.

8. Almaz Design Management SRL a dat la PSD | 1.700.000 lei Firmă deținută de Olaru Nicoleta, creatoare de modă, cu pierderi de 397.052 lei și datorii de 4,6 milioane lei în 2024. Presa a scris că postările de pe Instagram ale Andrei Olaru sunt apreciate de Roxana Ilie, apropiată a ministrului Sorin Grindeanu și prietena Sorinei Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu. A împrumutat PSD cu 1,6 milioane de lei și în 2024.

9. LSV Entertainment One SRL a dat la PSD | 1.700.000 lei Înregistrată în Câmpina, activitate suport pentru interpretare artistică. Deținută de Zaman Iulian. Înființată în octombrie 2023, venituri cumulate de aproape 130 mii de lei.

10. Trade Sphere Brokers SRL a dat la PSD | 1.700.000 lei Înființată pe 7 martie 2024, cifră de afaceri de 890.172 lei în 2024. Împrumutul s-a realizat pe 15 mai 2024, la doar 2 luni de la înființare. Deținută de Niculae Laura-Adriana, Network Director/Events Director la NUBA.

11. Euphorich World SRL a dat la PSD | 1.750.000 lei Înființată pe 20 aprilie 2023, deținută de Jean Sasu, coproprietar NUBA. Firma a avut venituri de 30.692 de lei în 2023 și niciun venit în 2024, înregistrând pierderi de aproape 100.000 de lei și datorii de 1,7 milioane de lei. A împrumutat PSD cu 1,6 milioane de lei și în 2024.

12. ISC Estate SRL → PSD | 1.750.000 lei Înființată pe 3 iunie 2024, fără niciun venit, cu pierderi de 35.117 lei și datorii de 6,7 milioane de lei. Deținută de Jean Sasu și Valaris Ilias, cetățean grec. A împrumutat PSD cu 1,6 milioane de lei și în 2024.

13. Bandatech SRL a dat la PSD – 1.500.000 lei. Firmă din județul Timiș, comerț cu material lemnos și materiale de construcții, cifră de afaceri de 10 milioane de lei în 2024. Deținută de Martin Marllene și DSA Consulting SRL, deținută de cetățeanul italian Santesso Daniele. A împrumutat PSD cu 1,6 milioane de lei și în 2024.

14. BAV IT Business Consulting SRL a dat la PSD – 1.500.000 lei. Firmă cu un singur angajat, venituri de 242.204 lei în 2024, datorii de 809.367 lei în 2025. Deținută de Besciu Alexandru-Valentin, al cărui nume apare pe o autorizație de construire alături de Jean Sasu și Alexandru Ștefan Nanu, conform raportului EFOR din 2024.

15. Cemrom SA a dat la PSD – 1.500.000 lei. Fabrică de ciment din Câmpina, cifră de afaceri de 298 milioane de lei în 2024.

16. Youth Essentials SRL a dat la PSD – 1.500.000 lei. Comerț cu produse alimentare, venituri de 2,95 milioane de lei în 2024. Deținută de Besciu Lucia-Gabriela (soția lui Valentin Besciu) și Sasu Ana-Maria (soția lui Jean Sasu).

17. Be Home Landscape SRL a dat la AUR – 1.000.000 lei. Înființată în 2022, cifră de afaceri de 16 milioane de lei în 2024. Deținută de Dicu Ionela-Laura și Moise Costin Sebastian. Conform Rise Project, Laura Dicu a cumpărat patru bucăți de pământ în parcul din Floreasca cu 873.800 de euro și le-a vândut mai departe. Este fiica bulibașei din Târgoviște și sora deputatului PMP Sebastian Costin Moise.

18. Art Design Euro Construct SRL a dat la PSD – 1.000.000 lei. Înregistrată în 2020, venituri de 52.842 lei și datorii de 7,2 milioane de lei în 2024. Deținută de Marica Mircea.

19. Edison 2020 Conidan SRL a dat la PSD – 1.000.000 lei. Firmă din județul Buzău cu activitate de depozitări, venituri de 4,4 milioane de lei în 2024. Deținută de Coticiu Nicolae.

20. Ibis Office Grup SRL a dat la PSD – 1.000.000 lei. Comerț calculatoare, cifră de afaceri de 6 milioane de lei și datorii de 9,5 milioane de lei în 2024. Deținută de Constantin Florin și Teodorescu Remus-Paul, asociat cu firme din distribuția de carburanți și GPL.