Partidul care a anunțat că depune plângere penală pentru înaltă trădare pe numele lui Victor Ponta: „Locul trădătorilor e la închisoare, nu la Cotroceni”

Vlad Gheorghe a anunțat, pe pagina sa de Faceboook, faptul că va depune o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înala Curte de Casație și Justiție pentru înaltă trădare, împotriva lui Victor Ponta. Această decizie vine în urma declarațiilor controversate făcute de fostul premier, cu privire la inundațiile din România, din 2014.

„Locul trădătorilor e la închisoare, nu la Cotroceni”

Liderul DREPT reacționează în urma declarațiilor lui , cu privire la decizia de a inunda satele românești în 2014, pentru a salva Belgradul.

„Alături de colegii mei din partidul DREPT vom face plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de înaltă trădare pe numele lui Victor Viorel Ponta și a complicilor săi care au permis inundarea intenționată a României.

Zic complici, pentru că sigur au existat, și mă pot gândi la Ministrul Energiei de la acea vreme și șeful de la Apele Române”, a scris Vlad Gheorghe, într-o postare pe Facebook.

Acesta a mai precizat faptul că va depune și o plângere pentru omor calificat în cazul în care decizia fostului premier s-a soldat cu decese. De altfel, liderul DREPT menționeză că Ponta „a închis ochii la Colectiv” și că a demisionat „în toiul nopții”.

„Ponta, după ce a “patronat” Colectivul, ne spune că a inundat sate românești ca să salveze Belgradul. Ce urmează? Lăcuste? Invazie de broaște? Eclipsă de soare? Toate pedepsele Biblice? În 2014, premierul Victor Ponta decidea – „strategic” – să lase sate românești sub ape, pentru a proteja capitala Serbiei. Și astăzi declară public, fără rușine, că va fi „mândru toată viața” pentru asta”, se mai arată în postare.

Victor Ponta, despre decizia care a inundat sate din România

În podcast-ul „Hai, live! cu Turcescu și Andronic”, fostul premier a spus că în 2014, în timpul unor inundații masive, .

„Mi-au dat-o (cetățenia n.r.) pentru că i-am ajutat cu o chestie extraordinară, pe care o să o scriu în cartea mea de memorii. În timpul inundațiilor (2014 n.r.), am dat eu ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier și-n felul ăsta nu s-a inundat Belgradul. S-a inundat doar o suburbie, dar dacă nu deschideam Porțile de Fier, se inunda Belgradul. (…)Pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede. N-ați aflat nimic voi, presa. Au fost sate, în aval…”, a declarat Victor Ponta.