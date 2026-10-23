Partizan – Steaua Roșie Belgrad la baschet, peste ”El Clasico”?! Ce l-a cucerit pe antrenorul spaniol al gazdelor

ADVERTISEMENT

Partizan Belgrad și Steaua Roșie Belgrad se vor întâlni joi, 22 octombrie, de la ora 21:45, în etapa cu numărul 7 din Euroliga de baschet. Noul episod din derby-ul Serbiei va aduce față în față doi antrenori spanioli.

Joan Peñarroya crede că derby-ul Serbiei e mai dur decât ”El Clasico”

Contactat de presa iberică, Joan Peñarroya a explicat intensitatea cu care se trăiește derby-ul din Serbia. Tehncianul lui Partizan Belgrad a comparat duelul contra Stelei Roșii cu , ce se va disputa duminică. Joan Peñarroya crede că rivalitatea sârbească este mult mai aprinsă, pe toată durata săptămânii premergătoare duelului.

ADVERTISEMENT

”Am avut norocul să văd meciurile Madrid-Barça, care sunt speciale, dar, deși ar putea părea dur să spun asta, e o joacă de copii în comparație cu asta . Asta e cu totul altceva. Are elementul suplimentar de a fi două echipe din același oraș, lucru care nu se întâmplă în Clásicos. Belgradul este împărțit și trăiești pregătirile, zilele de dinainte, zilele de după… Este un meci care valorează la fel de mult ca oricare altul, dar acolo valorează mult mai mult”, a spus Joan Peñarroya, antrenorul lui Partizan Belgrad, potrivit .

Duelul dintre cele mai galonate echipe din Serbia poate avea un impact foarte mare în parcursul european al celor două rivale. Steaua Roșie Belgrad se află pe locul 6, ultima poziție ce asigură calificarea în sferturile de finală ale competiției. În tabăra cealaltă Partizan ocupă locul 12 și se află în afara locurilor ce asigură calificarea în play-off-ul competiției.

ADVERTISEMENT

Meciurile dintre Partizan și Steaua Roșie ies cu scântei

Rivalitatea dintre cele două formații din Belgrad aduce o pasiune extremă în sălile de baschet. De-a lungul timpului, și au dus la momente reprobabile.

ADVERTISEMENT

În iunie 2024, Partizan și Steaua Roșie s-au întâlnit în duelul decisiv pentru adjudecarea titlului de campioană a Serbiei. Tensiunea a depășit limitele în sfertul al treilea al partidei. După mai multe scandări jignitoare ale fanilor lui Partizan, arbitrul partidei a amenințat că va opri meciul pentru a evacua suporterii. Ultrașii au continuat asaltul asupra rivalilor și ”centralul” și-a respectat promisiunea.

ADVERTISEMENT

Timp de zeci de minute, forțele de ordine au încercat să scoată din arenă cei 20 de mii de spectatori. După ce au evacuat arena, jucătorii au fost chemați de la vestiar, însă baschetbaliștii și oficialii lui Partizan nu au fost mulțumiți de decizia brigăzii de arbitri. Astfel, gruparea a refuzat să reia partida și a acceptat pierderea titlului la masa verde.

Tot în 2024, jucătorii celor două formații s-au bătut la vestiare. Camerele de supraveghere din interiorul arenei au suprins cum James Nunnally, american de 33 de ani, și Stefan Lazarevic, sârb în vârstă de 25 de ani, s-au bătut cu bestialitate pe holurile comune. Conflictul a lăsat răni vizibile. Stefan Lazarevic s-a ales cu pometele spart.