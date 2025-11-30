Pas greșit pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor Africii! Scandal în ziua meciului

ADVERTISEMENT

După succesul obținut în prima rundă a fazei grupelor, 2-1 cu MC Alger, Al Hilal Omdurman, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf, a făcut un prim pas greșit, 1-1 pe terenul celor de la Saint-Eloi Lupopo, formație din Republica Democratică Congo.

Laurențiu Reghecampf, primul pas greșit în grupele Ligii Campionilor

Al Hilal Omdurman a deschis scorul în minutul 12 al partidei care s-a disputat la Lubumbashi, prin Abdelrazig Omer, însă gazdele au egalat în minutul 79, după reușita lui Wanet Kashala. După această remiză, echipa lui Laurențiu Reghecampf ocupă locul 2 în grupa C, cu 4 puncte.

ADVERTISEMENT

Al Hilal Omdurman este la egalitate cu liderul grupei, Mamelodi Sundowns, care are însă un golaveraj superior (+2 față de +1). Gruparea din Africa de Sud este vicecampioana Africii, fiind învinsă în finala sezonului trecut de Champions League de către egiptenii de la Pyramids, cu scorul general de 3-2.

Duelul cu formația din RD Congo a fost ultimul din acest an pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf în , celelalte patru jocuri din grupa C urmând a avea loc în decurs de doar trei săptămâni, în perioada ianuarie – februarie 2026. Pe plan intern, , așadar echipa joacă în liga din Rwanda.

ADVERTISEMENT

Scandal înainte de startul meciului lui Laurențiu Reghecampf

Partida dintre Saint-Eloi Lupopo și Al Hilal Omdurman s-a disputat la Lubumbashi, pe arena celor de la TP Mazembe, rivala locală a celor de la Saint-Eloi. Cu doar câteva ore de meci, fosta campioană a Africii (în cinci rânduri) s-a antrenat pe gazonul arenei, aspect care a provocat furia fanilor lui Lupopo.

ADVERTISEMENT