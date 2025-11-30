Sport

Pas greșit pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor Africii! Scandal în ziua meciului

Al Hilal Omdurman, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf, a făcut un prim pas greșit în grupa C din Liga Campionilor Africii, 1-1 contra celor de la Saint-Eloi Lupopo.
30.11.2025
Echipa lui Laurențiu Reghecampf a făcut un prim pas greșit în grupele Ligii Campionilor Africii. FOTO: X @alhilalsc1930
După succesul obținut în prima rundă a fazei grupelor, 2-1 cu MC Alger, Al Hilal Omdurman, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf, a făcut un prim pas greșit, 1-1 pe terenul celor de la Saint-Eloi Lupopo, formație din Republica Democratică Congo.

Laurențiu Reghecampf, primul pas greșit în grupele Ligii Campionilor

Al Hilal Omdurman a deschis scorul în minutul 12 al partidei care s-a disputat la Lubumbashi, prin Abdelrazig Omer, însă gazdele au egalat în minutul 79, după reușita lui Wanet Kashala. După această remiză, echipa lui Laurențiu Reghecampf ocupă locul 2 în grupa C, cu 4 puncte.

Al Hilal Omdurman este la egalitate cu liderul grupei, Mamelodi Sundowns, care are însă un golaveraj superior (+2 față de +1). Gruparea din Africa de Sud este vicecampioana Africii, fiind învinsă în finala sezonului trecut de Champions League de către egiptenii de la Pyramids, cu scorul general de 3-2.

Duelul cu formația din RD Congo a fost ultimul din acest an pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf în CAF Champions League, celelalte patru jocuri din grupa C urmând a avea loc în decurs de doar trei săptămâni, în perioada ianuarie – februarie 2026. Pe plan intern, Al Hilal Omdurman nu poate evolua în campionatul Sudanului din cauza războiului civil, așadar echipa joacă în liga din Rwanda.

Scandal înainte de startul meciului lui Laurențiu Reghecampf

Partida dintre Saint-Eloi Lupopo și Al Hilal Omdurman s-a disputat la Lubumbashi, pe arena celor de la TP Mazembe, rivala locală a celor de la Saint-Eloi. Cu doar câteva ore de meci, fosta campioană a Africii (în cinci rânduri) s-a antrenat pe gazonul arenei, aspect care a provocat furia fanilor lui Lupopo.

