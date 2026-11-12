Pas important în carieră pentru David Cosma Cristofor! Pilotul român va concura într-un nou campionat de monoposturi în 2027

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Fanii sporturilor cu motor din România au motive de mândrie. David Cosma Cristofor, unul dintre cei mai talentați puști din seriile-suport ale Formulei 1, va face pasul într-o nouă competiție anul viitor. , David este pregătit să înfrunte noi adversari la nivel european.

România va avea un nou pilot în Formula Regională Europeană

David Cosma Cristofor va lua startul, începând din 2027, în Formula Regională Europeană (FREC). Anunțul l-a făcut în cadrul vizitei sale de la Ministerul Tineretului și Sportului.

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Acolo, pilotul român s-a întâlnit cu președintele Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS), Norris Măgeanu, dar și cu președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), Bogdan Matei. Celui din urmă i-a oferit cadou mănușile pe care le-a folosit în 2021, an în care a devenit campion mondial la karting.

Fratele mai mare al familiei Cosma-Cristofor va face astfel trecerea într-un campionat mai puternic. Formula Regională Europeană reprezintă o serie intermediară, situată între Formula 4 și Formula 3 în ierarhie, extrem de utilă tinerilor care vor să ajungă în Formula 1.

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Până acum, nu a fost anunțată și echipa pentru care va concura David, însă rezultatele sale remarcabile din 2026 îl pot plasa la o formație de top. Cert este că pilotul bucureștean își va depăși limitele pe unele dintre cele mai cunoscute circuite din Europa, de la Silverstone și Spa până la Hungaroring și Zandvoort.

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Calendarul din 2027 al Formulei Regionale Europene cuprinde 10 etape. Startul se va da în Portugalia, la începutul lunii martie, iar finalul va avea loc în Spania, la Barcelona, în luna octombrie.

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10 events. New venues. Unleashing the 2027 FIA Formula Regional European Championship calendar! The 2027 season will feature a round supporting the FIA Formula 1 Hungarian Grand Prix* 🇭🇺, while Barcelona, Portimão and Silverstone join the calendar! 🇪🇸 🇵🇹 🇬🇧 *Subject to contract #FIA #FREC — FIA (@fia)

Performanțele lui David

David Cosma Cristofor, în vârstă de numai 17 ani, a reușit să aducă România din nou pe podiumul unor competiții majore de motorsport. În palmares, el are 14 clasări în top 3, dintre care nouă au venit în 2026.

La al doilea său sezon din Formula 4 Italiană, una dintre cele mai dificile competiții de juniori din întreaga lume, David a încheiat la general pe locul al treilea, depășind piloți din academii de renume. În 2022, campion al acestei serii a fost Kimi Antonelli, .

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În prezent, David Cosma Cristofor este membru al academiei lui Giancarlo Fisichella, câștigător de Grand Prix în Formula 1. În Campionatul Italian de Formula 4, românul a concurat pentru PREMA Racing, una dintre cele mai titrate echipe din seriile-suport.